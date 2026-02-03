Новини
Премина успешно първият етап от включването на АЕЦ „Аккую“ в енергийната система на Турция

Премина успешно първият етап от включването на АЕЦ „Аккую“ в енергийната система на Турция

3 Февруари, 2026 14:32

Проектът за „Аккую“ предвижда изграждането на четири блока, като мощността на всеки от тях е 1200 мегавата

Премина успешно първият етап от включването на АЕЦ „Аккую“ в енергийната система на Турция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Първият етап от включването на първата атомната електрическа централа „Аккую“, която Турция изгражда в близост до Мерсин (Югоизточна Турция) в партньорство с руската „Росатом“, е преминал успешно, съобщи онлайн изданието „Стар“, позовавайки се на съобщение на руската държавна компания за атомна енергия, предаде БТА.

Наред с това са приключили транспортирането и монтажът на трансформаторите. В съобщението се посочва, че монтирането на елементите за високо напрежение по трансформаторите, системите за охлаждане, контрол и управление продължава.

Специалисти в областта на енергетиката определят първата атомна електрическа централа на Турция като съоръжение, което ще изведе Турция на преден план в производството на електроенергия и ще окаже значително въздействие не само върху икономиката на страната, но и върху тази на целия регион.

Проектът за „Аккую“ предвижда изграждането на четири блока, като мощността на всеки от тях е 1200 мегавата. Тя трябваше да бъде пусната в експлоатация в края на 2025 г., но поради закъснение това се отложи за тази година. На 19 януари министърът на енергетиката на Турция Алпарслан Байрактар и директорът на „Росатом“ Сергей Лихачов посетиха атомната електрическа централа, за да проследят напредъка по проекта.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    4 34 Отговор
    Хубаво ли е или руско????

    Коментиран от #6, #7, #40, #46

    14:34 03.02.2026

  • 2 555

    40 2 Отговор
    А нашите реактори май още стоят завити с найлон като буре с джибри.

    Коментиран от #8

    14:34 03.02.2026

  • 3 🎃🪓🔪🐷

    22 3 Отговор
    Онзи ден даваха по Сашо Диков, Бойко е дал 500 млн на американците за нов реактор за АЕЦ-а ей така и нищо няма и е купил някаква парцела на 2000 пъти по-висока цена.

    Коментиран от #17

    14:35 03.02.2026

  • 4 Ивелин Михайлов

    28 1 Отговор
    Така трябваше да е с белене сега

    14:38 03.02.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 10 Отговор
    е ся турците са РФ!!!!НАЛИ КОПЕИ?и стават тигъра на балканите

    Коментиран от #9

    14:39 03.02.2026

  • 6 Т.У....П.А.К

    31 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Козлодуй работи вече повече от 50 г. И риска да гръмне с американски пръти е голям. Ако не си наясно САЩ не обогатяват уран. Купуваха от Русия, сега центрофугите им са 3 пололения назад от руските и са произведени в Германия

    Коментиран от #12

    14:39 03.02.2026

  • 7 Исторически парк

    26 3 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Хубаво руско е, а вие плащайте двойни сметки, сороси 😉😘

    14:39 03.02.2026

  • 8 гост

    2 16 Отговор

    До коментар #2 от "555":

    Последната цена , обявена от любимото ви Акую е 14 цента на квтч или , 27 ст , ако ти е по-ясно !! И това е цена на едро от централата , върху нея ще има надценка на турския НЕК , разходи за пренос и разпределение , акциз и данъци !!! Тоест към крайния потребител чакай 20-22 цента или към 40 ст !!!! А вие ревете , че в България бил скъп ток на 17 ст средно дневна и нощна тарифа !!!

    Коментиран от #16, #22

    14:40 03.02.2026

  • 9 Турчин

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Именно, а вие долари скоро пак ще се казвате румелийски вилает 😉

    Коментиран от #26

    14:40 03.02.2026

  • 10 хъхъ

    26 1 Отговор
    Браво, ще купуваме турски ток от руски реактори. Енергийна диверсификация...

