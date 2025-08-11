Хулио Веласкес: Трябваше да спечелим с 6 или 7 на нула

Треньорът на Левски Хулио Веласкес изрази задоволство от представянето на отбора си при победата над Спартак Варна с 2-1 у дома, но подчерта, че резултатът е можел да бъде далеч по-убедителен.
„Доминирахме от първата до последната минута и създадохме достатъчно положения за 6–7 гола, но ни липсваше ефективност. Вратарят им направи чудесни спасявания, а и ние не успяхме да си осигурим спокойствие с втори гол“, коментира Веласкес.
Той добави, че травма е наложила ранната смяна на Костадинов и изрази надежда проблемът да не е сериозен. Испанецът подчерта, че вижда прогрес и добра адаптация към идеите му, като приоритет остават контролът върху топката, натискът в противниковата половина и постоянството във формата.
„Всеки играч е важен и заменим. Работим така, че всички да се чувстват значими и готови да помогнат“, завърши наставникът.
1 хер ФЛИК
Не могат да улучат врата , която е 7,10 м х 2,44 м ли ? Та това са 17 м2 !!!
07:24 11.08.2025
2 Уефски
07:35 11.08.2025
3 123
Коментиран от #5
07:54 11.08.2025
4 Гуцката
08:16 11.08.2025
5 шампиони
До коментар #3 от "123":Ние си гледаме нашия отбор, и той в момента е настоящ шампион и водещ в класирането.
И не разбирам подобни коментари какво ги провокира.
08:36 11.08.2025