Букайо Сака: Роналдо е моят герой от детството ми

Крилото на Арсенал - Букайо Сака, застана пред новия си съотборник Кай Хавертц, който влезе в ролята на журналист и му зададе интересни въпроси.



- Защитник от миналото, срещу когото би искал да играеш?

- Ще се обадя на Марсело. Невероятен играч. Искам да играя срещу него.



- Кой беше твоят герой като дете?

- Кристиано Роналдо.



- Кой би могъл да те изиграе във филм?

- Уил Смит.



- Кой е футболистът, с когото би искал да играеш?

- Тиери Анри.



- При кой треньор от миналото или настоящето би искал да играеш?

- Микел Артета.



- Да, но сега играеш за него.

- Обичам да играя под негово ръководство.



- Опиши Микел Артета с една дума.

- Гений.

Bukayo Saka and Kai Havertz fire questions at one another 🎤 pic.twitter.com/MFlKWz2EZM