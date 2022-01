Тотнъм връща във Франция провален играч, за когото плати €60 млн.

Един от най-скъпите играчи в историята на Тотнъм Танги Ндомбеле е напът да се завърне във Франция, след като в Лондон не са доволни от представянето му през изминалите близо 3 сезона.

Спортният журналист Фабрицио Романо твърди, че централният полузащитник е желан от ПСЖ, но под наем до края на сезона.

Ръководството на „шпорите“ е склонно да приеме предложението, стига „парижани“ да плащат 100% от заплатата по договора му с тях.

Припомняме, че Ндомбеле пристигна в Тотнъм през 2019 г. от тима на Олимпик Лион срещу внушителната сума от €60 млн.

