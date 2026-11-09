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България тренира без седем души преди мачовете с Исландия и Естония

България тренира без седем души преди мачовете с Исландия и Естония

9 Ноември, 2026 19:11 447 1

  • национален отбор-
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  • лига на нациите-
  • марин петков-
  • росен божинов

Стефан Велков и Пламен Андреев трябва да пристигнат вечерта

България тренира без седем души преди мачовете с Исландия и Естония - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Националният отбор на България по футбол проведе второто си занимание от лагера в София без седем души. Тренировката на базата в Бояна започна при проливен дъжд и беше част от подготовката за последните два мача на тима в група С/4 на Лигата на нациите.

Стефан Велков все още не е пристигнал от Дания, където играе на клубно ниво. Към групата обаче се присъединиха Андриан Краев и Йоан Стоянов, които са футболисти на израелските Апоел Тел Авив и Апоел Беер Шева.

Теодор Иванов от ЦСКА, както и играчите на Арда Димитър Велковски и Светослав Ковачев, направиха възстановяване сутринта. Тримата не взеха участие в следобедното занимание.

Последният отсъстващ беше вратарят Пламен Андреев. Той пази за Дебрецен в мача срещу Уйпещ от унгарското първенство и се очаква да пристигне в България вечерта. Същото важи и за Стефан Велков.

Пред медиите застанаха Марин Петков и Росен Божинов. Двамата определиха атмосферата в отбора като по-добра в сравнение с началото на кампанията.

„В класирането явно сме на мястото, на което заслужаваме да бъдем – трето място с четири точки, но ще се опитаме да го подобрим в последните два мача“, каза Марин Петков.

Той определи предстоящия сблъсък с лидера Исландия като труден и посочи, че България трябва да се представи по-силно от първата среща между двата отбора, загубена с 0:3.

Росен Божинов заяви, че инцидентът, при който е припаднал по време на мач на Пиза през септември, е останал в миналото и оттогава не е имал подобни проблеми.

Защитникът е по-оптимистично настроен от Петков и смята, че България все още може да изпълни поставената от президента на Българския футболен съюз Георги Иванов цел за първо място в групата.

Божинов определи като „треньорска грешка“ случилото се при предишния селекционер. По въпроса дали следващият треньор трябва да бъде българин или чужденец той заяви, че качествата са по-важни от националността.

Националният отбор продължава подготовката си за оставащите мачове с Исландия и Естония в Лигата на нациите.


България
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    0 0 Отговор
    националния отбор. Няма смисъл от него.

    19:51 09.11.2026

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