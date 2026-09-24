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Корина Шумахер с емоционални разкрития: Михаел плака след смъртта на Сена

Корина Шумахер с емоционални разкрития: Михаел плака след смъртта на Сена

24 Септември, 2026 11:21 590 1

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"Той ми каза, че не знае дали ще успее да кара в следващото състезание", спомня си съпругата

Корина Шумахер с емоционални разкрития: Михаел плака след смъртта на Сена - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Съпругата на Михаел Шумахер – Корина, разкри неизвестни досега подробности от личния живот на седемкратния световен шампион във Формула 1. Историите са част от предстоящия документален филм „Шумахер'94 – раждането на една легенда“, чиято световна премиера ще бъде на 2 октомври в Netflix.

Германското издание „Билд“ съобщава, че негови представители вече са имали възможност да изгледат 105-минутната продукция. Лентата проследява пътя на Шумахер към първата му световна титла във Формула 1 и разказва за събитията около един от най-важните периоди в кариерата му.

Във филма Корина Шумахер говори откровено за отношенията си с Михаел и за трудностите, през които двамата са преминали заедно.

„Майка ми беше против нашата връзка от самото начало. Подкрепях Михаел, когато печелеше, но и когато губеше. Винаги ще бъда до него и ще го подкрепям“, споделя тя.

Корина разказва и за песента „Rush, Rush“ на Пола Абдул, която била особено специална за двамата.

„По онова време това беше любимата ни песен. Днес, когато я чуя, докато шофирам, сълзите просто нахлуват в очите ми“, признава съпругата на легендарния пилот.

В документалния филм са включени и по-любопитни истории от ежедневието на Шумахер по време на активната му състезателна кариера. Корина разкрива, че той получавал огромно количество писма и подаръци от фенове.

„Михаел получаваше много подаръци по пощата. Имаше една млада фенка, която му изпращаше бельото си. Казваше се Юта“, разказва тя.

Сред най-емоционалните моменти във филма е споменът на Корина за реакцията на Михаел Шумахер след трагичната смърт на Айртон Сена през 1994 година.

„Вечерта, когато стана ясно за смъртта на Айртон Сена, Михаел плака много в автобуса. Той ми каза, че не знае дали ще успее да кара в следващото състезание“, споделя Корина.

Именно 1994 година се превръща в ключова за кариерата на Шумахер. Германецът печели първата си световна титла във Формула 1 и поставя началото на една от най-успешните кариери в историята на автомобилния спорт.

Документалният филм „Шумахер'94 – раждането на една легенда“ обещава да покаже не само спортните успехи на легендарния пилот, но и личната страна на човека зад шампионския образ.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много хубаво

    0 0 Отговор
    Фенка си изпращала гащите, а Шумахер е душил мокрото коте като разгонен пес!

    11:30 24.09.2026

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