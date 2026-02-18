Будапеща vs. Киев! Унгария спря доставките на дизел за Украйна

Унгария спря доставките на дизел за Украйна, обяви външният министър на страната Петер Сиярто.
Той обвини украинския президент Володимир Зеленски и неговото правителство в намеса във вътрешните работи на Унгария.
"Доставките на дизелово гориво за Украйна са спрени и няма да се възобновят, докато украинците не възобновят доставките на петрол по тръбопровода "Дружба" за Унгария", подчерта външният министър. Той настоя, че блокадата на Киев на нефтопровода "Дружба", който беше повреден през януари, е "чисто политически" ход, целящ да изнудва Унгария заради ветото ѝ върху бъдещото членство на Украйна в ЕС.
По-рано Сиярто призова Хърватия да даде възможност за "пренос на руски петрол до Унгария и Словакия по нефтопровода "Адрия", тъй като нашето освобождаване от санкции предоставя възможност за внос на руски петрол по море, ако доставките по тръбопровода бъдат прекъснати".
Хърватският министър на икономиката Анте Шушняр обаче отбеляза, че страната му може да откаже да пренася руския петрол по тръбопровода "Адрия", като подчерта, че "няма никакви технически извинения за никоя страна от ЕС, че продължава да е обвързана с руския суров петрол".
1 ха ха хааа
Коментиран от #20
17:19 18.02.2026
3 👍👍👍👍
Коментиран от #67
17:21 18.02.2026
6 Механик
Коментиран от #30
17:24 18.02.2026
7 КОЛЬО ПАРЪМА
Коментиран от #36, #65
17:24 18.02.2026
8 Няма проблем
Коментиран от #50
17:24 18.02.2026
9 стоян георгиев- стъки
17:26 18.02.2026
11 Накрая
Коментиран от #15, #17, #64, #74
17:28 18.02.2026
12 Украина талантливая и трудолюбивая
Коментиран от #16
17:32 18.02.2026
13 Аз съм гей
17:39 18.02.2026
14 нагли унгарци
Коментиран от #40
17:40 18.02.2026
15 Изгубил си се
До коментар #11 от "Накрая":Всички в Европа знаят ,че трябва да подкрепят Украйна за да не граничат с Русия.Всичките и съседи не я обичат.Никой не иска войнствена държава за съсед.Европа беше добра хранеше добре ватенките с 170 милиарда кубика газ.Само България плащаше годишно около 6 милиарда за нефт и газ на Русия,тя ни обяви за врагове е джвакайте го мек тогава,ватенки ороzти.
Коментиран от #28, #52
17:42 18.02.2026
19 Курти
До коментар #16 от "Мурка":Мурка тъй мая мадурка
17:47 18.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
23 баба ти
До коментар #21 от "В Белгород и Брянск":Крим, Донецк и Луганск са присъединени към РФ с референдум, така че според РФ там украинците са нашественици. От друга страна украйна не признава самопровъзгласяването на Донецк и Луганск за отделни от нея републики през 2014 г.и последва гражданска война. А при първите преговори в Истанбул претенциите на Русия се свеждаха до Крим и автономия на Донецк и Луганск в състава на Украйна.
17:49 18.02.2026
25 Хи Хи Хи
До коментар #18 от "Ха-ха":Орбан също !
17:49 18.02.2026
26 ка Пут(к)ин боклук
Коментиран от #29
17:49 18.02.2026
27 Орфей
Мелони : Дойде време да преговаряме с Русия....
Макрон: Очаквам с нетърпение срещата с Путин...
Швейцария махна санкциите срещу Русия...
Тръмп освободи Руските моряци от Маринер , ама арестува Украинските и Грузинските..
Мерц : Не сте ме разбрали ?!! Ще разположим войски в Украйна , но само след одобрението на Русия ...
Кличко : Киевчани да напуснат столицата . В Киев няма вода , ток , парно ...
Зам .шефа на френския парламент предложи Франция да напусне нато ....
Кая Калас : удара с Орешник не беше по Украйна , а по Ес...
Коментиран от #55, #58
17:50 18.02.2026
29 реалност
До коментар #26 от "ка Пут(к)ин боклук":Чули ли сте други думи от джуджето Стори Пакост с белия нос освен искам, дайте , настоявам ?
Коментиран от #33
17:51 18.02.2026
30 Пръдльооо
До коментар #6 от "Механик":Европа ще ги удави с дизел.Не се ежи толкова!
