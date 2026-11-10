Какво никога да не правите, когато гума гръмне на магистралата

Сценарият е колкото познат, толкова и зловещ: движите се по асфалтовата лента с висока скорост, когато изведнъж се чува оглушителен трясък, воланът буквално се изтръгва от пръстите ви, а купето започва невъобразимо да тегли встрани. В този момент първичният човешки инстинкт крещи да настъпите спирачката докрай, но специалистите по дефанзивно шофиране и официалните институции като NHTSA предупреждават единодушно, че именно това действие може да се окаже фатално.

Когато гумата внезапно загуби цялото си налягане, тя се трансформира в безформена маса, която драстично увеличава съпротивлението при търкаляне. Повреденото колело започва да действа като мощна невидима котва, чиято единствена цел в този момент е да завърти превозното средство около собствената му ос. Крайният изход от инцидента зависи пряко от това коя точно гума е аварирала, но последиците от грешните маневри винаги са еднакво разрушителни.

Първата и най-често срещана грешка е паническото и рязко натискане на педала на спирачката

При подобно рязко забавяне цялата физическа маса на автомобила се прехвърля напред, което стоварва огромно допълнително тегло върху вече деформираната гума и многократно засилва неконтролируемото завиване. Дори съвременните електронни системи за активна безопасност като ABS и ESP често се оказват безсилни пред такава физика, тъй като те са проектирани да функционират при наличието на стабилно сцепление на всички колела.

Втората критична грешка, която водачите допускат от чист страх, е рязкото завиване на волана в противоположната посока

Прекалено агресивната корекция при висока скорост води до моментално изхвърляне на возилото в насрещното платно или в дълбоката канавка, тъй като здравите гуми реагират прекалено остро при опитите за възстановяване на траекторията.

Вместо панически реакции, опитните инструктори по безопасност препоръчват поведение, което на пръв поглед изглежда напълно нелогично: в първите секунди след аварията не само не трябва да пускате газта, но в някои случаи дори се налага леко да я подадете. Краткотрайното ускорение помага за ефективното изтегляне на колата напред, като неутрализира грубия страничен тласък от повреденото колело. Едва след като водачът усети, че отново владее напълно посоката на движение, е позволено плавното и постепенно намаляване на скоростта.

След като превозното средство бъде успешно спряно извън активните ленти, абсолютен приоритет остава безопасността на пътниците. Задължително се включват аварийните светлини и се поставя предупредителен триъгълник, а ако критичната ситуация се е развила на оживена магистрала, опитите за самостоятелна смяна на гумата на място са крайно опасни. В подобни обстоятелства най-благозумното решение е незабавното обаждане за помощ от специализирани пътни служби и изчакването зад предпазната мантинела извън пътното платно.