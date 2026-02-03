Илиян Василев за "Боташ": Силно препоръчвам на Радев да не влиза в тази тема, защото договорът му е незащитим

Договорът с "Боташ“ не може да бъде изгоден просто защото тарифите за пренос правят ползването на договора абсолютно неконкурентоспособен за "Булгаргаз“ спрямо тарифите, които може да ползва от други места. Това каза Илиян Василев – бивш посланик на България в Русия, международен и енергиен анализатор, в предаването "Метроном“ на Радио ФОКУС.
Тезата на Румен Радев, че договорът с турската енергийна компания е можел да бъде печеливш за България, ако редовното правителство не е пренебрегнало усилията на служебното правителство, е несъстоятелна, заяви той. "Като всеки политик той може да прави внушения, но от професионална гледна точка тезата му е незащитима. Дори да приемем тезата му, че Орбан щял да се възползва от този договор, ако лошият Асен Василев не бил сложил 20 долара отгоре, а той ги сложи, защото 20 долара върху таксата бяха абсолютно необходими да се изравнят поне минимално на пазарно равнище, да се махне привилегированото положение на "Газекспорт“ при ползването на преносната инфраструктура. "Газекспорт“ ползваше на много по-ниски тарифи газопреносната инфраструктура дори от "Булгаргаз“, обясни Василев.
"Силно препоръчвам на Радев да не влиза в тази тема, защото договорът му е незащитим“, добави енергийният експерт.
Той бе категоричен, че договорът с "Боташ“ не може да бъде печеливш. "Да речем, че направите най-добрата сделка за доставка на втечнен природен газ до терминала в Турция. От там до българска граница обаче, именно поради свръхвисоката тарифа, вече губите спрямо други алтернативни маршрути, които вече имате. От бизнес гледна точка трябва да влезете в договор, в който осъзнавате, че губите от самото начало – няма бизнес логика“, поясни Илиян Василев.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4
09:59 03.02.2026
2 Град Козлодуй
Това че години наред нямаме редовно правителство не е по вина на Радев.
10:02 03.02.2026
3 Вашето мнение
Коментиран от #7
10:03 03.02.2026
4 СЗО
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Спестява грънци.
10:03 03.02.2026
5 Това обаче,
Това да обясни И. Василев , а не общоизвестни неща!
10:04 03.02.2026
6 БОТАШ е прокси
Коментиран от #13
10:11 03.02.2026
7 Моето мнение
До коментар #3 от "Вашето мнение":Кажи ми кои са съветниците около тебе, да ти кажа какъв си.
10:12 03.02.2026
9 Тарикат
Коментиран от #11
10:15 03.02.2026
10 Аха, пак се разлайват евроатлантическите
10:16 03.02.2026
11 бре бре
До коментар #9 от "Тарикат":Власт не се дава. Власт се взема.
Нали не мислите, че Бойко Борисов го смени действащ Генерал?
10:16 03.02.2026
12 Иван Грозни
10:16 03.02.2026
13 Всичко това го обясни на Урсула,
До коментар #6 от "БОТАШ е прокси":тя забрани да се ползва руска газ!
Коментиран от #15, #16
10:19 03.02.2026
14 Грешката на Радев
Коментиран от #17
10:21 03.02.2026
15 аз се чудех
До коментар #13 от "Всичко това го обясни на Урсула,":Защо цела Европа умре от студ последните 5 години. Замръзнахме!
Газпром НИКОГА в историята си не е доставял повече от 1/3 от потребявания газ в Европа. НИКОГА.
10:22 03.02.2026
16 Урсула
До коментар #13 от "Всичко това го обясни на Урсула,":Забранява на робите които безпрекословно застават мирно и я слушат
10:22 03.02.2026
17 разбира се
До коментар #14 от "Грешката на Радев":И да свали рейнджърите от хижите по горите, вместо сега да ги ликвидира.
Коментиран от #20
10:23 03.02.2026
18 провинциалист
10:23 03.02.2026
19 БеГемот
10:26 03.02.2026
20 Ха ХаХа
До коментар #17 от "разбира се":Какви ренджъри е ликвидирал Радев.
Я пак .....
Военното положение ликвидира жълтопаветните отрепки и държавата се отпушва от плевелите
10:26 03.02.2026
21 Майора
Коментиран от #22, #23, #25
10:27 03.02.2026
24 007 лиценз ту кил
10:30 03.02.2026
25 Ха ХаХа
До коментар #21 от "Майора":Василев ли е защитника фатмако?
10:33 03.02.2026
26 Хм...
10:35 03.02.2026
27 604
10:36 03.02.2026