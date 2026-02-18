Будапеща vs. Киев! Унгария спря доставките на дизел за Украйна

Унгария спря доставките на дизел за Украйна, обяви външният министър на страната Петер Сиярто.

Той обвини украинския президент Володимир Зеленски и неговото правителство в намеса във вътрешните работи на Унгария.

"Доставките на дизелово гориво за Украйна са спрени и няма да се възобновят, докато украинците не възобновят доставките на петрол по тръбопровода "Дружба" за Унгария", подчерта външният министър. Той настоя, че блокадата на Киев на нефтопровода "Дружба", който беше повреден през януари, е "чисто политически" ход, целящ да изнудва Унгария заради ветото ѝ върху бъдещото членство на Украйна в ЕС.

По-рано Сиярто призова Хърватия да даде възможност за "пренос на руски петрол до Унгария и Словакия по нефтопровода "Адрия", тъй като нашето освобождаване от санкции предоставя възможност за внос на руски петрол по море, ако доставките по тръбопровода бъдат прекъснати".

Хърватският министър на икономиката Анте Шушняр обаче отбеляза, че страната му може да откаже да пренася руския петрол по тръбопровода "Адрия", като подчерта, че "няма никакви технически извинения за никоя страна от ЕС, че продължава да е обвързана с руския суров петрол".