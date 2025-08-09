Левски без Мустафа Сангаре срещу Спартак Варна, под въпрос и за гостуването на Сабах

Левски няма да може да разчита на нападателя си Мустафа Сангаре за предстоящия двубой срещу Спартак Варна в неделя, потвърди старши треньорът на „сините“ Хулио Веласкес. Испанският наставник уточни, че контузията на тарана вероятно ще го извади от игра и за следващи срещи, включително за реванша със Сабах, пише gong.bg.

Под въпрос за сблъсъка със „соколите“ е и Карл Фабиен, макар състоянието му да е по-обнадеждаващо в сравнение с това на Сангаре, допълни Веласкес на редовната си пресконференция. Треньорът съобщи още, че в състава има и други играчи с леки здравословни проблеми, сред които опитните български национали Радослав Кирилов и Георги Костадинов.

„Не всички са в оптимална кондиция. Със сигурност отпада Сангаре, вероятно не само за този мач. Получи по време на мача със Сабах мускулна травма. Вероятно го вади и от някоя от следващите срещи. При Кирилов нещата се развиват добре, би трябвало да попадне утре в групата. Дали ще е в стартовите 11 или на пейката, ще решим допълнително. С Костадинов също нещата вървят добре, трябва да преценим състоянието му по време на днешната тренировка. Фабиен трябва да го следим в днешното и утрешното занимание, ситуацията му няма общо с тази на Сангаре. Трудно би се включил в утрешната среща Фабиен, но през седмицата е по-вероятно да се оправи. Това не важи за Сангаре. Останалите играчи са в нормална кондиция“, каза Веласкес за контузените си футболисти преди мача със Спартак Варна.

„Не ме притеснява, а съм загрижен за който и да е футболист от състава. Оттук насетне, това не се случва за първи път, нормални неща са, вече ме познавате – търся решение“.

„Надявам се да са превключили. Няма никаква разлика между тази и която и да е от предишните седмици. Всички подхождат с отговорност, те са зрели момчета. Разчитам, че утре ще сме добре подготвени за мача. Ще подходим с уважение към противника – не е спечелил, не е и загубил мач. Ако ги оставиш да играят на контраатака, ще ти създадат проблеми. Както винаги, ще опитаме да направим добър мач и да го спечелим“.

„Би било сериозен проблем, ако няма време да анализирам Спартак Варна. Анализирали сме, те вече имаха официални мачове. Ясни са силните и слабите им страни. Знаем къде може да се възползваме. Винаги изхождаме от това, че всеки противник заслужава нужното уважение. Както вниаги сме скромни и подхождаме с уважение, но и с ясна идея, че играем вкъщи – само победа може да ни задоволи“, завърши Веласкес.