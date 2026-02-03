Новини
Илиян Василев за "Боташ": Силно препоръчвам на Радев да не влиза в тази тема, защото договорът му е незащитим

3 Февруари, 2026 09:50 832 27

Договорът с "Боташ“ не може да бъде изгоден просто защото тарифите за пренос правят ползването на договора абсолютно неконкурентоспособен за "Булгаргаз“ спрямо тарифите, които може да ползва от други места, коментира енергийният анализатор

Илиян Василев за "Боташ": Силно препоръчвам на Радев да не влиза в тази тема, защото договорът му е незащитим - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Договорът с "Боташ“ не може да бъде изгоден просто защото тарифите за пренос правят ползването на договора абсолютно неконкурентоспособен за "Булгаргаз“ спрямо тарифите, които може да ползва от други места. Това каза Илиян Василев – бивш посланик на България в Русия, международен и енергиен анализатор, в предаването "Метроном“ на Радио ФОКУС.

Тезата на Румен Радев, че договорът с турската енергийна компания е можел да бъде печеливш за България, ако редовното правителство не е пренебрегнало усилията на служебното правителство, е несъстоятелна, заяви той. "Като всеки политик той може да прави внушения, но от професионална гледна точка тезата му е незащитима. Дори да приемем тезата му, че Орбан щял да се възползва от този договор, ако лошият Асен Василев не бил сложил 20 долара отгоре, а той ги сложи, защото 20 долара върху таксата бяха абсолютно необходими да се изравнят поне минимално на пазарно равнище, да се махне привилегированото положение на "Газекспорт“ при ползването на преносната инфраструктура. "Газекспорт“ ползваше на много по-ниски тарифи газопреносната инфраструктура дори от "Булгаргаз“, обясни Василев.

"Силно препоръчвам на Радев да не влиза в тази тема, защото договорът му е незащитим“, добави енергийният експерт.

Той бе категоричен, че договорът с "Боташ“ не може да бъде печеливш. "Да речем, че направите най-добрата сделка за доставка на втечнен природен газ до терминала в Турция. От там до българска граница обаче, именно поради свръхвисоката тарифа, вече губите спрямо други алтернативни маршрути, които вече имате. От бизнес гледна точка трябва да влезете в договор, в който осъзнавате, че губите от самото начало – няма бизнес логика“, поясни Илиян Василев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 19 Отговор
    Боташ е прикритие на евтин руски газ през Гърция.Спестява на България по 30 млн на ден.

    Коментиран от #4

    09:59 03.02.2026

  • 2 Град Козлодуй

    21 6 Отговор
    Президента няма право да сключва такъв договор, това е работа на правителството.
    Това че години наред нямаме редовно правителство не е по вина на Радев.

    10:02 03.02.2026

  • 3 Вашето мнение

    22 11 Отговор
    По цял ден, жълтопаветните глашатаи са по телевизии и сайтове. Тия ще ги разсипят от ходене и зеене по телевизора докато дойдат изборите. Радев ще ви смачка, квичите не квичите.

    Коментиран от #7

    10:03 03.02.2026

  • 4 СЗО

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Спестява грънци.

    10:03 03.02.2026

  • 5 Това обаче,

    8 6 Отговор
    няма да спре розоводесните пак да направят сглобка с Радев след изборите.

    Това да обясни И. Василев , а не общоизвестни неща!

    10:04 03.02.2026

  • 6 БОТАШ е прокси

    8 8 Отговор
    Всеки ден за нищоправене България плаща половин милион Евро директно на Москва. И така още 12 години.

    Коментиран от #13

    10:11 03.02.2026

  • 7 Моето мнение

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    Кажи ми кои са съветниците около тебе, да ти кажа какъв си.

    10:12 03.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тарикат

    4 3 Отговор
    Ми хайде дайте властта на Радев, пък да видим може ли, не може ли...

    Коментиран от #11

    10:15 03.02.2026

  • 10 Аха, пак се разлайват евроатлантическите

    6 9 Отговор
    кучета, видяха, че Радев ще ги издуха и започнаха да го лаят!? Не разбраха ли, че и да го плюят, само му правят реклама и настройват хората да гласуват за него?

    10:16 03.02.2026

  • 11 бре бре

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Тарикат":

    Власт не се дава. Власт се взема.
    Нали не мислите, че Бойко Борисов го смени действащ Генерал?

    10:16 03.02.2026

  • 12 Иван Грозни

    4 2 Отговор
    В кочината всеки разбира от всичко дори и от футбол, затова сме по първите места в класациите по всичко.

    10:16 03.02.2026

  • 13 Всичко това го обясни на Урсула,

    0 6 Отговор

    До коментар #6 от "БОТАШ е прокси":

    тя забрани да се ползва руска газ!

    Коментиран от #15, #16

    10:19 03.02.2026

  • 14 Грешката на Радев

    3 3 Отговор
    Нужно бе Военно положение а не избори

    Коментиран от #17

    10:21 03.02.2026

  • 15 аз се чудех

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Всичко това го обясни на Урсула,":

    Защо цела Европа умре от студ последните 5 години. Замръзнахме!

    Газпром НИКОГА в историята си не е доставял повече от 1/3 от потребявания газ в Европа. НИКОГА.

    10:22 03.02.2026

  • 16 Урсула

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Всичко това го обясни на Урсула,":

    Забранява на робите които безпрекословно застават мирно и я слушат

    10:22 03.02.2026

  • 17 разбира се

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Грешката на Радев":

    И да свали рейнджърите от хижите по горите, вместо сега да ги ликвидира.

    Коментиран от #20

    10:23 03.02.2026

  • 18 провинциалист

    1 1 Отговор
    Някой случайно да е чел договора с Боташ?

    10:23 03.02.2026

  • 19 БеГемот

    1 3 Отговор
    Абе тия Ко се правят на улави....имаше опасност България да остане без газ след като спряха газа от Газпром....когато си натикан в ъгъла подписваш като поп всичко ...изгоден неизгоден това са били възможностите тогава...

    10:26 03.02.2026

  • 20 Ха ХаХа

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "разбира се":

    Какви ренджъри е ликвидирал Радев.
    Я пак .....
    Военното положение ликвидира жълтопаветните отрепки и държавата се отпушва от плевелите

    10:26 03.02.2026

  • 21 Майора

    2 1 Отговор
    Най после един защитник на мистър Кеш да признае че договора с “Боташ” е неефективен и носи загуба за България!Повече няма смисъл да коментирам!

    Коментиран от #22, #23, #25

    10:27 03.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 007 лиценз ту кил

    1 0 Отговор
    Как му беше агентурния псевдоним на това нищожество в ДС, че все го забравям?

    10:30 03.02.2026

  • 25 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Майора":

    Василев ли е защитника фатмако?

    10:33 03.02.2026

  • 26 Хм...

    0 0 Отговор
    Да се напомня постоянно за този договор, както и за тропкането по масата в Президентството от агент Гундяев. След това електоратът, ако може да мисли, да реши дали ще гласува за този чужд агент.

    10:35 03.02.2026

  • 27 604

    0 0 Отговор
    Тоъ сороски пенделъ що не питъ кики и кукорътъ къде съ танкерите?

    10:36 03.02.2026

