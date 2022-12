"Амазон" има интерес да купи Манчестър Юнайтед

Една от най-влиятелните компании в света "Амазон" на Джеф Безос има интерес да купи Манчестър Юнайтед, твърдят във Великобритания. Американският гигант притежава правата за излъчване на Висшата лига в САЩ и може да има конфликт на интереси.

Освен това първоначалната цена от 6-7 милиарда паунда, която семейство Глейзър постави за "червените дяволи" изглежда като пречка. Смята се, че друга американска компания - "Apple" също има интерес към клуба, а на опашката са някои от най-влиятелните хора в света, включително най-богатият британец - Джим Ратклиф.

Another big-name suitor has emerged in the race to acquire Manchester United from the Glazer family 👀https://t.co/X7TfFDfjaA