Премина успешно първият етап от включването на АЕЦ „Аккую“ в енергийната система на Турция

Първият етап от включването на първата атомната електрическа централа „Аккую“, която Турция изгражда в близост до Мерсин (Югоизточна Турция) в партньорство с руската „Росатом“, е преминал успешно, съобщи онлайн изданието „Стар“, позовавайки се на съобщение на руската държавна компания за атомна енергия, предаде БТА.
Наред с това са приключили транспортирането и монтажът на трансформаторите. В съобщението се посочва, че монтирането на елементите за високо напрежение по трансформаторите, системите за охлаждане, контрол и управление продължава.
Специалисти в областта на енергетиката определят първата атомна електрическа централа на Турция като съоръжение, което ще изведе Турция на преден план в производството на електроенергия и ще окаже значително въздействие не само върху икономиката на страната, но и върху тази на целия регион.
Проектът за „Аккую“ предвижда изграждането на четири блока, като мощността на всеки от тях е 1200 мегавата. Тя трябваше да бъде пусната в експлоатация в края на 2025 г., но поради закъснение това се отложи за тази година. На 19 януари министърът на енергетиката на Турция Алпарслан Байрактар и директорът на „Росатом“ Сергей Лихачов посетиха атомната електрическа централа, за да проследят напредъка по проекта.
1 Атина Палада
Коментиран от #6, #7, #40, #46
14:34 03.02.2026
2 555
Коментиран от #8
14:34 03.02.2026
3 🎃🪓🔪🐷
Коментиран от #17
14:35 03.02.2026
4 Ивелин Михайлов
14:38 03.02.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #9
14:39 03.02.2026
6 Т.У....П.А.К
До коментар #1 от "Атина Палада":Козлодуй работи вече повече от 50 г. И риска да гръмне с американски пръти е голям. Ако не си наясно САЩ не обогатяват уран. Купуваха от Русия, сега центрофугите им са 3 пололения назад от руските и са произведени в Германия
Коментиран от #12
14:39 03.02.2026
7 Исторически парк
До коментар #1 от "Атина Палада":Хубаво руско е, а вие плащайте двойни сметки, сороси 😉😘
14:39 03.02.2026
8 гост
До коментар #2 от "555":Последната цена , обявена от любимото ви Акую е 14 цента на квтч или , 27 ст , ако ти е по-ясно !! И това е цена на едро от централата , върху нея ще има надценка на турския НЕК , разходи за пренос и разпределение , акциз и данъци !!! Тоест към крайния потребител чакай 20-22 цента или към 40 ст !!!! А вие ревете , че в България бил скъп ток на 17 ст средно дневна и нощна тарифа !!!
Коментиран от #16, #22
14:40 03.02.2026
9 Турчин
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Именно, а вие долари скоро пак ще се казвате румелийски вилает 😉
Коментиран от #26
14:40 03.02.2026
10 хъхъ
14:40 03.02.2026
11 мхм
Коментиран от #20, #25
14:41 03.02.2026
12 Германец
До коментар #6 от "Т.У....П.А.К":Тамън ще изчезнете веднъж и завинаги и няма да цапате това парче земя 🤣😂
14:41 03.02.2026
13 Сатана Z
Френската електрическа компания Е Де Еф (EDF) съобщи за нови закъснения и допълнителни разходи за европейския реактор с вода под налягане (ЕПР - EPR След 12-годишно закъснение реакторът с вода под налягане (EPR) на АЕЦ „Олкилуото“ във Финландия е напът да заработи на пълни обороти.
14:41 03.02.2026
14 абе
Коментиран от #35
14:41 03.02.2026
15 РУСКИТЕ РЕАКТОРИ
Коментиран от #34
14:42 03.02.2026
16 Инженер
До коментар #8 от "гост":В България е 79ст.
Коментиран от #27
14:42 03.02.2026
17 гост
До коментар #3 от "🎃🪓🔪🐷":Росатом е обявил последна цена за Акую 35 милиарда долара , и то засега , а е построен 1 (ЕДИН) блок за над 12 години , а ще строят още три !!!! Хахахаха !! Дали ще доживееш да ги довърши с тоя темп и на каква цена ??? Хахахахаха !!!
14:42 03.02.2026
18 ТУРЦИТЕ КУПУВАХА ОТ НАС
14:43 03.02.2026
19 Слава на Евроатлантическа България
А от износите на ел.енергия, нещастната ни евроатлантическа в еврозоната страна, стана вече вносител.
Без думи.