    14:40 03.02.2026

  • 11 мхм

    11 1 Отговор
    За изграждането на АЕЦ, Русия дава заем на Анкара, който турците ще изплащат десетки години. Ердоган печели от това, че в централите ще работят руски специалисти и не е нужно тепърва да обучава свои ядрени специалисти.

    Коментиран от #20, #25

    14:41 03.02.2026

  • 12 Германец

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Т.У....П.А.К":

    Тамън ще изчезнете веднъж и завинаги и няма да цапате това парче земя 🤣😂

    14:41 03.02.2026

  • 13 Сатана Z

    2 2 Отговор
    Пълен тшак:

    Френската електрическа компания Е Де Еф (EDF) съобщи за нови закъснения и допълнителни разходи за европейския реактор с вода под налягане (ЕПР - EPR След 12-годишно закъснение реакторът с вода под налягане (EPR) на АЕЦ „Олкилуото“ във Финландия е напът да заработи на пълни обороти.

    14:41 03.02.2026

  • 14 абе

    0 9 Отговор
    Това нас европейците какво ни интересува?

    Коментиран от #35

    14:41 03.02.2026

  • 15 РУСКИТЕ РЕАКТОРИ

    19 3 Отговор
    са в момента най-модерните, особено тези които внедряват сега са със затворен цикъл и използват отработеното ядрено гориво от предишните поколения, на практика без ядрени отпадъци

    Коментиран от #34

    14:42 03.02.2026

  • 16 Инженер

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "гост":

    В България е 79ст.

    Коментиран от #27

    14:42 03.02.2026

  • 17 гост

    4 18 Отговор

    До коментар #3 от "🎃🪓🔪🐷":

    Росатом е обявил последна цена за Акую 35 милиарда долара , и то засега , а е построен 1 (ЕДИН) блок за над 12 години , а ще строят още три !!!! Хахахаха !! Дали ще доживееш да ги довърши с тоя темп и на каква цена ??? Хахахахаха !!!

    14:42 03.02.2026

  • 18 ТУРЦИТЕ КУПУВАХА ОТ НАС

    16 1 Отговор
    ДЕРМОКРАЦИЯТА ни докара при неработеща промишленост да внасяме ток

    14:43 03.02.2026

  • 19 Слава на Евроатлантическа България

    19 1 Отговор
    Лелееее, турчина пуска АЕЦ половин век след НРБ ?!?
    А от износите на ел.енергия, нещастната ни евроатлантическа в еврозоната страна, стана вече вносител.
    Без думи.

    14:45 03.02.2026

  • 20 Икономист

    11 3 Отговор

    До коментар #11 от "мхм":

    А за Козлодуй новите ние ще плащаме 65 милиарда на сащ поне 100 години 😉😘

    Коментиран от #23

    14:45 03.02.2026

  • 21 НАЦИОНАЛНИТЕ ПРЕДАТЕЛИ

    5 3 Отговор
    начело с ТИКВАТА и ПРАСЕТО ще открият БЕЛЕНЕ 2. Но не АЕЦа. ТУЛУПА от Банкя се хвалеше, че закрил един гьол в Белене... Тоя наистина си нямаше понятие, че бетона е 20 м надолу в земята и не се просмуква дъждовната вода

    Коментиран от #39

    14:46 03.02.2026

  • 22 555

    16 2 Отговор

    До коментар #8 от "гост":

    Първо: не говоря за турската атомна централа, а за нашите реактори, за които сме дали пари. Второ: заради такива "експерти" като теб, според които е по-добре да купуваме, а не да произвеждаме и продаваме, останахме без промишленост, без армия, без съвременно въоръжение и още много други неща.

    14:47 03.02.2026

  • 23 мхм

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "Икономист":

    Даже 65 трилиона ще плащаме

    14:47 03.02.2026

  • 24 ?????

    3 1 Отговор
    Тъкмо ще има откъде да купуваме ток.

