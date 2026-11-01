Хамилтън си спомни за Шумахер

Люис Хамилтън спечели първия си полпозишън за Ферари във Формула 1 и ще стартира от първа позиция в Гран при на Мексико. На пистата „Автодромо Ерманос Родригес“ британецът записа 105-ия полпозишън в кариерата си, като прекъсна сушата от юли 2023 г.

Постижението има и историческа стойност. На 41 години Хамилтън стана най-възрастният пилот с полпозишън след Марио Андрети, който е бил на 42 години при първата си стартова позиция в Монца през 1982 г.

След квалификацията седемкратният световен шампион свърза успеха с годините, в които е гледал Михаел Шумахер да печели с италианския отбор.

„Чувството е страхотно да мога да ги възнаградя с полпозишън. А да спечеля първата си полпозишън за Ферари – това просто ме връща назад във времето, когато гледах как Михаел печелеше всички онези полпозишъни и победи с Ферари. Затова това е нещо много, много специално“, каза Хамилтън.

Шумахер спечели пет от общо седемте си световни титли с Ферари в периода между 2000 и 2004 г. Първият му полпозишън за отбора е в Гран при на Сан Марино през 1996 г.

Хамилтън, който по-рано през сезона спечели състезанието в Испания, заяви, че възрастта не е пречка за него.

„Всичко е в главата. Обичам това, което правя, и тази любов не е изчезнала“, каза британецът.

Хамилтън отправи топли думи и към Кими Антонели, който замени британеца в Мерцедес. Италианецът стартира четвърти в Мексико и се нуждае от място в първите девет, за да спечели световната титла.

Антонели може да стане шампион и без да финишира в тази зона, ако Хамилтън или Джордж Ръсел не спечелят състезанието. Преди старта Хамилтън изостава с 124 точки от лидера, а Ръсел е на 123 точки от него.

„Пред него има толкова светло бъдеще. Затова съм благодарен, че мога да се състезавам в този момент, за да го видя и да бъда свидетел на това. Наистина се надявам, че в бъдеще ще имаме истински битки“, заяви Хамилтън.

Първият полпозишън на Хамилтън с Ферари дойде след труден период за британския пилот, който премина в италианския отбор след повече от десетилетие в Мерцедес. Сега той ще поведе колоната в Мексико, докато Антонели ще има възможност да реши битката за титлата.