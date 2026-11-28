Брентфорд спечели с 4:0 срещу Манчестър Юнайтед на „Олд Трафорд“ в 12-ия кръг на Висшата лига. Калъм Уилсън даде аванс на гостите в 19-ата минута, а в 32-ата се разписа отново. Кристофър Айер направи резултата 3:0 в 82-ата минута, а Кевин Шаде оформи крайния резултат в първата минута на добавеното време.

Манчестър Юнайтед не успя да отговори на двата ранни гола и остана без отбелязано попадение в домакинския дебют на Маурисио Почетино. Аржентинецът пое отбора на 18 ноември, но започна престоя си с поражение с 0:4 от Ливърпул, последвано от равенство 2:2 срещу Спортинг в Шампионската лига.

Уилсън реши мача още преди почивката

Брентфорд наказа домакините при първите си по-сериозни възможности. Уилсън се възползва от разкъсвания в защитата на Манчестър Юнайтед и вкара два пъти през първото полувреме. След почивката домакините опитаха да променят хода на мача, но не стигнаха до гол, а Айер и Шаде увеличиха разликата в заключителните минути.

Преди началото на срещата Почетино описа подхода си към работата в клуба така: Хубав и добър. Аз не съм хубав, но трябва да сме добри. След тежкото поражение Манчестър Юнайтед остана без победа в десети пореден шампионатен мач. Преди двубоя тимът имаше само една победа в първите 11 кръга.

Брентфорд прекъсна дълго чакане

Успехът е исторически за Брентфорд, който спечели за първи път като гост на Манчестър Юнайтед от 1937 г. До този мач лондонският клуб имаше четири равенства и една загуба в гостуванията си през сезона. Победата на „Олд Трафорд“ дойде няколко дни след домакинския триумф с 4:0 срещу Евертън.

Брентфорд увеличи актива си до 20 точки след 12 мача, докато Манчестър Юнайтед остана с 8. За домакините това е второ поредно поражение с 0:4 във Висшата лига и нов тежък удар в началото на периода под ръководството на Почетино.

Източници: tntsports.co.uk, independent.co.uk, theguardian.com