Коментиран от #54
17:56 18.02.2026
31 Унгарците
Ще си върнат закарпатието без война
17:56 18.02.2026
32 Ветеран
17:57 18.02.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 мучо
17:59 18.02.2026
35 ПРАВИЛНО
18:00 18.02.2026
36 Дърт прудльооо
До коментар #7 от "КОЛЬО ПАРЪМА":Спират рубличките на копейзажите. За Украйна доставките драстично се увеличават! А да ти е честито.
18:01 18.02.2026
39 и замириса на свобода
Коментиран от #45
18:03 18.02.2026
41 Правилно
До коментар #28 от "намерил съм те":Но трябва да правиш разлика между руснаци и путинисти.
18:04 18.02.2026
43 Като му спрат и кеша да го мести
До коментар #18 от "Ха-ха":Ясно ли е? Няма 100 години да го помпат урката с кеш.
18:06 18.02.2026
44 ха ха хааа
До коментар #20 от "само питам":Четвъртите глави се активизираха ...🤭😁 Не бе , виж урбана и фичо , какви са главочи ..
18:06 18.02.2026
45 вЕрно ли
До коментар #39 от "и замириса на свобода":НЕ трябваше ли първо САЩ да се срине.... поне това го повтаряте от 1917та. Па после СССР се срина... сещаш ли се кой ще се срине сега след като повтаряте тия дивотии?!?
Който не помни, повтаря.
18:06 18.02.2026
47 ОТЛИЧНО
18:14 18.02.2026
48 Русофил
Коментиран от #51
18:18 18.02.2026
50 Няма откъде да мине
До коментар #8 от "Няма проблем":А докато мине и дойде укрите ще си заминат
18:22 18.02.2026
51 Идиот
До коментар #48 от "Русофил":300%
18:26 18.02.2026
52 Противоречиш си
До коментар #15 от "Изгубил си се":Само Украйна ли има граници с РФ? И защо Германия, Франция, Норвегия , Дания и Великобритания са най-активни в т.н. подкрепа за Украйна, след като нямат и няма да имат обща граница с РФ? 170 милиарда кубика газ са търгувани, следователно заплатени. Нещо нередно ли намираш в заплащането на природен ресурс, който внасяш?
18:28 18.02.2026
53 отекчен
18:29 18.02.2026
56 Путин удари нефтопровода Дружба
18:42 18.02.2026
57 Вратник
Коментиран от #59, #68
18:44 18.02.2026
58 Мърфи
До коментар #27 от "Орфей":Изчакай до 1 април.
18:45 18.02.2026
59 Тити
До коментар #57 от "Вратник":Пука ти на дебеуиа ..3,откъде идва ,на теб лично ква ти е далаверата ?
18:52 18.02.2026
61 Хо-ха-ха
До коментар #60 от "Пръдлооо":Ама нали разбираш, тези генератори не се задвижват с вода и лед.
19:23 18.02.2026
62 Сульоо
До коментар #60 от "Пръдлооо":Сокай бибека бре жълтопаветен минн.диллл !
Коментиран от #75
19:25 18.02.2026
63 Дивуй
19:35 18.02.2026
64 стоян
До коментар #11 от "Накрая":До 11 ком - много си слаб по история другар - за 120 гд рузнаците са спечелили една война с огромната помощ от запада и САЩ а са загубили 6 войни - къде виждаш русия да е толкова силна в историята
19:38 18.02.2026
65 стоян
До коментар #7 от "КОЛЬО ПАРЪМА":До 7 ком - другар явно не осъзнаваш че с този популстки ход на орбан унгарците ще загубят от спирането на продажбата на нафта - защото продавачи много ама купувачи трудно се намират и после ще се молят на украинците както сега рузнаците реват за газа
19:44 18.02.2026
66 Справедлив
19:48 18.02.2026
67 По точно
До коментар #3 от "👍👍👍👍":Унгарците много обичат руските танкове. Особено когато са в Будапеща.
19:51 18.02.2026
68 1111
До коментар #57 от "Вратник":Кажи на Кончита, че коментарите, които не подкрепят украйна, не са задължително "проруски"...
Коментиран от #76
20:02 18.02.2026
69 Орбан
Милее за Отечеството си !!!
20:39 18.02.2026
71 ...
21:16 18.02.2026
72 Сърпрайз Маафака
00:39 19.02.2026
73 Героям
07:54 19.02.2026
74 Пръдльо
До коментар #11 от "Накрая":неук,иди да си проповядваш руската пропаганда в махленския ореамаг. Обратното броене за Русия вече започна.Ще я последва съдбата на сесесерето! Жалко само за загиналите млади!
08:59 19.02.2026
75 Пррръдльо
До коментар #62 от "Сульоо":Не съм жълтопаветен. МНОГО ПО ЛОШ СЪМ ОТ ТЯХ!! ВНИМАВАЙ!!
09:02 19.02.2026
