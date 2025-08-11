Новини
Спорт »
Бг футбол »
Хулио Веласкес: Трябваше да спечелим с 6 или 7 на нула

Хулио Веласкес: Трябваше да спечелим с 6 или 7 на нула

11 Август, 2025 07:14 712 5

  • хулио веласкес-
  • футбол-
  • левски-
  • спартак варна

Испанският треньор доволен от играта срещу Спартак, но разочарован от минималната победа

Хулио Веласкес: Трябваше да спечелим с 6 или 7 на нула - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Треньорът на Левски Хулио Веласкес изрази задоволство от представянето на отбора си при победата над Спартак Варна с 2-1 у дома, но подчерта, че резултатът е можел да бъде далеч по-убедителен.

„Доминирахме от първата до последната минута и създадохме достатъчно положения за 6–7 гола, но ни липсваше ефективност. Вратарят им направи чудесни спасявания, а и ние не успяхме да си осигурим спокойствие с втори гол“, коментира Веласкес.

Той добави, че травма е наложила ранната смяна на Костадинов и изрази надежда проблемът да не е сериозен. Испанецът подчерта, че вижда прогрес и добра адаптация към идеите му, като приоритет остават контролът върху топката, натискът в противниковата половина и постоянството във формата.

„Всеки играч е важен и заменим. Работим така, че всички да се чувстват значими и готови да помогнат“, завърши наставникът.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хер ФЛИК

    4 4 Отговор
    Щом е трябвало 6-7-8 на 0 , защо тогава е само 2 на 1 ?
    Не могат да улучат врата , която е 7,10 м х 2,44 м ли ? Та това са 17 м2 !!!

    07:24 11.08.2025

  • 2 Уефски

    4 5 Отговор
    Голям оптимист е този треньор. Като че ли са отбор роналдовци и месита.

    07:35 11.08.2025

  • 3 123

    4 1 Отговор
    Гледайте си вашият отбор. То там дори и гол няма.

    Коментиран от #5

    07:54 11.08.2025

  • 4 Гуцката

    3 1 Отговор
    И микренци трябваше да спечелят срещу моряците с 3 на 0 но стигнаха само до Оставка! И въпрос къде е Стойчо?

    08:16 11.08.2025

  • 5 шампиони

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "123":

    Ние си гледаме нашия отбор, и той в момента е настоящ шампион и водещ в класирането.
    И не разбирам подобни коментари какво ги провокира.

    08:36 11.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