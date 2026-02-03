Ето какви нови BMW-та са купували българите през 2025-а. „Черните дизелови джипки“ остават непоклатим фактор

BMW Group Bulgaria направи изключително любопитна равносметка на своите пазарни постижения, разкривайки пред журналисти, че изминалата 2025 година е била най-успешната в историята на марката у нас. С подобрени резултати спрямо вече силната 2024-та, германският гигант затвърждава позициите си на лидер в премиум сегмента у нас и по света, доказвайки че за прецизното немско инженерство граници няма.

През цялата 2025 година на родна земя са реализирани точно 1 775 нови автомобила с емблемата на BMW. Тези числа изглеждат впечатляващо, особено на фона на колебливото представяне на много пазари в Европейския съюз. Всъщност обаче, трябва да кажем, че Старият континент остава жизненоважният стълб за компанията – цели 41% от глобалния обем или над един милион доставки са осъществени именно в Европа. В световен мащаб баварците също имат умерен повод за празнуване, отчитайки общо 2 169 761 продадени екземпляра. Единственият спад е на китайския пазар, който е вторият по важност за баварците след Европа.

Но истински интересната част се крие в детайлите на родния пазар

Статистиката за изминалата година показва ясно, че българинът остава непоколебим в своята любов към т.нар. SUV-та или автомобили с повишена проходимост. Всъдеходите буквално доминират избора на клиентите, като най-големият хит през миналата година се оказаха BMW X4 и BMW X3. Тези два модела окупираха челните позиции, оставяйки останалите в ролята на догонващи.

Делът на другите представители от X-семейството също е внушителен. Моделите BMW X5, BMW X7 и компактното BMW X1 се подреждат съответно на трето, четвърто и пето място в класацията по продажби. Едва след тази мощна офанзива от „високи“ машини идва ред и на класическите леки автомобили, където най-предпочитано през 2025-а е било – BMW 5 Series. Казано на популярен език, „джиповете“ продължават да бъдат абсолютният господар на българските пътища.

Когато става въпрос за естетика, консерватизмът излиза на преден план. Почти цялата гама на марката, закупена у нас, се движи в класическия спектър между сивото, черното и бялото. Абсолютният фаворит на българските купувачи е мистичният черен нюанс Black Sapphire. Веднага след него в класацията по популярност се нареждат технологичното Brooklyn Grey и чистото Alpine White, които допълват визуалния облик на новите попълнения по родните улици.

По отношение на задвижването, ситуацията у нас остава специфична и различна от глобалните тенденции. Въпреки световния натиск към пълна електрификация, в България дизеловите агрегати си остават на почит, заемайки първото място с 37% от общите продажби. Бензиновите модификации дишат в гърба им с 35%, а челната тройка се затваря от презареждаемите PHEV хибриди. Що се отнася до архитектурата на двигателите, „шестаците“ са ненадминати по популярност, докато най-малко регистрации отчитат икономичните трицилиндрови мотори.