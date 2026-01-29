Хърватия отчита 44% спад на незаконната миграция

През 2025 г. хърватската полиция регистрира значителен спад на незаконните преминавания на външната граница на Европейския съюз - с 44 процента спрямо предходната година, съобщи държавният секретар в Министерството на вътрешните работи Ирена Петриевчанин, цитирана от ХИНА. Данните бяха представени по време на обсъждането на окончателните изменения в Закона за държавния граничен контрол в хърватския парламент, предава БТА.

Петриевчанин подчерта, че повечето случаи на незаконна миграция вече се организират от контрабандни мрежи, а не от отделни лица. Миналата година хърватската полиция е задържала около 16 500 незаконни мигранти – повече от общия брой, прихванати по целия маршрут през Западните Балкани. Средно около 150 души дневно се опитват да преминат границата, като приблизително 70 от тези опити са предотвратени.

Според Петриевчанин 40 процента от всички разкрити на ниво Европол случаи на контрабанда на хора са резултат от дейността на оперативната група "ЗеБРа" (ZeBRa), ръководена от Хърватия и обединяваща 16 държави, което потвърждава ключовата роля на страната в защитата на външните граници на ЕС.

Новите законови промени целят да приведат хърватското законодателство в съответствие с правилата на ЕС и да засилят доверието в Шенгенското пространство. В рамките на засилените проверки в граничните райони са били проверени над 138 000 превозни средства и 218 000 души с цел ограничаване на вторичната миграция и злоупотребите със системата за убежище.

Законът предоставя на правителството правомощия временно да въвежда контрол по вътрешните граници, да затваря или ограничава гранични пунктове и да ограничава движението на определени категории пътници при необходимост, включително по причини, свързани с общественото здраве.

От опозицията заявиха, че ще подкрепят законопроекта, но подчертаха, че всяко ограничаване на свободата на движение трябва да бъде ясно обосновано, пропорционално и временно, като се гарантират прозрачност и ефективен парламентарен контрол.