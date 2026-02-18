Новини
Будапеща vs. Киев! Унгария спря доставките на дизел за Украйна
Будапеща vs. Киев! Унгария спря доставките на дизел за Украйна

18 Февруари, 2026 17:17 4 086 77

Външният министър на страната Петер Сиярто обвини украинския президент Володимир Зеленски и неговото правителство в намеса във вътрешните работи на Унгария

Унгария спря доставките на дизел за Украйна, обяви външният министър на страната Петер Сиярто.

Той обвини украинския президент Володимир Зеленски и неговото правителство в намеса във вътрешните работи на Унгария.

"Доставките на дизелово гориво за Украйна са спрени и няма да се възобновят, докато украинците не възобновят доставките на петрол по тръбопровода "Дружба" за Унгария", подчерта външният министър. Той настоя, че блокадата на Киев на нефтопровода "Дружба", който беше повреден през януари, е "чисто политически" ход, целящ да изнудва Унгария заради ветото ѝ върху бъдещото членство на Украйна в ЕС.

По-рано Сиярто призова Хърватия да даде възможност за "пренос на руски петрол до Унгария и Словакия по нефтопровода "Адрия", тъй като нашето освобождаване от санкции предоставя възможност за внос на руски петрол по море, ако доставките по тръбопровода бъдат прекъснати".

Хърватският министър на икономиката Анте Шушняр обаче отбеляза, че страната му може да откаже да пренася руския петрол по тръбопровода "Адрия", като подчерта, че "няма никакви технически извинения за никоя страна от ЕС, че продължава да е обвързана с руския суров петрол".


Унгария
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ха ха хааа

    10 53 Отговор
    Четвъртите глави се активизираха ...🤭😁

    Коментиран от #20

    17:19 18.02.2026

  • 3 👍👍👍👍

    90 8 Отговор
    Браво!

    Коментиран от #67

    17:21 18.02.2026

  • 6 Механик

    112 8 Отговор
    Правилно са го спрели. Той е руски. В Украина руско не пипат.

    Коментиран от #30

    17:24 18.02.2026

  • 7 КОЛЬО ПАРЪМА

    131 13 Отговор
    Спирайте всичко за укрите и наркомана

    Коментиран от #36, #65

    17:24 18.02.2026

  • 8 Няма проблем

    17 62 Отговор
    САЩ ще доставят от Венецеула.

    Коментиран от #50

    17:24 18.02.2026

  • 9 стоян георгиев- стъки

    86 10 Отговор
    Уудрий Вова да се пукат коалициите черни душмански !

    17:26 18.02.2026

  • 11 Накрая

    112 14 Отговор
    Всички в европата ще осъзнаят колко много са се прецакали с малоумната си подкрепа за укронацитата. Някои вече го разбраха, но има и такива дето трябва да изядат още много руски шамари и държавите им да се срутят за да научат едно съвсем просто нещо - Срещу Русия не трябва се рита, да се плюе, да се води война........толкоз много бой са изяли досега от руснаците че си е чист мазохизъм да се пробват пак и настояват за още!

    Коментиран от #15, #17, #64, #74

    17:28 18.02.2026

  • 12 Украина талантливая и трудолюбивая

    16 72 Отговор
    Ще бухаме руснаците в амок от тука до владивосток

    Коментиран от #16

    17:32 18.02.2026

  • 13 Аз съм гей

    11 53 Отговор
    Русофил и се казвам Сергей

    17:39 18.02.2026

  • 14 нагли унгарци

    9 57 Отговор
    Все едно да правиш доставки с ТИРа си на собственика на магазин който е убил децата ти.

    Коментиран от #40

    17:40 18.02.2026

  • 15 Изгубил си се

    15 87 Отговор

    До коментар #11 от "Накрая":

    Всички в Европа знаят ,че трябва да подкрепят Украйна за да не граничат с Русия.Всичките и съседи не я обичат.Никой не иска войнствена държава за съсед.Европа беше добра хранеше добре ватенките с 170 милиарда кубика газ.Само България плащаше годишно около 6 милиарда за нефт и газ на Русия,тя ни обяви за врагове е джвакайте го мек тогава,ватенки ороzти.

    Коментиран от #28, #52

    17:42 18.02.2026

  • 19 Курти

    5 15 Отговор

    До коментар #16 от "Мурка":

    Мурка тъй мая мадурка

    17:47 18.02.2026

  • 23 баба ти

    55 9 Отговор

    До коментар #21 от "В Белгород и Брянск":

    Крим, Донецк и Луганск са присъединени към РФ с референдум, така че според РФ там украинците са нашественици. От друга страна украйна не признава самопровъзгласяването на Донецк и Луганск за отделни от нея републики през 2014 г.и последва гражданска война. А при първите преговори в Истанбул претенциите на Русия се свеждаха до Крим и автономия на Донецк и Луганск в състава на Украйна.