    14:50 03.02.2026

  • 25 гост

    2 9 Отговор

    До коментар #11 от "мхм":

    Нищо няма да изплаща Турция , не плещи глупости !! Турция ще изкупува тока и то на фиксирана цена за 15 години , , която Росатом няма право да повишава , което значи , че само след 4-5 години инфлацията ще я е изяла и ще е на загуба , а Турция ще си слага надценката и данъците и ще печели от тая работа без никакъв риск !! На всичкото отгоре Росатом вече е с над 5 години просрочие за строежа и ще плаща неустойки като поп !! От над 2 години вече се опитват да продадат тая яма за пари , ама няма такива луди !! За 12 години ще не са пуснали 1 блок , а има да строят още три , които ВЕЧЕ трябваше да са готови !!!

    Коментиран от #29, #33, #38

    14:50 03.02.2026

  • 26 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Турчин":

    алшкосун !комшу!! ти поне се оправи , кардашко

    14:51 03.02.2026

  • 27 гост

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "Инженер":

    Я си погледни фактурата за тока и после плещи глупости !!! Това е цена на борсата за фирми , които после получават КОМПЕНСАЦИИ за нея от държават и реално им излиза на 25-28 ст !!!!

    Коментиран от #36

    14:53 03.02.2026

  • 28 БЪЛГАРИЯ произвеждаше 2 пъти повече

    3 1 Отговор
    ел енергия, но на телефонисти в кол центрове и разни други офис работници и полицаи ток не им трябва

    14:55 03.02.2026

  • 29 ЗЕМЕТРЪСЕН РАЙОН НЕ СИ ЛИ ЧУЛ

    1 5 Отговор

    До коментар #25 от "гост":

    ПРЕДУПРЕДИХА турците че тва НЕ Е МЯСТОТО ЗА СТРОЕЖ И РИСКА СИ Е ЗА ТУРЦИТЕ И НЕУСТОЙКИ ЗА НЕЩО НЕПЛАТЕНО НЕ СЕ ИЗПЛАШАТ....

    14:56 03.02.2026

  • 30 Киро на керия

    8 0 Отговор
    Виновник за провалът на Белене е изцяло на Станишев. Руснаците искаха 6,3 млр евро за двата блока. Станишев настояваше за 5,2. Докато се разберат изтече мандата на станишев, дойде Бойко и стана каквато стана. Сега за 1 блок в Козлодуй американците тръгват с цена за 1 блок от 30 млр долара, като във времето ще се добавя инфлация и оскъпяване на оборудването.

    14:58 03.02.2026

  • 31 А У НАС

    6 0 Отговор
    ..."НАЩЕ".....ПОЛИТГЛУПАЦИ ПРЕВЪРНАХА БЕЛЯНЕ В ГЬОЛ И ДОРИ СЕ НАДПРЕВАРВАХА КОЙ ПОВЕЧЕ ЩЕ "ДОПРИНЕСЕ" ЗА ТОВА...........

    14:59 03.02.2026

  • 32 Коджа сикли

    8 1 Отговор
    Скоро България ще внася ток от Турция

    14:59 03.02.2026

  • 33 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "гост":

    Нищо не разбираш бе самозван дървен философ

    Коментиран от #48

    15:03 03.02.2026

  • 34 1234

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "РУСКИТЕ РЕАКТОРИ":

    Не си наясно. Росатом в момента изгражда в Русия първия реактор със затворен цикъл. Никаде другаде няма и не се строи такъв реактор.

    15:03 03.02.2026

  • 35 666

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "абе":

    ТИ НЕ СИ ЕВРОПЕЕЦ. ТИ СИ БАЙ ГАНЬО ОТ БЪЛГАРИЯ.

    15:05 03.02.2026

  • 36 Десислава Димитрова

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "гост":

    Кво си се разпенил?Ще получиш инфаркт,миличко

    15:06 03.02.2026

  • 37 666

    3 0 Отговор
    ТЮРКИЙЕ СТАНА ЯДРЕНА СИЛА.

    15:07 03.02.2026

  • 38 ейсикт

    6 1 Отговор

    До коментар #25 от "гост":

    Много лъжеш бе, русофобче. Иска ти се, но не е така. Защо смяташ че в Росатом, който строи 50 блока по света са по балами от теб.

