Александър Усик направи фрапантен пропуск при дебюта си в професионалния футбол! (ВИДЕО)

Световният шампион в тежката категория на бокса Александър Усик направи запомнящ се дебют в професионалния футбол! Украинецът се появи като смяна в приятелския мач между втородивизионния Полисия, с който провежда подготовка, и елитния Верес.

Боксьорът влезе в 77-ата минута и направи фрапантен пропуск, а изпълнението му се превърна в хит в социалните мрежи за кратко време!

Heavyweight boxing champion Oleksandr Usyk made his footballing debut for Ukrainian second-tier side FC Polissya and fluffed a golden chance to score just seconds later 😬 pic.twitter.com/ugV07zpIho