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Щефан Брадъл изненада с прогноза: Марк Маркес може да се откаже от MotoGP след нова световна титла

Щефан Брадъл изненада с прогноза: Марк Маркес може да се откаже от MotoGP след нова световна титла

10 Ноември, 2026 18:57 369 0

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Испанският пилот е близо до триумф в кралския клас

Щефан Брадъл изненада с прогноза: Марк Маркес може да се откаже от MotoGP след нова световна титла - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бившият съперник на Марк Маркес в клас Moto2 Щефан Брадъл допусна, че испанският пилот може да сложи край на състезателната си кариера в MotoGP, ако спечели световната титла през настоящия сезон.

Маркес е близо до триумф в кралския клас, който би бил осми в неговата кариера. Според Брадъл подобно постижение може да се окаже решаващо за бъдещето на испанеца и да го накара да се оттегли, докато все още е на върха.

Това би било изненадващ развой, особено предвид факта, че по-рано през годината пилотът подписа нов двугодишен договор с Ducati.

„Въпросът е кога Марк ще почувства, че е постигнал всичко, което е искал“, заяви Брадъл пред ServusTV след Гран При на Катар, цитиран от Speedweek.

„Мисля, че ако сега спечели титлата и изпревари Валентино Роси по брой световни титли, това може да се окаже решаващият момент за него. Имам чувството, че тогава ще си каже: „Добре, това беше всичко“, и ще реши да сложи край на кариерата си, докато все още е на върха.

Не са много спортистите, които са успели да се оттеглят, докато са били на върха на възможностите си“, добави бившият германски състезател.

Засега това е само предположение на Брадъл, а Маркес има действащ договор с Ducati за следващите два сезона.


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