    15:07 03.02.2026

  • 39 От чужбина

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "НАЦИОНАЛНИТЕ ПРЕДАТЕЛИ":

    Поинтересувай се какво е правено преди бат Бойко да отиде и да види гьола. И така, строежа беше спрян след някакви калпави протести и глупости, че щял Свищов да бъде облъчван с неутрони - абсолютни глупости на търкалета. След това, когато почнаха да затварят предприяти и много останаха без работа, хората се усетиха, че място като АЕЦ Козлодуй е вид остров на стабилност - получават високи и редовни заплати. Естествено БСП-правителствата на няколко пъти разиграваха картата "Белене" като пускаха "новините", че проекта тръгва отново. И така при едно "тръгване" продадоха наличния реактор обратно на Русия. Този реактор отдавна работи. После пак "тръгна" проекта, НО, НО НО почнаха да къртят бетон. Ужким само 40-50 см за да хване новия бетон здраво към желязото... ама те сринаха всички до долу. Май тогава поръчаха и реакторите /корпусите/, за което не съм сигурен. И пак тогава, след разрушаване до кота 0.00, до земята БСП паднаха от власт и дойде Бойко. Той естествено отиде да види какво все пак има там, но се случи след един силен дъжд. И вида Бойко един гьол. Бойко не е ядрен специалист и трябва да се довери на специалистите, но много от тях пишман такива и са обикновени проданици. И тогава Бойко нормално попита - Колко ни струва това нещо до сега? И като му казаха колко милиарда е, какво трябваше да направи? Та той вижда с очите си едни локви и едни камари от бетонни трошки и чува огромна цена. Нормално е да спре проекта, поне докато се разбере какво става.

    15:09 03.02.2026

  • 40 Мухаа ха!

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Какво искаш да ни кажеш,с този " остър въпрос" полирано мозъче? Имаш ли представа, какво се крие зад сухото: 4 блока по 1200 мегавата.Не само че ще имат море от евтина, сигурна енергия за вътрешно потребление и бизнес,но се превръщат в незаобиколим фактор в енергетиката на Балканите.От такива,както теб,надъхани русофоби,сме на това дередже.От най голям износител на ток в региона,сега да внасяме ел.енергия.С подкрепата на подобни " разбирачи" спряхме АЕЦ Козлодуй.Със готова ,сертифицирана от МАГАТЕ площадка ( само този сертификат струва стотици милиони в долари+ огромно време) ,с реактори ,платени на 100%,от най ново поколение.Ако бяхме постъпили като комшията,още преди 10 години,досега Козлодуй да функционира на пълна мощност.И ние да изнасяме ток към Турция, Македония,Румъния,Сърбия, до Албания включително.Постъпления във фиска,над милиард долара годишно.А те( румънци и турци) щяха да купуват от нас,а не- да строят техни АЕЦ.Щеше да им бъде по изгодно.Сега сме в женски шпагат.Да не внасяме руските касети с ядрено гориво,а от хамеричко.На дубъл цена.Затова ще си тръскаш портмонето,и за центовете,да си плащаш тока.

    Коментиран от #41, #42, #44

    15:10 03.02.2026

  • 41 Атина Палада

    1 3 Отговор

    До коментар #40 от "Мухаа ха!":

    Колега,изкарай чле.а от устата си и си го за.ри в гъ.а!

    15:12 03.02.2026

  • 42 Мухаа ха!

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Мухаа ха!":

    Да се чете навсякъде АЕЦ Белене,не - Козлодуй.

