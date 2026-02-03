Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Ето кои са тримата убити в Петрохан, били от Българска рейнджърска служба

Ето кои са тримата убити в Петрохан, били от Българска рейнджърска служба

3 Февруари, 2026 11:19

Налице са няколко водещи версии, по които ще се работи и през днешния ден, които включват - от убийство, до ритуално самоубийство

Трите жертви, открити в хижата „Петрохан“ са приятели и живеят почти целогодишно там. Те са Дечо В. на 45 г., Ивайло И. на 49 г. и Пламен Ст. на 51 г., съобщава bTV.

Техни познати твърдят, че мъжете са планинари и пещерняци. Обитават хижата от няколко години.

По непотвърдена информация, Ивайло е основният наемател. Сградата обаче не е негова, а на друг техен познат, който отново се казва Ивайло. За него се знае, че дълги години е живял и в чужбина.

От близки до разследването става ясно, че неговата майка преди 3-4 дни е получила съобщение, че синът ѝ няма да е сред живите. Оттогава нямала връзка с него. Едно от предположенията на разследващите вчера било, че той ще бъде едната от жертвите. Тъй като и той прекарвал не малко време в хижата и планината. Той обаче не е сред трите жертви.

Според първоначалната информация, жертвите са част от първата Българска рейнджърска служба. Тя съществува от 2020 година и организацията им се казва Национална агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ). Създадена е като сдружение в обществена полза по модел на утвърдени световни рейнджърски структури.

Организацията е пълноправен член на EUROPARC Federation и на Световната и Европейската рейнджърски федерации (IRF и ERF) и от 2022 година има споразумение с Министерството на околната среда и водите за сътрудничество в областта на контрола и опазването на защитените територии в България.

Агенцията работи в тясна връзка с европейски и чуждестранни институции и организации и притежава първата по рода си напълно оборудвана високопланинска база за обучение на рейнджъри в местността Петрохан, Западна Стара планина. По техни данни за неколкогодишното им съществуване са постигнати значителни успехи по опазването на Защитена зона "Западна Стара планина и Предбалкан", като в районите на действие на планинските патрули и рейнджърите от базата проблемите с бракониерство, незаконен дърводобив и груби нарушения на природозащитните мерки са сведени на практика до нула.

През 2022 година НАКЗТ стартира за първи път в България пилотен проект за въздушно наблюдение в защитени територии посредством високоспециализирани дронове от последно поколение позволяващи автономно инфрачервено и оптично наблюдение от стационарни и мобилни командни центрове на обширни райони от голяма височина. От базата на Агенцията на Петрохан към септември 2022 година се осъществява ежедневно въздушно наблюдение на район с площ от 700 кв. км.

Налице са няколко водещи версии, по които ще се работи и през днешния ден, които включват - от убийство, до ритуално самоубийство. Събират се данни за загиналите, правят се разпити на техни познати и близки, проследяват се трафични данни, както и записи от охранителни камери и камерите на АПИ.

Назначени са аутопсии на телата. Тримата мъже са открити с огнестрелни рани в главата. До телата им са намерени и оръжия.

Според източници от разследването, е направен опит хижата, която от години се стопанисва от частно лице, да бъде запалена.


  • 1 Последния Софиянец

    37 19 Отговор
    Тримата са от Наглите отвлечени лятото и затворени в хижата да кажат къде са парите от откупите.

    11:21 03.02.2026

  • 2 Ми сега тая

    71 6 Отговор
    служба да земат да я закрият... и без това половината личен състав е дал фира...

    Коментиран от #95

    11:22 03.02.2026

  • 3 Общо взето

    21 15 Отговор
    и аз си помислих че е някакво сектантско дело точно преди това на телефона получих съобщение от някакви новини че във 11,52 ще настъпи денят на страшният съд и тези са се гръмнали по това време.
    Та според мене новините са виновни.

    Коментиран от #5

    11:23 03.02.2026

  • 4 Вуду

    74 4 Отговор
    Ритуално?!?! Тези толкова пари взимат вече, че нацяло ги боли шмайзера… Вече започват да се базикат с нормалните хора. Служби и службички хрантутници на големи заплати, после… РИТУАЛНО…

    11:23 03.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Значи

    43 6 Отговор
    Европейски рейнджъри. Може да са се скарали за някакви европейски фондове, кой колко да усвои.

