Спрягат Шаби Алонсо за нов треньор в Байер Леверкузен

Бившият полузащитник на Реал Мадрид и Байерн Мюнхен Шаби Алонсо е фаворит за треньорския пост в Байер Леверкузен, съобщава телевизия „ESPN“. Клубът от Бундеслигата все още разчита на уменията на швейцареца Херардо Сеоане, но медиите вече му търсят заместник заради слабите резултати в първенството и снощното поражение с 0:2 от Порто в Шампионската лига.

40-годишният Алонсо беше наставник на втория отбор на Реал Соасиедад в последните три сезона в Сегунда Б дивисион и напусна през месец май. Още тогава слуховете за неговото бъдеще бяха свързани с позиция в Бундеслигата.

През лятото на 2021-а година имаше вариант пред него да подпише с Борусия Мьонхенгладбах, като самият Алонсо потвърди, че е бил на място за преговори. Назначение обаче нямаше.

Като футболист кариерата му е наистина забележителна, печелейки Световната титла през 2010-а година, както и два пъти вдига купата на европейския шампион с националния отбор на Испания. Също така е печелил два пъти Шампионската лига с Реал Мадрид.

