Run-flat гумите: Могат ли да се карат след спукване?

Спукването на гума на пътя обикновено означава отбиване, смяна на гума или чакане на пътна помощ. При run-flat гумите ситуацията е различна: подсилената конструкция позволява на автомобила да продължи до безопасно място или сервиз, дори след сериозна загуба на налягане или поне така се твърди.

Технологията не прави гумата непробиваема. Пирон, остър предмет или удар по страничната стена могат да я повредят. Разликата е, че подсилените странични стени не позволяват на гумата да се свие веднага под тежестта на автомобила. Според Bridgestone някои конструкции използват и опорен пръстен във вътрешността на гумата, който поема товара при загуба на въздух. Много run-flat модели са предназначени за движение до около 80 километра при максимална скорост 80 км/ч след спадане на налягането. Michelin посочва същите ориентировъчни ограничения за свои гуми с тази технология. Те обаче не са универсални: конкретната дистанция зависи от модела гума, автомобила, товара, температурата, скоростта и размера на повредата. Тези стойности са максимални аварийни граници, а не разстояние, което водачът трябва да изминава по план. При предупредителна лампа за налягането е необходимо скоростта да бъде намалена, да се избягват резки спирания, ускорения и завои и да се потърси сервиз възможно най-скоро.

При run-flat гумите системата за следене на налягането в гумите е особено важна. Подсилената странична стена може да запази усещането за нормално управление дори при сериозен спад на налягането. Основното предимство е практично: водачът не е принуден веднага да сменя колелото край натоварен път, през нощта или при лошо време.

Компромисите започват още с возията. Подсилените странични стени са по-твърди и могат да предават повече от неравностите към купето. Самите гуми обикновено струват повече от сравними стандартни модели, а не всеки сервиз разполага с подходящо оборудване за монтажа им.

Ремонтът също не е гарантиран. Малък пробив в протектора на стандартна гума може да бъде поправен, ако отговаря на изискванията за безопасност. При run-flat гумата обаче движението без налягане може да причини вътрешна повреда, която не се вижда отвън. Michelin препоръчва гумата да бъде свалена от джантата и проверена отвътре, като гумите, карани в спукано състояние, често подлежат на замяна, а не на ремонт.

Затова изборът зависи от приоритетите. Run-flat гумите купуват време и сигурно място за спиране след спукване, но не отменят нуждата от незабавна проверка. За автомобил, проектиран с такава система, те могат да бъдат логичен избор. При смяна със стандартни гуми трябва предварително да се проверят изискванията на производителя за окачването, TPMS и наличието на резервна гума.