Това остана от легендарния „Камп Ноу” (ВИДЕО + СНИМКИ)

Реконструкцията на легендарния „Камп Ноу” тече с пълна сила. Ръководството на Барселона ще инвестира 1,5 млрд. евро за цялостното обновяване на съоръжението, чийто капацитет ще бъде увеличен на 105 000 зрители.

През настоящия сезон Барселона ще домакинства на олимпийския стадион „Монджуик” в столицата на Каталуния.

💔 Imágenes no aptas para nostálgicos: así se derrumba el Camp Nou pic.twitter.com/FZCLH5AFAG

В социалните мрежи вече започнаха да се появяват снимки и видео клипове от събарянето на трибуните, които ще бъдат изградени отново.

Обновеният стадион на Барселона ще носи името Spotify Camp Nou.

The demolition of the Spotify Camp Nou continues 🥺 pic.twitter.com/pToy1edHe9