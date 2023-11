Роналдо не се спира - вкара нови два гола при класика на Ал-Насър

Отборът на Ал-Насър завоюва ценни три точки след успех с класическото 3:0 срещу тима на Ал-Ахдуд в среща от 14-ия кръг на СПЛ на Саудитска Арабия. Усехът остави Роналдо и компания само на точка зад лидера Ал-Хилал.

Въпреки сериозния резултат успехът не дойде лесно за домакините. Сами Ал - Нажей откри рано в 13-та минута, но след това двата отбора заиграха равностойно и доста дълго време срещата стоеше с неизяснен изход.

🇵🇹 After tonight’s brace with Al Nassr, Cristiano Ronaldo has scored the most first division goals in football history.



It’s also 61 goal contributions in 2023. pic.twitter.com/uRi5k1xVJx