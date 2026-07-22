Сър Алекс Фъргюсън с трогателни думи за Кевин Кийгън: "Истински вдъхновител и джентълмен на футбола"

В понеделник британският футбол загуби една от най-ярките си звезди – Кевин Кийгън, който си отиде на 75-годишна възраст. Новината за кончината на бившия ас на Ливърпул и Хамбургер потресе феновете и предизвика вълна от съболезнования и спомени за неговата изключителна кариера.

Сред първите, които изразиха своята почит, бе и емблематичният мениджър на Манчестър Юнайтед – Сър Алекс Фъргюсън. В емоционално изявление той подчерта огромното си уважение към Кийгън, с когото често се изправяха един срещу друг през 90-те години, когато "Краля" водеше Нюкасъл Юнайтед.

"Винаги съм изпитвал дълбок респект към Кевин. Нашите сблъсъци по терените бяха истински спектакли, а той превърна Нюкасъл в отбор, който вдъхновяваше и фенове, и играчи. Кийгън върна страстта на "Сейнт Джеймсис Парк" и създаде атмосфера, която заразяваше всички около него", сподели Фъргюсън.

Сър Алекс не пропусна да отбележи и трансферите, с които Кийгън промени облика на "свраките".

"Той привлече футболисти като Давид Жинола, Фаустино Асприля и Филипе Алберт – играчи, които внесоха изключителна класа и стил в отбора. Нюкасъл под негово ръководство беше истинско предизвикателство за нас", признава легендарният шотландец.

"Кевин носеше любовта към футбола на ръкава си – това се усещаше във всяко негово действие. Той беше човек без злоба, винаги позитивен и открит. Истински велик човек и вдъхновител", завърши Фъргюсън.