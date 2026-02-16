Новини
Ива Иванова стана вицешампионка в Тунис

16 Февруари, 2026 15:41 422 0

19-годишната българка отстъпи във финала

Снимка: БФ Тенис
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ива Иванова стана вицешампионка на сингъл на тенис турнира за жени на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишната българка отстъпи във финала пред поставената под №7 в схемата Вероника Фалковска (Полша) с 3:6, 4:6. Срещата продължи час и 47 минути.

Иванова изостана с 2:4 в първия сет и не успя да навакса. Във втората част тя поведе с 4:3, но загуби следващите три гейма, а с това и мача.

До момента Иванова няма спечелена титла на сингъл от турнири на Международната федерация по тенис (ITF) при жените.


