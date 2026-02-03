Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Хърватия »
Как един хандбален мач предизвика политически скандал в Хърватия

Как един хандбален мач предизвика политически скандал в Хърватия

3 Февруари, 2026 11:49 833 2

  • усташи-
  • хърватия-
  • марко перкович-
  • загреб

Концертите на Перкович са забранявани в няколко страни заради откритата му подкрепа към фашисткия усташки режим в Хърватия

Как един хандбален мач предизвика политически скандал в Хърватия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В неделя хърватският национален отбор по хандбал надви отбора на Исландия и завоюва бронзов медал от Европейското първенство по хандбал за мъже, което тази година се провежда в Дания, Швеция и Норвегия. Посрещането на бронзовите медалисти в хърватската столица Загреб – събитие, което по-скоро се очаква да обедини нацията – прерасна в политически скандал с широки измерения. Как и защо се случи това?

След успеха на хърватските хандбалисти Община Загреб обяви, че ще организира посрещането им в града със специален концерт на централния площад „бан Йосип Йелачич“ в града. Спорен момент в церемонията по посрещането на отбора обаче се оказало настояването на играчите в концерта да се включи и хърватският националистически фолк рок изпълнител Томпсън, чието истинско име е Марко Перкович, отбелязва Франс прес, пише БТА.

Концертите на Томпсън са забранявани в няколко страни заради откритата му подкрепа към фашисткия усташки режим в Хърватия от Втората световна война, припомня Франс прес. Усташите преследват и убиват стотици хиляди сърби, евреи, хървати антифашисти и роми в хърватските концентрационни лагери по време на Втората световна война.

Томпсън е популярен изпълнител в Хърватия, но и спорна фигура заради употребата на лозунги, използвани от усташкия режим. Една от най-популярните песни на Томпсън, която той изпълни миналото лято на многохиляден концерт, определян като „най-големия в историята на страната“, започва с поздрава „За родината – Готови!“ – поздрав, който е наказуем според хърватските закони и за който на Перкович е дадено специално разрешение за използване като част от песента му.

След настояването на играчите за включването на Томпсън в концерта местните власти и кметът на Загреб Томислав Томашевич отмениха организираното посрещане на хандбалистите, позовавайки се на наредба, забраняваща използването на публично пространство за събития, които насърчават или толерират национална, религиозна или расова омраза.

В отговор на отказа обаче министърът на туризма на Хърватия Тончи Главина вчера обяви, че хърватското правителство и Хърватската федерация по хандбал са поели контрола по организацията и събитието на площад „бан Йосип Йелачич“ ще се състои – ход, който предизвика остра критика от страна на общината и кмета Томашевич, който, цитиран от ХИНА, го определи като „институционално насилие и конституционно нарушение“.

В същото време критики се появиха и срещу самия Томашевич. Иван Пенава, лидер на дясното Отечествено движение – един от коалиционните партньори в правителството на страната – критикува Томашевич и неговата опозиционна зелено-лява партия „Можем!“, като заяви, че те налагат „идеологически дневен ред“ и проявяват „презрение към всичко хърватско“ в моменти на „национално единство, гордост и патриотизъм“, информира още ХИНА. Към него се присъединиха и други депутати и представители на правителството, а министър-председателят на Хърватия Андрей Пленкович заяви, че лявата опозиция в страната следва „стратегия на хаос“ в опит да убеди хората, че нищо в Хърватия не функционира и че ситуацията е катастрофална.

На фона на разразилия се спор вчера по обяд от Община Загреб съобщиха, цитирани от ХИНА, че са получили съобщение за поставена бомба в сградата на кметството, заради което тя е била евакуирана, а полицията е започнала проверка на място, както и в офис на партия „Можем!“, заради евентуални съмнения за подаване на сигнала именно оттам.

В крайна сметка малко преди 18:00 ч. местно време (19:00 ч. българско време) десетки хиляди хора се събраха на централния площад в Загреб, за да посрещнат хандбалния отбор на страната. Близо час след началото на събитието Томпсън също се включи в концерта и поздрави хандбалистите, заявявайки: „Вие ни донесохте голяма радост. За мен вие сте хърватски рицари – когато губехте и когато печелехте, и когато около вас се случваха различни странични неща, вие останахте такива“.


Хърватия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 скоро ще забранят да се употребяват

    0 2 Отговор
    думите род , народ и националност в ЕС , но нека да обяснят защо най богатите династий предават управлението и наследството си на техните наследници и си спазват родовите традиций а не ги дават на хора чужди или от други континенти или раси

    12:00 03.02.2026

  • 2 Само

    0 2 Отговор
    Бандера може да се възхвалява.

    12:02 03.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания