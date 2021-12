Ще "превъртят ли играта" нидерландците от Lightyear

Стартъпът Lightyear от Нидерландия очаква да започне да доставя първия си модел One през следващата година. Въпреки че това е доста скъп електрически автомобил от малко известна марка, изглежда, че нидерландците имат шанс да засегнат сериозно целия сегмент. Най-атрактивната характеристика на модела е автономният пробег, който по метода WLTP е солидните 725 км.

Но още по-изненадващо е, че Lightyear постига толкова впечатляващ пробег с батерия от само 60 kWh! Как е възможно? Просто е: на покрива на колата има огромен слънчев панел, който генерира електричество. Не напразно западните журналисти често сравняват One с известния Volkswagen XL1, който по едно време също държеше рекордите за ефективност и пробег.

В същото време, подобно на XL1, Lightyear One е доста бавен електрически автомобил: заявеното време за ускорение до 100 км/ч е малко под 10 секунди. За разлика от много други стартъпи, които се борят със серийното производство, производствената база на Lightyear е наред. Моделът Ome ще се произвежда в завода на известната финландска компания Valmet Automotive - на същото място, където сега се произвеждат Mercedes-Benz A-Klasse и кросоувърът GLC.

Обещаващият втори модел Lightyear Two също трябва да бъде произвеждан в това скандинавско предприятие. Според плановете на компанията Two ще дебютира през 2025 г. и ще бъде достъпна алтернатива на скъпия One (който се оценява на около $175 000). The Two трябва да бъде значително по-евтин от по-стария модел - сега говорим за $30 000 - чрез използването на още по-малка батерия.

Но в същото време, както обещава нидерландската компания, автономният пробег на Two ще бъде два пъти по-голям, а скоростта на зареждане - пет пъти по-висока от тази на конкурентите в ценовия сегмент! Тайната на такава енергийна ефективност отново се крие в използването на иновативни слънчеви панели, с които ще бъде оборудвана иновацията.