Контузия спря Янаки Милев на четвъртфинала в Бон

9 Август, 2025 08:11 411 1

Българинът бе принуден да се откаже

Контузия спря Янаки Милев на четвъртфинала в Бон - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националът на България за Купа "Дейвис" Янаки Милев приключи участие на четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на клей от сериите "Чалънджър" в Бон (Германия) с награден фонд 91 250 евро.

За съжаление контузия попречи на Милев да вземе пълноценно участие в срещата и го принуди да се откаже при резултат 0:6, 0:3 срещу Тимофей Скатов (Казахстан).

Българинът има разтежение на бедрото, което поставя под сериозен въпрос и участието му на турнирите от сериите "Чалънджър" в София. Утре Милев ще премине медицински преглед, след който ще стане ясно дали ще може да играе на предстоящите два турнира на Българския национален WINBET тенис център в София. Милев получи „уайлд кард" от организаторите за първия турнир в София за участие в квалификациите. Пресявките на „ATP Challenger 50" надпреварата в София с награден фонд 54 хиляди евро започват в неделя.


Янаки Милев се представи страхотно на турнира в Бон, като постигна четири впечатляващи победи. Той постигна успехи над №105 в световната ранглиста Елмер Мьолер (Дания) и над Нийлс МакДоналд (Германия), който е настоящ шампион за юноши от „Ролан Гарос".

За доброто си представяне на турнира Милев заработи 16 точки за световната ранглиста. Това беше първи четвъртфинал за Янаки на сингъл на турнири от сериите "Чалънджър".


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъъъъ

    0 0 Отговор
    Я , имало Янаки Милев !

    08:14 09.08.2025