14:45 03.02.2026
20 Икономист
До коментар #11 от "мхм":А за Козлодуй новите ние ще плащаме 65 милиарда на сащ поне 100 години 😉😘
Коментиран от #23
14:45 03.02.2026
21 НАЦИОНАЛНИТЕ ПРЕДАТЕЛИ
Коментиран от #39
14:46 03.02.2026
22 555
До коментар #8 от "гост":Първо: не говоря за турската атомна централа, а за нашите реактори, за които сме дали пари. Второ: заради такива "експерти" като теб, според които е по-добре да купуваме, а не да произвеждаме и продаваме, останахме без промишленост, без армия, без съвременно въоръжение и още много други неща.
14:47 03.02.2026
23 мхм
До коментар #20 от "Икономист":Даже 65 трилиона ще плащаме
14:47 03.02.2026
24 ?????
14:50 03.02.2026
25 гост
До коментар #11 от "мхм":Нищо няма да изплаща Турция , не плещи глупости !! Турция ще изкупува тока и то на фиксирана цена за 15 години , , която Росатом няма право да повишава , което значи , че само след 4-5 години инфлацията ще я е изяла и ще е на загуба , а Турция ще си слага надценката и данъците и ще печели от тая работа без никакъв риск !! На всичкото отгоре Росатом вече е с над 5 години просрочие за строежа и ще плаща неустойки като поп !! От над 2 години вече се опитват да продадат тая яма за пари , ама няма такива луди !! За 12 години ще не са пуснали 1 блок , а има да строят още три , които ВЕЧЕ трябваше да са готови !!!
Коментиран от #29, #33, #38
14:50 03.02.2026
26 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #9 от "Турчин":алшкосун !комшу!! ти поне се оправи , кардашко
14:51 03.02.2026
27 гост
До коментар #16 от "Инженер":Я си погледни фактурата за тока и после плещи глупости !!! Това е цена на борсата за фирми , които после получават КОМПЕНСАЦИИ за нея от държават и реално им излиза на 25-28 ст !!!!
Коментиран от #36
14:53 03.02.2026
28 БЪЛГАРИЯ произвеждаше 2 пъти повече
14:55 03.02.2026
29 ЗЕМЕТРЪСЕН РАЙОН НЕ СИ ЛИ ЧУЛ
До коментар #25 от "гост":ПРЕДУПРЕДИХА турците че тва НЕ Е МЯСТОТО ЗА СТРОЕЖ И РИСКА СИ Е ЗА ТУРЦИТЕ И НЕУСТОЙКИ ЗА НЕЩО НЕПЛАТЕНО НЕ СЕ ИЗПЛАШАТ....
14:56 03.02.2026
30 Киро на керия
14:58 03.02.2026
31 А У НАС
14:59 03.02.2026
32 Коджа сикли
14:59 03.02.2026
33 Анонимен
До коментар #25 от "гост":Нищо не разбираш бе самозван дървен философ
Коментиран от #48
15:03 03.02.2026
34 1234
До коментар #15 от "РУСКИТЕ РЕАКТОРИ":Не си наясно. Росатом в момента изгражда в Русия първия реактор със затворен цикъл. Никаде другаде няма и не се строи такъв реактор.
15:03 03.02.2026
35 666
До коментар #14 от "абе":ТИ НЕ СИ ЕВРОПЕЕЦ. ТИ СИ БАЙ ГАНЬО ОТ БЪЛГАРИЯ.
15:05 03.02.2026
36 Десислава Димитрова
До коментар #27 от "гост":Кво си се разпенил?Ще получиш инфаркт,миличко
15:06 03.02.2026
37 666
15:07 03.02.2026
38 ейсикт
До коментар #25 от "гост":Много лъжеш бе, русофобче. Иска ти се, но не е така. Защо смяташ че в Росатом, който строи 50 блока по света са по балами от теб.