    11:28 03.02.2026

  • 7 те рейнджърите са по американски тертип

    37 1 Отговор
    а отровените лешояди не опазват . 890 кв км с дронове оглеждали . искра не била собственик на къщата с труповете . сега турист да попадне на някакви с палки, спас 12, пистолети и ниживе , бронежилетки , огромни песове , камери дето го записват е огромна . а ако закъса никой не го спасява . опасно било в планината . валел сняг . и вятър имало . а за бойни групи хал хабер си нямат . милитализирането на горите е лошо .

    11:29 03.02.2026

  • 8 Застреляли са се /самоубили/

    70 4 Отговор
    После са се качили на втория етаж, запалили са вилата, след това са се строили пред вилата в редичка, както са си с куршуми в главата, и са полегнали, за да улеснят разследващите. Абе тия вече ни взимат за балъци нас. Цяла къща пълна с оръжия, имам познат, който е присъствал на огледа, каза, че над 20 броя оръжия е имало. Това си е група за убийства или охрана на каналджии.

    Коментиран от #46, #71

    11:29 03.02.2026

  • 9 тази хижа е наблизо до пътя и до нея има

    29 2 Отговор
    път.....Турист е човек който сега се качва на черни връх и върви към мусала.........сега е ваш ред ...тъпанджии да ни кажете колко са велики и какви велики дела вършат!кажете си истината........на държавна служба.....малко повече въоръжени и така нататък....

    11:29 03.02.2026

  • 10 Просто е абсурдно

    40 2 Отговор
    Българска рейнджърска служба. ....съществува от 2020 година и организацията им се казва Национална агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ).

    Коментиран от #21, #92

    11:29 03.02.2026

  • 11 Хасковски каунь

    20 51 Отговор
    Ще видите , че службата е свързана тясно с Русия

    Коментиран от #17

    11:29 03.02.2026

  • 12 Как да се

    29 0 Отговор
    овъртолили в лна тия от МВР, МОСВ, МЗХ, общини и висши държавни хрантутници, че само директно очистване от самолета и в морето евентуално ще помогне.

    11:31 03.02.2026

  • 13 Симеон

    33 0 Отговор
    Мафията си има държава - България!Труповета са на същите тези от мафията!Пито - платено!

    11:31 03.02.2026

  • 14 а бургаските убийци не ги ли

    6 4 Отговор
    хванаха . 4 дена след убийствата . сатаниски ритуал може да ги е накарал да си посегнат - свързан с момиче . или момче . или за пари . то живот в гората не е за всеки . шпионирали . лъготели кмета тодоров .

    11:32 03.02.2026

  • 15 Без изненади

    14 15 Отговор
    Комунистите са в паника, Епстийн гърми, замитат следите - било само секс-скандал, нямало тайни агенти. КГБ гърми техни рейнджъри.

    11:32 03.02.2026

  • 16 Значи са от мутрафоните

    27 5 Отговор
    На Бою

    11:35 03.02.2026

  • 17 Под леглото

    39 7 Отговор

    До коментар #11 от "Хасковски каунь":

    Гледаш ли преди да си легнеш, че и там сигурно руснаци... Голям страх ей..

    11:35 03.02.2026

  • 18 ту-туу

    31 1 Отговор
    Рейнджъри - отглеждащи марихуана

    11:36 03.02.2026

  • 19 пазят гората

    39 0 Отговор
    С автоматични оръжия? Да бе да.

    11:36 03.02.2026

  • 20 Браво

    31 0 Отговор
    Много удобна версия - а нещо за сръбската наркомафия, за Сретан и за Тиквата няма ли да напишете.

    11:37 03.02.2026

  • 21 Европеец

    41 1 Отговор

    До коментар #10 от "Просто е абсурдно":

    Служба за терор на берачите на боровинки и обикновените туристи...... За тая глупост харчили евро пари, е това може да бъде само в бг територията.....

