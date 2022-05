Барселона: Поздравления за Реал Мадрид за титлата в Шампионската лига

Барселона демонстрира джентълменско поведение и поздрави Реал Мадрид за триумфа в Шампионската лига. "Кралете" спечелиха турнира за 14-и път в историята си, след като надвиха с 1:0 Ливърпул във финала в Париж.

Единственото попадение в срещата вкара Винисиус през второто полувреме.

"Поздравления за Реал Мадрид за титлата в Шампионската лига, спечелена на "Стад дьо Франс", написаха от Барселона.

Congratulations to Real Madrid for the @ChampionsLeague title won tonight at the Stade de France.