15:07 03.02.2026
39 От чужбина
До коментар #21 от "НАЦИОНАЛНИТЕ ПРЕДАТЕЛИ":Поинтересувай се какво е правено преди бат Бойко да отиде и да види гьола. И така, строежа беше спрян след някакви калпави протести и глупости, че щял Свищов да бъде облъчван с неутрони - абсолютни глупости на търкалета. След това, когато почнаха да затварят предприяти и много останаха без работа, хората се усетиха, че място като АЕЦ Козлодуй е вид остров на стабилност - получават високи и редовни заплати. Естествено БСП-правителствата на няколко пъти разиграваха картата "Белене" като пускаха "новините", че проекта тръгва отново. И така при едно "тръгване" продадоха наличния реактор обратно на Русия. Този реактор отдавна работи. После пак "тръгна" проекта, НО, НО НО почнаха да къртят бетон. Ужким само 40-50 см за да хване новия бетон здраво към желязото... ама те сринаха всички до долу. Май тогава поръчаха и реакторите /корпусите/, за което не съм сигурен. И пак тогава, след разрушаване до кота 0.00, до земята БСП паднаха от власт и дойде Бойко. Той естествено отиде да види какво все пак има там, но се случи след един силен дъжд. И вида Бойко един гьол. Бойко не е ядрен специалист и трябва да се довери на специалистите, но много от тях пишман такива и са обикновени проданици. И тогава Бойко нормално попита - Колко ни струва това нещо до сега? И като му казаха колко милиарда е, какво трябваше да направи? Та той вижда с очите си едни локви и едни камари от бетонни трошки и чува огромна цена. Нормално е да спре проекта, поне докато се разбере какво става.
15:09 03.02.2026
40 Мухаа ха!
До коментар #1 от "Атина Палада":Какво искаш да ни кажеш,с този " остър въпрос" полирано мозъче? Имаш ли представа, какво се крие зад сухото: 4 блока по 1200 мегавата.Не само че ще имат море от евтина, сигурна енергия за вътрешно потребление и бизнес,но се превръщат в незаобиколим фактор в енергетиката на Балканите.От такива,както теб,надъхани русофоби,сме на това дередже.От най голям износител на ток в региона,сега да внасяме ел.енергия.С подкрепата на подобни " разбирачи" спряхме АЕЦ Козлодуй.Със готова ,сертифицирана от МАГАТЕ площадка ( само този сертификат струва стотици милиони в долари+ огромно време) ,с реактори ,платени на 100%,от най ново поколение.Ако бяхме постъпили като комшията,още преди 10 години,досега Козлодуй да функционира на пълна мощност.И ние да изнасяме ток към Турция, Македония,Румъния,Сърбия, до Албания включително.Постъпления във фиска,над милиард долара годишно.А те( румънци и турци) щяха да купуват от нас,а не- да строят техни АЕЦ.Щеше да им бъде по изгодно.Сега сме в женски шпагат.Да не внасяме руските касети с ядрено гориво,а от хамеричко.На дубъл цена.Затова ще си тръскаш портмонето,и за центовете,да си плащаш тока.
Коментиран от #41, #42, #44
15:10 03.02.2026
41 Атина Палада
До коментар #40 от "Мухаа ха!":Колега,изкарай чле.а от устата си и си го за.ри в гъ.а!
15:12 03.02.2026
42 Мухаа ха!
До коментар #40 от "Мухаа ха!":Да се чете навсякъде АЕЦ Белене,не - Козлодуй.
15:16 03.02.2026
43 От чужбина - продължение
15:31 03.02.2026
44 гост
До коментар #40 от "Мухаа ха!":Много ми е смешно , като пълни лаици вземат да се мислят за разбирачи , хахахах !! В МОМЕНТА , ПОВТАРЯМ В МОМЕНТА Турция има инсталирани мощности от 98 ( деветдесет и осем) ГИГАВАТА !! Тоест 98 000 Мегавата !! Можеш ли да сметнеш колко от тях са твоите 4800 Мегавата , от които всъщност са готови 1200 !!!! Щото останалите я камилата , в камиларя , хаха !! Щото за тия 1200 минаха 15 години , смятай за още три пъти по толкова !! За внуците ти може и да станат !! И даже още три пъти по толкова или още три АЕЦа да построи Турция , това ще е под 10% от всичките и мощности , щото тя ще продължава да строи и други , най- вече ВЕИ !! И тия " още три АЕЦа " ще ги има най - рано след 50-60 години , ако изобщо !! И този Акую всъщност ще смени няколко стари ТЕЦ на въглища , които Турция ще затвори в следващите 2-3 години , тоест мощностите НЯМА да нарастнат , само ще се сменят с други и то ПО- СКЪПИ !! Мечтите вървят на Копринка , в реалността изобщо не !!
15:33 03.02.2026
45 Българин
15:33 03.02.2026
46 A бее
До коментар #1 от "Атина Палада":, я се разкарай ма еFтина yp.во
Не Си Aтина Палада !!!
Нямаш инъф пипе да си Aтина Палада.!!!
15:40 03.02.2026
47 От чужбина
15:45 03.02.2026
48 Това е безспорен
До коментар #33 от "Анонимен":Факт
15:46 03.02.2026