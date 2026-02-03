Как един хандбален мач предизвика политически скандал в Хърватия

В неделя хърватският национален отбор по хандбал надви отбора на Исландия и завоюва бронзов медал от Европейското първенство по хандбал за мъже, което тази година се провежда в Дания, Швеция и Норвегия. Посрещането на бронзовите медалисти в хърватската столица Загреб – събитие, което по-скоро се очаква да обедини нацията – прерасна в политически скандал с широки измерения. Как и защо се случи това?

След успеха на хърватските хандбалисти Община Загреб обяви, че ще организира посрещането им в града със специален концерт на централния площад „бан Йосип Йелачич“ в града. Спорен момент в церемонията по посрещането на отбора обаче се оказало настояването на играчите в концерта да се включи и хърватският националистически фолк рок изпълнител Томпсън, чието истинско име е Марко Перкович, отбелязва Франс прес, пише БТА.

Концертите на Томпсън са забранявани в няколко страни заради откритата му подкрепа към фашисткия усташки режим в Хърватия от Втората световна война, припомня Франс прес. Усташите преследват и убиват стотици хиляди сърби, евреи, хървати антифашисти и роми в хърватските концентрационни лагери по време на Втората световна война.

Томпсън е популярен изпълнител в Хърватия, но и спорна фигура заради употребата на лозунги, използвани от усташкия режим. Една от най-популярните песни на Томпсън, която той изпълни миналото лято на многохиляден концерт, определян като „най-големия в историята на страната“, започва с поздрава „За родината – Готови!“ – поздрав, който е наказуем според хърватските закони и за който на Перкович е дадено специално разрешение за използване като част от песента му.

След настояването на играчите за включването на Томпсън в концерта местните власти и кметът на Загреб Томислав Томашевич отмениха организираното посрещане на хандбалистите, позовавайки се на наредба, забраняваща използването на публично пространство за събития, които насърчават или толерират национална, религиозна или расова омраза.

В отговор на отказа обаче министърът на туризма на Хърватия Тончи Главина вчера обяви, че хърватското правителство и Хърватската федерация по хандбал са поели контрола по организацията и събитието на площад „бан Йосип Йелачич“ ще се състои – ход, който предизвика остра критика от страна на общината и кмета Томашевич, който, цитиран от ХИНА, го определи като „институционално насилие и конституционно нарушение“.

В същото време критики се появиха и срещу самия Томашевич. Иван Пенава, лидер на дясното Отечествено движение – един от коалиционните партньори в правителството на страната – критикува Томашевич и неговата опозиционна зелено-лява партия „Можем!“, като заяви, че те налагат „идеологически дневен ред“ и проявяват „презрение към всичко хърватско“ в моменти на „национално единство, гордост и патриотизъм“, информира още ХИНА. Към него се присъединиха и други депутати и представители на правителството, а министър-председателят на Хърватия Андрей Пленкович заяви, че лявата опозиция в страната следва „стратегия на хаос“ в опит да убеди хората, че нищо в Хърватия не функционира и че ситуацията е катастрофална.

На фона на разразилия се спор вчера по обяд от Община Загреб съобщиха, цитирани от ХИНА, че са получили съобщение за поставена бомба в сградата на кметството, заради което тя е била евакуирана, а полицията е започнала проверка на място, както и в офис на партия „Можем!“, заради евентуални съмнения за подаване на сигнала именно оттам.

В крайна сметка малко преди 18:00 ч. местно време (19:00 ч. българско време) десетки хиляди хора се събраха на централния площад в Загреб, за да посрещнат хандбалния отбор на страната. Близо час след началото на събитието Томпсън също се включи в концерта и поздрави хандбалистите, заявявайки: „Вие ни донесохте голяма радост. За мен вие сте хърватски рицари – когато губехте и когато печелехте, и когато около вас се случваха различни странични неща, вие останахте такива“.