    15:16 03.02.2026

  • 43 От чужбина - продължение

    3 0 Отговор
    От проекта Белене до момента са откраднати много милиони. Първия реактор, който продадоха обратно на Русия го бяха консервирали. Тогавашните новини ни проглушиха ушите за това консервиране. В действителност една фирма е направила един навес, а работници въоръжени с четки са намазали реактора с грес. Ето това е най-просто казано консервацията. Този реактор мисля, че над 15 години работи в Русия. Естествено тази консервация е платена и то доста милиони. Самото "дъвкане" на проекта непрекъснато е източвало средства. Там непрекъснато се е "работелло" по разни малки проектчета естествено на определени фирми, близки до тези/този който раздават порциите в държавата. А сега си представете, че Вие сте дошли на власт и трябва да вземете решение за този проект Белене. Първо ще ви натиснат от Америка и/или Европа да не си говорите изобщо с руснаците. Ако потърсите информация за историята на проекта, кой кога и какви решения е вземал и какви пари и защо са похарчени там е нормално да ви излъжат. ДА, из енергетиката има много служители които са замесени в източването на държавни средства и е нормално да прикриват следите си. А сега си спомнете един случай от началото на 90-те, когато в Турция трима българи бяха застреляни от един турски търговец на въглища. Помните ли го този случай??? Оказа се, че тези са двама служители от енергетиката ни и техния шофьор - все на държавни служби. Купували сме въглища от Турция, от някаква вероятно частна фирма, но нашите са въртели

    15:31 03.02.2026

  • 44 гост

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Мухаа ха!":

    Много ми е смешно , като пълни лаици вземат да се мислят за разбирачи , хахахах !! В МОМЕНТА , ПОВТАРЯМ В МОМЕНТА Турция има инсталирани мощности от 98 ( деветдесет и осем) ГИГАВАТА !! Тоест 98 000 Мегавата !! Можеш ли да сметнеш колко от тях са твоите 4800 Мегавата , от които всъщност са готови 1200 !!!! Щото останалите я камилата , в камиларя , хаха !! Щото за тия 1200 минаха 15 години , смятай за още три пъти по толкова !! За внуците ти може и да станат !! И даже още три пъти по толкова или още три АЕЦа да построи Турция , това ще е под 10% от всичките и мощности , щото тя ще продължава да строи и други , най- вече ВЕИ !! И тия " още три АЕЦа " ще ги има най - рано след 50-60 години , ако изобщо !! И този Акую всъщност ще смени няколко стари ТЕЦ на въглища , които Турция ще затвори в следващите 2-3 години , тоест мощностите НЯМА да нарастнат , само ще се сменят с други и то ПО- СКЪПИ !! Мечтите вървят на Копринка , в реалността изобщо не !!

    15:33 03.02.2026

  • 45 Българин

    1 0 Отговор
    А можехме ние да дадем 24 млрд долара на Русия и да имаме още 4000 МВт електроенергия!

    15:33 03.02.2026

  • 46 A бее

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    , я се разкарай ма еFтина yp.во
    Не Си Aтина Палада !!!

    Нямаш инъф пипе да си Aтина Палада.!!!

    15:40 03.02.2026

  • 47 От чужбина

    2 1 Отговор
    ДА ви "светна" - Старите ни вече зактири реактори бяха много добри за България. ДА, проекта може да е по-стар, но се вписваше отлично в нашата енергиина система. ЗАЩО? Защото бяха 4 еднакви блока и това ги прави сравнително евтини за експлоатация. Отделно всеки блок имаше по 2 турбини по 220 мВт. Голяма част от дефектите са в турбинна или електрическа част на АЕЦ, НЕ в реакторната част. При това положение, в случай на авария се очаква да спре една турбина от 220 мВт. Т.е мощност което нашата ел.система може да преодолее. При сега работещите 5 и 6-ти блоккове са с по една турбина от 1000мВт. Т.е в случай на авария отпадат 1000 мВт, което е много за нашата система и трудно се преодолява такава липса, особено през зимата. Освен това, в Унгария същите блокове като нашите старите, продължават да ги ползват и даже са им вдигнали мощността. Разбира се такова вдигане на мощността става само след решение и разрешение на главния конструктор, т.е от Русия. И пак Русия се оказва, че строи над 60% от новостроящите се блокове в света. Колкото и да не ви се вярва, но в момента руснаците са най-напред в ядрената енергетика. Може да четете "новини" за Малки Модулни Реактори които се разработват на Запад, но реално такива все още НЯМА. Такъв до сега има построен и действащ пак от Русия.

    15:45 03.02.2026

  • 48 Това е безспорен

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Анонимен":

    Факт

    15:46 03.02.2026

