Новини
Свят »
Хърватия »
Хотелите в Хърватия са посрещнали над 20 милиона туристи през 2025 г.

Хотелите в Хърватия са посрещнали над 20 милиона туристи през 2025 г.

10 Февруари, 2026 07:16 850 7

  • хърватия-
  • туристи-
  • туризъм-
  • загреб

Хърватия отчита ръст на туристите и нощувките през 2025 година, Загреб отчита най-голям брой нощувки през декември

Хотелите в Хърватия са посрещнали над 20 милиона туристи през 2025 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Хотелите и другите търговски места за настаняване в Хърватия са посрещнали 20,7 милиона туристи през 2025 г., което е с 2,2% повече спрямо 2024 г., а нощувките са се увеличили с 1,2% и възлизат на 95 милиона, благодарение и на силния декември, през който броят на туристите и на нощувките се е увеличил със 7%, предаде хърватската агенция ХИНА, позовавайки се на данни на националната статистическа служба, съобщи БТА.

Декемврийският ръст се дължи на 440 500 туристи и 942 000 нощувки в хотели и търговски обекти, като обемите на местните и чуждестранните посетители са със сходни темпове на растеж.

През декември са регистрирани 184 000 вътрешни туристи, които са генерирали 332 000 нощувки, съответно със 7,3% и 4,2% повече на годишна база.

Чуждестранните туристи са се увеличили със 7,4% и възлизат на 256 000, а нощувките им са са се увеличили с 8,5%, достигайки 610 000. Най-голям е броят на гостите от Словения, следвани от Австрия, Германия, Италия, Босна и Херцеговина, Унгария, Сърбия и Съединените щати.

Загреб отчита най-голям брой нощувки през декември 2025 г. - 242 000, което е с 1% повече на годишна база. Това е вторият пореден месец, в който столицата е водеща сред всички хърватски дестинации.

След нея се нареждат Котар със 164 000 нощувки (+ 8,1%), и окръг Истрия със 162 000 нощувки (+8,3%).

Загреб също отчита най-много нощувки от местни туристи през декември - 77 000 (+0,3%). Сплит е на второ място с 18 000 туристи, следван от Опатия с 16 000 и Дубровник с 14 000.

Чуждестранните туристи също са предпочели Загреб, като с най-много нощувки са туристите от Германия, Босна и Херцеговина, Италия, Австрия, Словения, Сърбия и Съединените щати.

Хотелите са реализирали повече от половината от всички нощувки през декември, общо 547 000, което е с 6,1% повече на годишна база. Следват ги стаи, апартаменти, студиа и ваканционни жилища, които са регистрирали 289 000 нощувки, което е с 5% повече.


Хърватия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пламен

    5 8 Отговор
    В ЕВРО-зоната е така .

    Коментиран от #3

    07:18 10.02.2026

  • 2 Наистина

    4 1 Отговор
    много турист, много нещо !

    07:18 10.02.2026

  • 3 Допълнение

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пламен":

    А у нас ЛЕВРО - зоната.

    07:19 10.02.2026

  • 4 фалиралата левро кочина

    7 4 Отговор
    това нас какво ни грее?

    07:21 10.02.2026

  • 5 Гориил

    8 3 Отговор
    Само московските хотели са посрещнали 29 милиона туристи, включително 15 милиона от Китай и 5 милиона от арабски страни. До 2026 г. тази цифра ще достигне 35 милиона. Много туристи идват и от Япония, Малайзия, Индонезия и Виетнам.

    07:39 10.02.2026

  • 6 Па съм я бе

    1 4 Отговор
    Славяни да те посрещнат-никога Надути цени и нелюбезни.Още преди години беше така.

    07:44 10.02.2026

  • 7 Па съм я бе

    1 4 Отговор
    Славяни да те посрещнат-никога Надути цени и нелюбезни.Още преди години беше така.

    07:45 10.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания