Хулио Веласкес: Трябваше да спечелим с 6 или 7 на нула

Треньорът на Левски Хулио Веласкес изрази задоволство от представянето на отбора си при победата над Спартак Варна с 2-1 у дома, но подчерта, че резултатът е можел да бъде далеч по-убедителен.

„Доминирахме от първата до последната минута и създадохме достатъчно положения за 6–7 гола, но ни липсваше ефективност. Вратарят им направи чудесни спасявания, а и ние не успяхме да си осигурим спокойствие с втори гол“, коментира Веласкес.

Той добави, че травма е наложила ранната смяна на Костадинов и изрази надежда проблемът да не е сериозен. Испанецът подчерта, че вижда прогрес и добра адаптация към идеите му, като приоритет остават контролът върху топката, натискът в противниковата половина и постоянството във формата.

„Всеки играч е важен и заменим. Работим така, че всички да се чувстват значими и готови да помогнат“, завърши наставникът.