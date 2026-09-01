Ферари отдава почит на Михаел Шумахер с емблематични цветове за Гран При на Италия

Тази година атмосферата на „Монца“ ще бъде още по-специална за феновете на Формула 1 и най-вече за привържениците на Ферари. Италианският отбор разкри нова, ексклузивна цветова схема за домашното си състезание, вдъхновена от един от най-великите пилоти в историята на спорта – Михаел Шумахер.

В последните години Скудерия Ферари превърна в традиция да изненадва с уникални визии по време на Гран При на Италия. Миналата година болидите носеха цветовете на Ники Лауда, а сега почитта е насочена към седемкратния световен шампион, който остави незаличима следа в историята на отбора.

Изборът на Ферари не е случаен – този уикенд се навършват точно три десетилетия от първата победа на Михаел Шумахер с червените на „Монца“. Това паметно събитие се случва през дебютния му сезон с тима от Маранело. Десет години по-късно, след петата си победа на легендарната италианска писта, германецът обявява първото си оттегляне от Формула 1 – момент, който остава завинаги в сърцата на феновете.

Новата визия на болидите на Ферари не е просто дизайнерско решение – тя е символ на уважение, признателност и носталгия към една златна ера.

The SF-26: Monza edition ❤️ pic.twitter.com/PlBj40zZCw — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 1, 2026