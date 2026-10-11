Корина Шумахер разкри тайната на любовта си с Михаел: Бях до него и в добрите, и в лошите моменти

Корина Шумахер говори откровено за любовта си с легендата на Формула 1 Михаел Шумахер в новия документален филм на Netflix „Schumacher ’94 – Die Geburt einer Legende“ („Шумахер ’94 – Раждането на една легенда“). В продукцията съпругата на седемкратния световен шампион се връща към началото на връзката им и разкрива какво е помогнало на двамата да изградят отношения, основани на доверие и взаимна подкрепа.

В интервю, представено от германския вестник BILD, Корина обяснява, че Михаел е бил под огромно напрежение заради задълженията си към отбора и високите очаквания към представянето му. Въпреки това той знаел, че може да разчита на нея независимо от резултатите си на пистата.

„Трябва да имаш някого, който те подкрепя и в доброто, и в лошото“, е посланието на Корина, предадено в документалния филм.

По думите ѝ именно увереността, че любимият човек ще остане до теб независимо от обстоятелствата, е сред най-важните неща в една връзка.

Майка ѝ не одобрявала Михаел

Корина разказва и любопитни подробности за началото на отношенията им. Майка ѝ първоначално била против връзката с бъдещия шампион заради агресивното му поведение на картинг пистата.

Когато наблюдавала състезанията му, тя забелязвала как Михаел се борел за позиция и избутвал съперниците си. Това поведение я карало да се съмнява дали той е подходящ партньор за дъщеря ѝ.

Въпреки резервите на майка ѝ, Корина останала с Михаел. Двамата сключват брак през август 1995 г., а връзката им продължава да бъде една от най-обсъжданите истории в света на автомобилния спорт.

Михаел искал да бъде най-бързият

В документалния филм спомени за характера на германеца споделя и Пат Симъндс, който е работил с него в отбора на Benetton.

По думите на британския инженер Шумахер бил изключително амбициозен и искал да бъде най-бързият във всяка тренировка. Той се стремял да доказва превъзходството си във всеки момент на пистата.

Симъндс обаче отбелязва, че по-опитните членове на отбора разбирали колко важно за Михаел било истинското състезание в неделя. Зад желанието му постоянно да бъде начело стояла ясната цел да печели.

Сезонът, който промени кариерата му

Документалният филм „Schumacher ’94 – Die Geburt einer Legende“ се връща към сезона през 1994 г., когато Михаел Шумахер печели първата си световна титла във Формула 1. Именно тогава започва и огромната му популярност в Германия.

Освен Корина и Пат Симъндс във филма участват и други хора, които са били близо до пилота през този период, сред които бившият му мениджър Вили Вебер и бившият шеф на Benetton Флавио Бриаторе.

Чрез техните спомени продукцията представя както изключителната амбиция на Шумахер, така и личната му страна извън състезанията.

Източник: BILD – „Seltenes Interview in neuer Doku: Bewegende Corinna-Sätze über Schumi!“