    11:38 03.02.2026

  • 22 Ъхъъъъ,

    22 3 Отговор
    Категорично е ритуално самоубийство

    Коментиран от #24

    11:38 03.02.2026

  • 23 Зеления Шерлок

    24 3 Отговор
    Вчера следобед видях Грета Тунберг с голяма раница в рейса от Годеч за София.
    Сега чета: "Агенцията работи в тясна връзка с европейски и чуждестранни институции и организации"
    И навързах нещата!
    Всичко е ясно!

    11:39 03.02.2026

  • 24 така е

    27 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ъхъъъъ,":

    И всеки се е самоубил ритуално с по два куршума, за по-сигурно.

    Коментиран от #34

    11:39 03.02.2026

  • 25 Рейнджери

    24 2 Отговор
    били ? Значи са си били са си наемни професионални убийци със знанието на определени лица ! Убили кого убили - сега тях .

    11:39 03.02.2026

  • 26 Ясна работата ...

    16 0 Отговор
    за неколкогодишното им съществуване са постигнати значителни успехи.....

    11:40 03.02.2026

  • 27 И на края

    18 0 Отговор
    Просто "служби за сигурност" нали?

    11:42 03.02.2026

  • 28 Ае една секта де.

    19 0 Отговор
    Бива бива, но да го изкараш самоубиство.Истината.

    11:43 03.02.2026

  • 29 Още малко да не са

    15 0 Отговор
    сдружение в обществена полза

    11:43 03.02.2026

  • 30 Сила

    23 4 Отговор
    НИТО ЕДИН ОТ ТРИМАТА НЯМА ПРИЯТЕЛКА , ЖЕНА , ДЕЦА....без коментар , информация за размишления !??

    11:44 03.02.2026

  • 31 И кой им е дал лиценз

    26 1 Отговор
    За въздушно наблюдение ? А?

    Коментиран от #41, #83

    11:45 03.02.2026

  • 32 трепя брюкселски зелки

    17 6 Отговор
    До тук с евроатлантизма от клоаката брюксел!Трябва да има превъзпитание в лагера в Белене

    Коментиран от #63

    11:45 03.02.2026

  • 33 Сега

    16 0 Отговор
    Очаквам скоро да бъдат намерени гръмнати дървени мафиоти, от което изобщо няма да ми стане мъчно !

    Коментиран от #75

    11:45 03.02.2026

  • 34 Анонимен

    25 1 Отговор

    До коментар #24 от "така е":

    И след като се самоубили се опитали да запалят хижата

    11:46 03.02.2026

  • 35 Искра

    23 2 Отговор
    Нещо за Искра Фидосова да кажете ? Баща и ? Само питам.

    11:47 03.02.2026

  • 36 Много важно е да го знаем

    18 0 Отговор
    Че са работили "в тясна връзка с европейски и чуждестранни институции и организации"..... ъхъъъ.

    Коментиран от #42

    11:47 03.02.2026

  • 37 е..........

    21 0 Отговор
    Кой ги е финансирал ? Едва ли са се хранили само с горски плодове. Следвай парите...

    11:47 03.02.2026

  • 38 Дрън дрън та пляс

    26 1 Отговор
    Това е една от основните наркобази на ГЕРБ близо до София. Затова и е охранявана толкова строго. Напшете откъде са им парите за скъпата техника и оборудване. Защото на снимката виждам само милиционери, правещи се на Рамбовци.

    11:47 03.02.2026

  • 39 Жан Клод Ван Дам

    16 1 Отговор
    Савов топ криминалиста ,може да разследва къде шуркат кучетата , на кое дърво. . .Отмъщение ала-бала. . .Няма отмъщение има отклонена пратка с бял.сняг , 100/100 качество ,за половин милион и пощата не е стигнала до когото трябва. Те са знаели че ще бъдат разстреляни, защото са се издънили. Тези които са очистили мъжете са наемници ,сърби и вече са си утях , а Савов да пие една студена вода.

    11:48 03.02.2026

  • 40 Розов папилом

    4 3 Отговор
    Това е работа на Путин

    11:48 03.02.2026

  • 41 А дееее кой?

