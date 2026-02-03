Илиян Василев за "Боташ": Силно препоръчвам на Радев да не влиза в тази тема, защото договорът му е незащитим

Договорът с "Боташ“ не може да бъде изгоден просто защото тарифите за пренос правят ползването на договора абсолютно неконкурентоспособен за "Булгаргаз“ спрямо тарифите, които може да ползва от други места. Това каза Илиян Василев – бивш посланик на България в Русия, международен и енергиен анализатор, в предаването "Метроном“ на Радио ФОКУС.

Тезата на Румен Радев, че договорът с турската енергийна компания е можел да бъде печеливш за България, ако редовното правителство не е пренебрегнало усилията на служебното правителство, е несъстоятелна, заяви той. "Като всеки политик той може да прави внушения, но от професионална гледна точка тезата му е незащитима. Дори да приемем тезата му, че Орбан щял да се възползва от този договор, ако лошият Асен Василев не бил сложил 20 долара отгоре, а той ги сложи, защото 20 долара върху таксата бяха абсолютно необходими да се изравнят поне минимално на пазарно равнище, да се махне привилегированото положение на "Газекспорт“ при ползването на преносната инфраструктура. "Газекспорт“ ползваше на много по-ниски тарифи газопреносната инфраструктура дори от "Булгаргаз“, обясни Василев.

"Силно препоръчвам на Радев да не влиза в тази тема, защото договорът му е незащитим“, добави енергийният експерт.

Той бе категоричен, че договорът с "Боташ“ не може да бъде печеливш. "Да речем, че направите най-добрата сделка за доставка на втечнен природен газ до терминала в Турция. От там до българска граница обаче, именно поради свръхвисоката тарифа, вече губите спрямо други алтернативни маршрути, които вече имате. От бизнес гледна точка трябва да влезете в договор, в който осъзнавате, че губите от самото начало – няма бизнес логика“, поясни Илиян Василев.