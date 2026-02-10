Хотелите в Хърватия са посрещнали над 20 милиона туристи през 2025 г.

Хотелите и другите търговски места за настаняване в Хърватия са посрещнали 20,7 милиона туристи през 2025 г., което е с 2,2% повече спрямо 2024 г., а нощувките са се увеличили с 1,2% и възлизат на 95 милиона, благодарение и на силния декември, през който броят на туристите и на нощувките се е увеличил със 7%, предаде хърватската агенция ХИНА, позовавайки се на данни на националната статистическа служба, съобщи БТА.

Декемврийският ръст се дължи на 440 500 туристи и 942 000 нощувки в хотели и търговски обекти, като обемите на местните и чуждестранните посетители са със сходни темпове на растеж.

През декември са регистрирани 184 000 вътрешни туристи, които са генерирали 332 000 нощувки, съответно със 7,3% и 4,2% повече на годишна база.

Чуждестранните туристи са се увеличили със 7,4% и възлизат на 256 000, а нощувките им са са се увеличили с 8,5%, достигайки 610 000. Най-голям е броят на гостите от Словения, следвани от Австрия, Германия, Италия, Босна и Херцеговина, Унгария, Сърбия и Съединените щати.

Загреб отчита най-голям брой нощувки през декември 2025 г. - 242 000, което е с 1% повече на годишна база. Това е вторият пореден месец, в който столицата е водеща сред всички хърватски дестинации.

След нея се нареждат Котар със 164 000 нощувки (+ 8,1%), и окръг Истрия със 162 000 нощувки (+8,3%).

Загреб също отчита най-много нощувки от местни туристи през декември - 77 000 (+0,3%). Сплит е на второ място с 18 000 туристи, следван от Опатия с 16 000 и Дубровник с 14 000.

Чуждестранните туристи също са предпочели Загреб, като с най-много нощувки са туристите от Германия, Босна и Херцеговина, Италия, Австрия, Словения, Сърбия и Съединените щати.

Хотелите са реализирали повече от половината от всички нощувки през декември, общо 547 000, което е с 6,1% повече на годишна база. Следват ги стаи, апартаменти, студиа и ваканционни жилища, които са регистрирали 289 000 нощувки, което е с 5% повече.