    18 1 Отговор

    До коментар #31 от "И кой им е дал лиценз":

    Кой им е дал лиценз и за въздушно наблюдение? Колко са такива в България? И къде са им сървърите е по интересно и залата с операторският екип ? Атлантически боооклуци...

    11:50 03.02.2026

  • 42 Нелепо

    15 0 Отговор

    До коментар #36 от "Много важно е да го знаем":

    оправдание да даде нотка сериозност на поредната " информация" ! Платении професионални убийци , убити от колеги .

    11:52 03.02.2026

  • 43 Карлсон Тък

    15 0 Отговор
    Как може да има версия версия за ритуално самоубийство като след това хижата е запалена?
    Кой възкръсва след изстрел в главата и става да си запали дома?

    11:54 03.02.2026

  • 44 Реалист

    14 0 Отговор
    Трябва нашите служби да са пълни идиоти за да не разплетат случая- имат всичките необходими тенхники, достъпи и т.н. до съвременни средства, локации, мобилни оператори, даже ако решат могат да получат сотъп и до сателитни снимки...стига да не са решили обаче те самите да скрият истината. Ритуално самоубийство е безумна версия и няма как да мине. Ако ще го правят, не биха се опитали да прикриван следи с умишлен палеж, а и как и кога ще го запалят, малко преди да си теглят куршума ли... Пуснете студенти криминалисти, те даже ще се справят, тъкмо да не работят под натиск и да укриват умишлено информация и факти!

    11:54 03.02.2026

  • 45 Дуел

    9 2 Отговор
    Ясно е като бял ден.Боико и пеевки са .

    11:55 03.02.2026

  • 46 Карлсон Тък

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Застреляли са се /самоубили/":

    Именно, как е възможно?

    11:55 03.02.2026

  • 47 Другия Иво

    12 8 Отговор
    Някой повярва ли на приказките за дървената мафия. Това е тренировъчен лагер за обучение на украински главорези, изпращани в Донбас да избиват руски жени и деца.

    Коментиран от #51

    11:56 03.02.2026

  • 48 Ама хич не са свързани със службите нали

    14 0 Отговор
    "агенция за контрол на защитените територии" и наркобизнеса ? Сега четем че и някой даже им е позволил и въздушно наблюдение да правят над огромни територии и се чудим кви дрони били тея дето над летището летяли .... я дайте модела на дроните и ще ви кажа какви са точно тея хора ....

    11:56 03.02.2026

  • 49 Истината е че това е

    9 5 Отговор
    мокра поръчка, изпълнена от най добрите - украинските килъри! те вече са зад граница, а ние сме разграден двор, граници няма, особено за украински бежанци!

    Коментиран от #56

    11:56 03.02.2026

  • 50 шопа

    19 0 Отговор
    Такова яко алиби могат да сътворят само Служби!
    НАКЗТ, рейнджърски федераций, природозащитници, ... въобще светци които са живеели като св. Иван Рилски и само на пост и молитва. Някой вЕрва ли на тоА цирк?
    Светци с купища оръжие, дронове, бариери, кучета... и се държат като Блекуотър на КПП в Ирак!
    Кой убива природозащитници?
    И въобше какво общо има зашитата на природата с избитите картечари в тая професионално изградена паравоенна съруктура там?
    Кого лъжете?
    Алибито издиша яко!
    Някоя служба се издъни много май!
    Хората даже вече не бият горските, а там едни крепости, едни охранявани периметри като премиерска резиденция, едни разстрели.. на едни "отшелници" ... с оръжие и припаси за кръгова отбрана.
    ...мдааа,.. а един мармот на име Сю завиваше бонбонки в станиол..

    11:57 03.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 бай Ставри

    10 1 Отговор
    И дойде горския, който говореше на руски и изби всичките. С жълти букви на снега беше изписано името "Баширов" !

    Коментиран от #57

    11:58 03.02.2026

  • 53 Фори

    3 8 Отговор
    Естествено че се оказаха някакви бандити, прикрити зад някакви организации.Те са от Възраждане.А само Възраждане иска да дойде на власт с държавен преврат!

