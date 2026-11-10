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Какво никога да не правите, когато гума гръмне на магистралата

Какво никога да не правите, когато гума гръмне на магистралата

10 Ноември, 2026 11:36 5 924 7

  • спукана гума-
  • магистрала-
  • съвети

Мнозина шофьори подценяват фаталния момент на внезапната авария с висока скорост

Какво никога да не правите, когато гума гръмне на магистралата - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Сценарият е колкото познат, толкова и зловещ: движите се по асфалтовата лента с висока скорост, когато изведнъж се чува оглушителен трясък, воланът буквално се изтръгва от пръстите ви, а купето започва невъобразимо да тегли встрани. В този момент първичният човешки инстинкт крещи да настъпите спирачката докрай, но специалистите по дефанзивно шофиране и официалните институции като NHTSA предупреждават единодушно, че именно това действие може да се окаже фатално.

Когато гумата внезапно загуби цялото си налягане, тя се трансформира в безформена маса, която драстично увеличава съпротивлението при търкаляне. Повреденото колело започва да действа като мощна невидима котва, чиято единствена цел в този момент е да завърти превозното средство около собствената му ос. Крайният изход от инцидента зависи пряко от това коя точно гума е аварирала, но последиците от грешните маневри винаги са еднакво разрушителни.

Първата и най-често срещана грешка е паническото и рязко натискане на педала на спирачката

При подобно рязко забавяне цялата физическа маса на автомобила се прехвърля напред, което стоварва огромно допълнително тегло върху вече деформираната гума и многократно засилва неконтролируемото завиване. Дори съвременните електронни системи за активна безопасност като ABS и ESP често се оказват безсилни пред такава физика, тъй като те са проектирани да функционират при наличието на стабилно сцепление на всички колела.

Втората критична грешка, която водачите допускат от чист страх, е рязкото завиване на волана в противоположната посока

Прекалено агресивната корекция при висока скорост води до моментално изхвърляне на возилото в насрещното платно или в дълбоката канавка, тъй като здравите гуми реагират прекалено остро при опитите за възстановяване на траекторията.

Вместо панически реакции, опитните инструктори по безопасност препоръчват поведение, което на пръв поглед изглежда напълно нелогично: в първите секунди след аварията не само не трябва да пускате газта, но в някои случаи дори се налага леко да я подадете. Краткотрайното ускорение помага за ефективното изтегляне на колата напред, като неутрализира грубия страничен тласък от повреденото колело. Едва след като водачът усети, че отново владее напълно посоката на движение, е позволено плавното и постепенно намаляване на скоростта.

След като превозното средство бъде успешно спряно извън активните ленти, абсолютен приоритет остава безопасността на пътниците. Задължително се включват аварийните светлини и се поставя предупредителен триъгълник, а ако критичната ситуация се е развила на оживена магистрала, опитите за самостоятелна смяна на гумата на място са крайно опасни. В подобни обстоятелства най-благозумното решение е незабавното обаждане за помощ от специализирани пътни служби и изчакването зад предпазната мантинела извън пътното платно.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦉🦉🦉🦉

    4 0 Отговор
    На първо време не карайте с гуми над 7-8 със скорост над 140❗
    Важно е също, ако искате да "летите ниско" с над 140- да обуете колата с подходящи гуми❗
    Има си скоростен и товарен индекс на гумата❗

    11:50 10.11.2026

  • 2 Допълнение

    9 0 Отговор
    Изпуснал си го в бързината - не карайте с гуми над 7-8 ГОДИНИ.

    Коментиран от #3

    11:59 10.11.2026

  • 3 🦉🦉🦉🦉

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Допълнение":

    Да, благодаря за допълнението!
    То и км/ч съм изпуснал😔

    12:11 10.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ддд

    2 1 Отговор
    Нищо в един цивилен автомобил не е изчислявано да поеме спукана гума, особено предна. Нито управлението, нито окачването, нито центъра на тежестта, нищо! 90-110км./ч. е максималната скорост, при която имаш някакъв шанс да запазиш контрол над колата, ако си изключителен майстор и късметлия. Всичко нагоре е руска ролетка.

    Коментиран от #6

    12:26 10.11.2026

  • 6 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ддд":

    Но всяка гума е изчислена за определено натоварване по тегло и за определена скорост, която пък води до огромно механично разпъване породено от центробежната сила при въртене на гумата❗
    При скорост над 100 км/ч.дори винтилите изпитват усилие от няколко килограма🫪
    Затова за коли предвидени за високи скорости винтилите имат специални крепежи❗
    Неразумно, да не напиша друга дума за НЕостър е да пратиш пари от гуми и да караш с 200 км/ч с гуми предвидени за до 160км/ч❗
    А съм виждал Баварец седма серия с гуми чийто грайфер е близо до СЛИКОВЕ❗

    12:39 10.11.2026

  • 7 Тази препоръка...

    1 0 Отговор
    Тази препоръка да даваш газ при спукана предна гума на предно предаване не работи. Дефектиралото колело дава по-голямо съпротивление на въртящия момент на полуоската и диференциала прехвърля усилието на здравото колело. То има сцепление, дърпа неговата си страна напред и колата се завърта още повече към дефектното колело. При задно предаване препоръката работи.

    Ако имаш задна спирачка с ръчно управление можеш да намалиш контролирано скоростта. След като автомобилът спре веднага евакуираш пътниците зад мантинелата, обличаш светлоотразителната жилетка и поставяш аварийния триъгълник на 100 метра в обратната посока. 100 метра са минута и половина вървене или 140 крачки.

    13:06 10.11.2026