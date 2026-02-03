Премина успешно първият етап от включването на АЕЦ „Аккую“ в енергийната система на Турция

Първият етап от включването на първата атомната електрическа централа „Аккую“, която Турция изгражда в близост до Мерсин (Югоизточна Турция) в партньорство с руската „Росатом“, е преминал успешно, съобщи онлайн изданието „Стар“, позовавайки се на съобщение на руската държавна компания за атомна енергия, предаде БТА.

Наред с това са приключили транспортирането и монтажът на трансформаторите. В съобщението се посочва, че монтирането на елементите за високо напрежение по трансформаторите, системите за охлаждане, контрол и управление продължава.

Специалисти в областта на енергетиката определят първата атомна електрическа централа на Турция като съоръжение, което ще изведе Турция на преден план в производството на електроенергия и ще окаже значително въздействие не само върху икономиката на страната, но и върху тази на целия регион.

Проектът за „Аккую“ предвижда изграждането на четири блока, като мощността на всеки от тях е 1200 мегавата. Тя трябваше да бъде пусната в експлоатация в края на 2025 г., но поради закъснение това се отложи за тази година. На 19 януари министърът на енергетиката на Турция Алпарслан Байрактар и директорът на „Росатом“ Сергей Лихачов посетиха атомната електрическа централа, за да проследят напредъка по проекта.