    11:59 03.02.2026

  • 54 Риска на професията

    7 3 Отговор
    Така се случва когато с дрони атакуваш танкери

    12:00 03.02.2026

  • 55 Инспектор Дю дю

    10 0 Отговор
    Да не се окаже, че под прикритието на някаква частна организация са вършили нещо незаконно!? Я трафик, я нещо друго, кой знае? А може и да се конфронтирали с някои бракониери и те така? Каквото и да е държавата не може да възлага полицейски функции на частници с оръжие, защото незабавно такива организации се превръщат в ОПГ? Това за "ритуалното" звучи също толкоа нелепо, като "безжизнен труп"!

    Коментиран от #99

    12:00 03.02.2026

  • 56 Не ти минава

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "Истината е че това е":

    Номера!

    12:01 03.02.2026

  • 57 Помпщник горски

    4 0 Отговор

    До коментар #52 от "бай Ставри":

    За " и Петров" не стигна ли жълтото?

    Коментиран от #66

    12:02 03.02.2026

  • 58 Мдааа

    10 0 Отговор
    Явно са екзекутирани и никога няма да разберем,кой и защо! Така действа мафията на Тиквата и Св ин ята. Таки им върши черната работа. И Брендо, когото скоро ще пуснат.

    Коментиран от #81

    12:02 03.02.2026

  • 59 БОРУНА ЛОМ

    3 7 Отговор
    Като в Русия сме.

    12:03 03.02.2026

  • 60 Данчо

    8 0 Отговор
    1.)Добре де знаят годините на убитите 49, 50 и 51 а имената не!
    Това звучи доста въшкаво!
    2.) Чакат газови бутилки щели да гъмнат!
    То няма огън ако е имало да са гръмнали инак в този студ!
    Пак ни къпят милиционерите с ладка вОда!

    12:03 03.02.2026

  • 61 Ама то е ясно

    4 2 Отговор
    Путин виноват... "женераль" ГНОМЧИК спиш ли!!!!

    12:04 03.02.2026

  • 62 бай Ставри

    12 0 Отговор
    Обикновенно първи на местопроизшествието започват да работят криминалистите, в случая след като пожарникарите потвърдят, че е безопасно. Какво преди това са правили там ДАНС !? Те криминалисти нямат. Криминалистите чакаха почти цял ден след това за да започнат огледа ?!

    12:05 03.02.2026

  • 63 c хаспуха си?

    0 2 Отговор

    До коментар #32 от "трепя брюкселски зелки":

    ше опознаеш кучешката перисталтика

    12:05 03.02.2026

  • 64 ДАНС

    5 0 Отговор
    И другите 7 са убити, но не сме ги намерили да ги "информираме" още.

    12:06 03.02.2026

  • 65 Тези са от военизираните рейнджъри

    3 6 Отговор
    русофили. Там са били партизани- шумкари.

    12:06 03.02.2026

  • 66 бай Ставри

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Помпщник горски":

    Точно така е било.

    12:06 03.02.2026

  • 67 Нали четете?

    12 0 Отговор
    "дронове от последно поколение позволяващи автономно инфрачервено и оптично наблюдение от стационарни и мобилни командни центрове на обширни райони от голяма височина."...... Кой им е дал лиценз и кой ги контролира ? А? И кой им плаща впрочем?

    Коментиран от #85

    12:06 03.02.2026

  • 68 Натовска смет са били

    3 1 Отговор
    Всич да не ви е жал за тях

    12:08 03.02.2026

  • 69 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    4 0 Отговор
    НПО значи.....
    И защо са въоръжени до зъби?!
    Кой им е дал разрешително?
    От кога има частни милиции у нас?
    Кой ги контролира?
    Намерили са това което са търсили!

    12:09 03.02.2026

  • 70 Урсулът

    1 0 Отговор
    Поне сега няма да искат повече пари, че ми писна!

    12:09 03.02.2026

  • 71 Е сега

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Застреляли са се /самоубили/":

    Технически е възможно, въпреки че е невероятно. Запалват къщата на втория етаж, изтичват долу, нареждат се в редичка, казват "раз, два, три" и стрелят. Полицаите са "професионалисти" и не изключват и такава версия.

    12:12 03.02.2026

  • 72 Шелепин

    2 4 Отговор
    КГБ контролира търговията с наркотици.