    17:49 18.02.2026

  • 25 Хи Хи Хи

    9 3 Отговор

    До коментар #18 от "Ха-ха":

    Орбан също !

    17:49 18.02.2026

  • 26 ка Пут(к)ин боклук

    10 49 Отговор
    След като скапаното недъгаво и гърбаво, нашмъркано с лепило джудже-старчок, ка Путин, си прецака нефтопровода с адски "точните" си безаналогови бомби, сега някой друг му е виновен.

    Коментиран от #29

    17:49 18.02.2026

  • 27 Орфей

    52 7 Отговор
    Какво стана след Орешника
    Мелони : Дойде време да преговаряме с Русия....
    Макрон: Очаквам с нетърпение срещата с Путин...
    Швейцария махна санкциите срещу Русия...
    Тръмп освободи Руските моряци от Маринер , ама арестува Украинските и Грузинските..
    Мерц : Не сте ме разбрали ?!! Ще разположим войски в Украйна , но само след одобрението на Русия ...
    Кличко : Киевчани да напуснат столицата . В Киев няма вода , ток , парно ...
    Зам .шефа на френския парламент предложи Франция да напусне нато ....
    Кая Калас : удара с Орешник не беше по Украйна , а по Ес...

    Коментиран от #55, #58

    17:50 18.02.2026

  • 29 реалност

    35 3 Отговор

    До коментар #26 от "ка Пут(к)ин боклук":

    Чули ли сте други думи от джуджето Стори Пакост с белия нос освен искам, дайте , настоявам ?

    Коментиран от #33

    17:51 18.02.2026

  • 30 Пръдльооо

    7 39 Отговор

    До коментар #6 от "Механик":

    Европа ще ги удави с дизел.Не се ежи толкова!

    Коментиран от #54

    17:56 18.02.2026

  • 31 Унгарците

    44 4 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война

    17:56 18.02.2026

  • 32 Ветеран

    5 26 Отговор
    Да коментираш Орбан, е чиста загуба на време.

    17:57 18.02.2026

  • 34 мучо

    13 7 Отговор
    ама той тоз хърватин много важен бе....

    17:59 18.02.2026

  • 35 ПРАВИЛНО

    12 1 Отговор
    Ама студено бе

    18:00 18.02.2026

  • 36 Дърт прудльооо

    6 31 Отговор

    До коментар #7 от "КОЛЬО ПАРЪМА":

    Спират рубличките на копейзажите. За Украйна доставките драстично се увеличават! А да ти е честито.

    18:01 18.02.2026

  • 39 и замириса на свобода

    38 5 Отговор
    ЕС се срива.....Благодаря ти Зеля!

    Коментиран от #45

    18:03 18.02.2026

  • 41 Правилно

    8 11 Отговор

    До коментар #28 от "намерил съм те":

    Но трябва да правиш разлика между руснаци и путинисти.

    18:04 18.02.2026

  • 43 Като му спрат и кеша да го мести

    24 4 Отговор

    До коментар #18 от "Ха-ха":

    Ясно ли е? Няма 100 години да го помпат урката с кеш.

    18:06 18.02.2026

  • 44 ха ха хааа

    4 18 Отговор

    До коментар #20 от "само питам":

    Четвъртите глави се активизираха ...🤭😁 Не бе , виж урбана и фичо , какви са главочи ..

    18:06 18.02.2026

  • 45 вЕрно ли

    7 19 Отговор

    До коментар #39 от "и замириса на свобода":

    НЕ трябваше ли първо САЩ да се срине.... поне това го повтаряте от 1917та. Па после СССР се срина... сещаш ли се кой ще се срине сега след като повтаряте тия дивотии?!?
    Който не помни, повтаря.

    18:06 18.02.2026

  • 47 ОТЛИЧНО

    11 3 Отговор
    И КИЛОРОДА НА СОРОСИТЕ.

