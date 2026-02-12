Хърватският президент: Дойдох в Грузия, защото никой от ЕС не го направи

Хърватският президент Зоран Миланович заяви днес в Тбилиси, че натискът от страна на европейската бюрокрация върху Грузия е неприемлив и че обвиненията, че тази кавказка страна е „агент на Москва“, са неразбираеми, предаде агенция ХИНА, цитирана от БТА.

Грузия няма дипломатически отношения с Русия и е трудно да се разбере защо такава страна бива обвинявана, че е агент на Москва, заяви хърватският президент на съвместна пресконференция с грузинския си колега Михаил Кавелашвили в началото на двудневно официално посещение в Грузия.

Русия и Грузия прекъснаха дипломатическите си отношения през 2008 г. след война между двете страни, когато Москва призна независимостта на отцепилите се грузински региони Южна Осетия и Абхазия. И двата региона остават силно зависими от Русия в политическо, финансово, икономическо и военно отношение, напомня ХИНА.

Миланович каза, че е дошъл в Тбилиси, за да изрази солидарност с Грузия в усилията ѝ да запази териториалната си цялост. Той добави, че е бил любопитен да види „каква страна е обвинена, че следва промосковска политика“, като отбеляза, че през 2025 г. нито един лидер на ЕС не е посетил Грузия.

Президентът на Грузия Михаил Кавелашвили, който е отявлен критик на Запада, положи клетва в края на 2024 г. на фона на дълбока политическа криза, след като правителството замрази преговорите за присъединяване към ЕС. В Грузия президентът се избира от парламента, припомня ХИНА.

Проевропейски ориентираната Саломе Зурабишвили, която все още се счита за легитимен държавен глава, но е лишена от власт след встъпването в длъжност на Кавелашвили, твърди, че изборът му е нелегитимен. Аргументите на противниците на Кавелашвили са, че депутатите, които са гласували за него, са били избрани на парламентарни избори, които според опозицията са били фалшифицирани. Европейските наблюдатели не сметнаха изборите в Грузия за свободни и честни, припомня хърватската агенция.

Хиляди хора протестираха в продължение на месеци, изисквайки връщане към проевропейския курс и повторение на изборите, в които за победител беше обявена национално-консервативната управляваща партия „Грузинска мечта“. Партията, основана от милиардера Бидзина Иванишвили, който е натрупал състоянието си в Русия, отложи преговорите за присъединяване към ЕС до 2028 г., което предизвика протести в цяла Грузия. Критиците твърдят, че Русия е повлияла на това решение, като се е опитала да попречи на Грузия да се присъедини към Запада.

Хърватският президент Зоран Миланович заяви, че министри от ЕС са присъствали на протестите на опозицията срещу правителството, което той нарече неприемливо, макар че не посочи кои министри.

ЕС предостави на Грузия статут на страна кандидатка през декември 2023 г., но критикува някои закони, приети от „Грузинска мечта“, включително законодателство, изискващо организациите, които получават повече от 20 процента от финансирането си от чужбина, да се регистрират като „чуждестранни агенти“, и закон за правата на ЛГБТК общността, който Брюксел счита за авторитарен и повлиян от Русия.

Грузия е в трудна ситуация от години и вместо да се вземе това предвид при оценката на сближаването ѝ с ЕС, се прави точно обратното: страната е поставена в невъзможни дилеми по много циничен начин, заяви хърватският президент Зоран Миланович, цитиран от ХИНА.

На пресконференцията Кавелашвили описа Хърватия като уважаван член на ЕС и заяви, че Миланович „говори истината“, според грузинската информационна агенция InterPressNews, цитирана от ХИНА.

„Това е точно видът честен разговор, който очакваме от европейските бюрократи и представители на страни, които прилагат двойни стандарти и третират нашата страна по различен начин. Без преувеличение, това е позицията на истински, уважаван лидер“, заяви Кавелашвили.

Хърватският президент се срещна след това с министър-председателя Иракли Кобахидзе, а по-късно е планирана и среща с председателя на парламента Шалва Папуашвили и полагане на венец пред Паметника на героите на родината на площад „Героите“ в Тбилиси.

Хърватски бизнес лидери са част от делегацията на Миланович. Ръководители на големи хърватски компании с богат опит в Западна Европа в технологично сложни проекти проявяват интерес към този пазар, към Грузия и тази част на Кавказ, каза той. В утрешния ден е планирана бизнес среща, информира ХИНА.