    Коментиран от #87

    12:12 03.02.2026

  • 73 И по кой закон да питам

    6 0 Отговор
    са тези въоръжени рейнджърски служби ? За НПО-тата ли?

    12:13 03.02.2026

  • 74 Бандера

    2 4 Отговор
    В България няма "рейнджъри"! И Чък Норис го няма. Това НПО е най-вероятно някоя паравоенна структура от типа на "Шипка" с шеф русофилското говедо Дончо Русев(Валтер Калашников), които се обучават от сръбски и руски агенти на службите. Въпроса е къде е ДАНС? Отговорът - на спявка в Москва!

    12:13 03.02.2026

  • 75 димитри

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Сега":

    много вероятно е да познаеш.Като гледах по тв тези разследващите гледаха ........като да са видяли тази с косата става ясно ,че е влязъл вълк в кошарата им!

    12:13 03.02.2026

  • 76 Странно

    1 0 Отговор
    Нещо за непълнолетни каза кмета.Водели деца нагоре но той не знаел нищо.

    12:14 03.02.2026

  • 77 министър МОСВ Сандов, ППДБ

    3 0 Отговор
    Аз подписах договора с тези умни и красиви момчета.

    12:15 03.02.2026

  • 78 Така се случва когато с дрони атакуваш

    3 0 Отговор
    танкери! Терористи атлантически...

    12:15 03.02.2026

  • 79 Послушен Z

    2 0 Отговор
    Тука е България.Всичко е възможно.Всеки богаташ си има армия,добре маскирана.Със сигурност става дума за много пари.
    Но на кой ли му пука!
    Хи хи хи- ритуално само убийство.И бикини с цвят червен.

    12:15 03.02.2026

  • 80 На никого

    5 0 Отговор
    Ли не му први впечатление абревиатурата, която са си избрали? НАКЗТ като НАКаЗаТел или наказателно звено... Едно време като пишехме смс на старите телефони с копчета така съкращавахме думите и доста хора и сега го правят в модерните чатове.

    12:16 03.02.2026

  • 81 ЕТРОПОЛСКАТА ДЪРВЕНА МАФИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Мдааа":

    Е ВСЕИЗВЕСТНА И СА ИМ КОМШИИ.....
    СЯ ША СЕКЪТ НА СВОБОДА.....

    12:16 03.02.2026

  • 82 Коя чужбина бре?

    2 0 Отговор
    Ивайло. За него се знае, че дълги години е живял и в чужбина.... ???? А?

    12:17 03.02.2026

  • 83 А аз си помислих, че...

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "И кой им е дал лиценз":

    Щом са извършвали наблюдение в района, може да са станали свидетели на някакво престъпление.

    Коментиран от #86

    12:17 03.02.2026

  • 84 КГБ филиал ДАНС

    2 0 Отговор
    Златко Баретата върши мокрите поръчки на комунистите.

    Коментиран от #88

    12:18 03.02.2026

  • 85 Я кажете сега

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Нали четете?":

    Къде са тея стационарни и мобилни командни центрове ? ...

    12:19 03.02.2026

  • 86 някакво престъпление не са видели

    2 0 Отговор

    До коментар #83 от "А аз си помислих, че...":

    Ами натовски терористи са били най вероятно.

    12:20 03.02.2026

  • 87 бай Ставри

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Шелепин":

    Името на службата е ДЕА !

    12:21 03.02.2026

  • 88 Бандера

    1 1 Отговор

    До коментар #84 от "КГБ филиал ДАНС":

    Всички т. н мутри от ВИС, СИК, ТИМ, КОРОНА Инс, 777........... са създадени от съвеЦките милиционери от ДС!

    12:23 03.02.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Стара стария от 2023 г.

    2 0 Отговор
    За 33 години от БТС са откраднати и превърнати в частни резиденции и хотели над 300 хижи. Това заявява Васил Николов, член на Управителния съвет на Българския туристически съюз. През последните 20 години над 60 обекта, собственост на Българския туристически съюз (БТС), са откраднати и приватизирани. По тази схема за 33 години от БТС са откраднати и превърнати в частни резиденции и хотели над 300 обекта, каза Васил Николов, член на Управителния съвет (УС) на БТС, цитиран от БТА. Хората, които са стопанисвали подобни обекти, скриват договорите си с БТС, вадят си нотариален акт по давност и стават собственици. Това не е могло да стане без знание на членове на УС на БТС и на туристическите дружества, посочи Васил Николов.

