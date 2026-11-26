Марин Петков беше сред най-добре представилите се футболисти на Ал-Таавон при домакинското 0:0 срещу оманския Ал-Нахда в петия кръг на група “С” от Азиатската Шампионска лига 2. Бившият играч на Левски започна като титуляр и остана на терена през всичките 90 минути.

Българският национал действаше по левия фланг в схема с петима защитници и се представи на високо ниво. Според няколко статистически платформи Петков получи най-добра оценка сред титулярите на саудитския тим.

Ал-Таавон създаде достатъчно положения, за да стигне до победата, но пропуски на Юнес Ел-Бахрауи и Абдеразак Хамдалах, който нацели и гредата, лишиха домакините от трите точки.

Равенството коства първото място на Ал-Таавон. Тимът вече е втори с 11 точки, на една зад катарския Ал-Раян. И двата състава обаче вече си осигуриха класиране за осминафиналите, а отборът на Петков продължава без загуба в груповата фаза.