    18:14 18.02.2026

  • 48 Русофил

    8 25 Отговор
    Унгарците стават все по жалки. Орбан си заминава,пристига Радев. На Путин му трябва троянски кон в Европа

    Коментиран от #51

    18:18 18.02.2026

  • 50 Няма откъде да мине

    13 2 Отговор

    До коментар #8 от "Няма проблем":

    А докато мине и дойде укрите ще си заминат

    18:22 18.02.2026

  • 51 Идиот

    4 2 Отговор

    До коментар #48 от "Русофил":

    300%

    18:26 18.02.2026

  • 52 Противоречиш си

    24 4 Отговор

    До коментар #15 от "Изгубил си се":

    Само Украйна ли има граници с РФ? И защо Германия, Франция, Норвегия , Дания и Великобритания са най-активни в т.н. подкрепа за Украйна, след като нямат и няма да имат обща граница с РФ? 170 милиарда кубика газ са търгувани, следователно заплатени. Нещо нередно ли намираш в заплащането на природен ресурс, който внасяш?

    18:28 18.02.2026

  • 53 отекчен

    33 4 Отговор
    БРАВО но не само Унгария а цяла Европа трябва да спре да ги хрантути тия нагли крадци лъжци и тн

    18:29 18.02.2026

  • 56 Путин удари нефтопровода Дружба

    5 15 Отговор
    Сиярто да се сърди на него.

    18:42 18.02.2026

  • 57 Вратник

    9 21 Отговор
    Абе, само на мен ли ми се струва странно, че тук се толерират проруски коментари, а другите се трият.. Да не би и тук парите да идват по посока от изток? За един приятел питам.

    Коментиран от #59, #68

    18:44 18.02.2026

  • 58 Мърфи

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Орфей":

    Изчакай до 1 април.

    18:45 18.02.2026

  • 59 Тити

    3 1 Отговор

    До коментар #57 от "Вратник":

    Пука ти на дебеуиа ..3,откъде идва ,на теб лично ква ти е далаверата ?

    18:52 18.02.2026

  • 61 Хо-ха-ха

    6 1 Отговор

    До коментар #60 от "Пръдлооо":

    Ама нали разбираш, тези генератори не се задвижват с вода и лед.

    19:23 18.02.2026

  • 62 Сульоо

    5 1 Отговор

    До коментар #60 от "Пръдлооо":

    Сокай бибека бре жълтопаветен минн.диллл !

    Коментиран от #75

    19:25 18.02.2026

  • 63 Дивуй

    6 2 Отговор
    Когато свърши тая война и зеленски падне от власт тогава ще обвинен от всички за всичко дори за греховете извършени преди да е на власт.

    19:35 18.02.2026

  • 64 стоян

    1 11 Отговор

    До коментар #11 от "Накрая":

    До 11 ком - много си слаб по история другар - за 120 гд рузнаците са спечелили една война с огромната помощ от запада и САЩ а са загубили 6 войни - къде виждаш русия да е толкова силна в историята

    19:38 18.02.2026

  • 65 стоян

    2 7 Отговор

    До коментар #7 от "КОЛЬО ПАРЪМА":

    До 7 ком - другар явно не осъзнаваш че с този популстки ход на орбан унгарците ще загубят от спирането на продажбата на нафта - защото продавачи много ама купувачи трудно се намират и после ще се молят на украинците както сега рузнаците реват за газа

    19:44 18.02.2026

  • 66 Справедлив

    7 1 Отговор
    Не само бензина но Тока сыщо спрете за Фашистите от покрайна.

    19:48 18.02.2026

  • 67 По точно

    5 5 Отговор

    До коментар #3 от "👍👍👍👍":

    Унгарците много обичат руските танкове. Особено когато са в Будапеща.

    19:51 18.02.2026

  • 68 1111

    9 1 Отговор

    До коментар #57 от "Вратник":

    Кажи на Кончита, че коментарите, които не подкрепят украйна, не са задължително "проруски"...

    Коментиран от #76

    20:02 18.02.2026

  • 69 Орбан

    6 2 Отговор
    Е Истински Държавник !!!
    Милее за Отечеството си !!!

    20:39 18.02.2026

  • 71 ...

    2 0 Отговор
    Сърбия, Унгария, СМакедония, това са ни враговете в Европа.

    21:16 18.02.2026

  • 72 Сърпрайз Маафака

    0 0 Отговор
    Започва да се усеща съвета за мир на Тръмп!

    00:39 19.02.2026

  • 73 Героям

    1 0 Отговор
    слава страна 404

    07:54 19.02.2026

  • 74 Пръдльо

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Накрая":

    неук,иди да си проповядваш руската пропаганда в махленския ореамаг. Обратното броене за Русия вече започна.Ще я последва съдбата на сесесерето! Жалко само за загиналите млади!

    08:59 19.02.2026

  • 75 Пррръдльо

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "Сульоо":

    Не съм жълтопаветен. МНОГО ПО ЛОШ СЪМ ОТ ТЯХ!! ВНИМАВАЙ!!

    09:02 19.02.2026