    12:23 03.02.2026

  • 91 И кой може да използва

    1 0 Отговор
    "Явочна квартира" в натювска България? Ама хич не са били от службите нали?

    12:24 03.02.2026

  • 92 Не си измисляй факти

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Просто е абсурдно":

    Агенцията е създадена на 13 януари 2022.
    На 13.12.2021 един от бъдещите основатели на агенцията е купил от Министерството на земеделието на ППДБ 5 декара около хижата за сумата 4928 декара.
    На 08.02.2022г., тоест 25 дена след създаването на агенцията, тя сключва договор с министър Сандов (ППДБ) за охрана на територията.
    Дейността на тази агенция е замислена и организирана под крилото на правителството на Кирил Петков.

    Коментиран от #97

    12:24 03.02.2026

  • 93 Новите шумкари са били

    1 1 Отговор
    Партизанска група за диверсии в Европа под ръководството на Кремъл.

    Коментиран от #98

    12:25 03.02.2026

  • 94 хаха

    2 0 Отговор
    Как така Министерство на Околната Среда работи с дадена организация, тя е вид охранителна дейност с оръжие, но МВР не е издало лиценз и явно не са описани охранители, оръжия, обекти и т.н., щом отнема толкова време да се каже кои са хората, за кой работят? Явно всеки може да нарами бойно оръжие и да се прави на охранител и МВР, горски, ДАНС грам няма да се заинтересуват. Какво покриват институциите? Кой е бил чадър на тези "рейнджъри"?

    12:25 03.02.2026

  • 95 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ми сега тая":

    По закон тая "служба" не просто трябва да бъде закрита. Трябват присъди като за създаване на терористична организация или организирана престъпна група. Това са тежко въоръжени хора без лиценз за оръжие и охрана. Ами, ако тия не ги осъдят, излиза, че всяка банда, хваната с автомати при обиск, може просто да каже, че е охранителна фирма без лиценз или НПО.

    12:27 03.02.2026

  • 96 Aлфа Bълкът

    0 0 Отговор
    Сега слушам по новините, че вкарвали малолетни момичета в хижата. Не пускали дори авджиите да влизат в района.
    Информацията все повече ще се превръща в дезинформация.
    Всички знаели, че са там, че пречат на местните, че дерибействат, ама разбираш нито ДАНС, нито МВР са имали представа?
    Такъв филм няма, дори да допуснем, че не са покровителствани от самата "държава" да извършват трафик на хора, склоняване към проституция, канали за мигранти, за оръжие или там каквото са правили.
    Все ще има някой местен полицай, ако не някой който има такъв познат или роднина, да се направи справка какви са тия, що са, да не казваме, че това е работа на самия кмет.
    Все някак по веригата тази информация е стигнала и до МВР, и до ДАНС по някакъв начин.
    Въпросът е защо не са предприели мерки?

    12:27 03.02.2026

  • 97 Не си измисляй факти

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "Не си измисляй факти":

    Да се чете "4928 лева".

    12:27 03.02.2026

  • 98 ЦРУ и Делта

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "Новите шумкари са били":

    са ги ликвидирали!

    12:28 03.02.2026

  • 99 Инспектор Дю дю

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Инспектор Дю дю":

    Сега по новините даваха един свидетел, който беше застанал с лицето си и каза, че въпросните "рейнджъри" нищо не са охранявали освен собствената си база с оръжия и камери и са гонили всеки, който се завърти в района! Най-впечатляващото обаче беше твърдението му, че са засичали към базата цитат: "малолетни момичета 5-ти, 6-ти клас, които изобщ не изглеждало да са им дъщери" Това беше доста интересна и странна информация?
    Каквото и да е, ако е имало такива неща нищо няма да се разбере, всичко, ще прикрият и заметат, както винаги!

    12:28 03.02.2026