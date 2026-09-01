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Ферари отдава почит на Михаел Шумахер с емблематични цветове за Гран При на Италия

Ферари отдава почит на Михаел Шумахер с емблематични цветове за Гран При на Италия

1 Септември, 2026 16:20 807 3

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Легендарният тим от Маранело отбелязва 30 години от първата победа на Шумахер на „Монца“ с уникален дизайн

Ферари отдава почит на Михаел Шумахер с емблематични цветове за Гран При на Италия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Тази година атмосферата на „Монца“ ще бъде още по-специална за феновете на Формула 1 и най-вече за привържениците на Ферари. Италианският отбор разкри нова, ексклузивна цветова схема за домашното си състезание, вдъхновена от един от най-великите пилоти в историята на спорта – Михаел Шумахер.

В последните години Скудерия Ферари превърна в традиция да изненадва с уникални визии по време на Гран При на Италия. Миналата година болидите носеха цветовете на Ники Лауда, а сега почитта е насочена към седемкратния световен шампион, който остави незаличима следа в историята на отбора.

Изборът на Ферари не е случаен – този уикенд се навършват точно три десетилетия от първата победа на Михаел Шумахер с червените на „Монца“. Това паметно събитие се случва през дебютния му сезон с тима от Маранело. Десет години по-късно, след петата си победа на легендарната италианска писта, германецът обявява първото си оттегляне от Формула 1 – момент, който остава завинаги в сърцата на феновете.

Новата визия на болидите на Ферари не е просто дизайнерско решение – тя е символ на уважение, признателност и носталгия към една златна ера.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 кога това бе?

    0 0 Отговор
    ми той умрял ли е вече пилето?

    Коментиран от #2

    16:32 01.09.2026

  • 2 Киро Брейка

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "кога това бе?":

    Казват му Червеният Барон, разбра ли мушмуло?

    Коментиран от #3

    16:51 01.09.2026

  • 3 оня с ферарито

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Киро Брейка":

    гълта човешко семе бе извратеняк

    17:07 01.09.2026

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