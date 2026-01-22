Новини
Хърватският премиер: Украйна не трябва да предава територии на Русия
  Тема: Украйна

Хърватският премиер: Украйна не трябва да предава територии на Русия

22 Януари, 2026 13:50 961 45

Хърватският премиер подчерта солидарността на страната си с Киев в Давос

Хърватският премиер: Украйна не трябва да предава територии на Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна не трябва да поставя „дори капка мастило“ върху документ, който юридически предава нейни територии на Русия, заяви хърватският премиер Андрей Пленкович по време на Световния икономически форум в Давос, съобщава вестник „Ютарни лист“, предава БТА.

Пленкович участва в панел за Украйна заедно с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, финландския президент Александер Стуб, нидерландския премиер Дик Схоф и латвийския президент Едгарс Ринкевичс.

Той подчерта, че Хърватия е сред страните, които са „ясно проукраински“ по отношение на солидарност и подкрепа, като поясни, че това се основава на опита на страната му след войната за независимост от бивша Югославия през 90-те години.

„Всички мирни споразумения имат два контекста - моментът и обстановката, в която се подписват, както и последствията им в бъдеще“, каза Пленкович. Според него решението на ситуацията в Украйна е от ключово значение за стабилността на международната общност и нейното бъдеще.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    33 10 Отговор
    Росен Желязков внесе 1 млрд долара във Фонда на Тръмп с които ще му купим Гренландия.

    Коментиран от #8

    13:51 22.01.2026

  • 2 Атина Палада

    9 41 Отговор
    Русия ще бъде разделена между Украйна и Китай

    Коментиран от #13, #22

    13:52 22.01.2026

  • 3 Шопо

    7 31 Отговор
    С помощ от България Зеленски може да победи Русия.

    13:52 22.01.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    47 8 Отговор
    Не трябваше и ОСЕМ ГОДИНИ да избива свои рускоговорящи граждани ❗
    Не трябваше и ДА ГОРИ ЖИВИ ХОРА в Одеса❗
    После "ама той батко що ма шамари"‼️

    Коментиран от #36

    13:53 22.01.2026

  • 5 Я пък тоя

    42 4 Отговор
    2026 година сме, не сме 2022 година, събъди се!
    Явно не си бавно развиващ се, а бързо изоставащ.

    13:54 22.01.2026

  • 6 Усраула Лайненс

    39 7 Отговор
    лесно му е на това ЛГБТ костюмче
    седи си на топло с парите на народа и се разпорежда
    ходи в киев го кажи това на хората

    13:55 22.01.2026

  • 7 Последния Софиянец

    8 37 Отговор
    Слава на Украйна!

    13:55 22.01.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    29 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Сигурен ли си в това което пишеш🤔❓
    Сумата внасят ЖЕЛАЕЩИТЕ право на глас,
    а жеЛАЕЩИТЕ само подписват‼️

    13:55 22.01.2026

  • 9 Няма да ги предава,

    29 4 Отговор
    а ще ги изгуби. Без това не са нейни. Харизани са и.

    13:56 22.01.2026

  • 10 ха-ха 😝

    31 4 Отговор
    Путин като чу какво е казал тоя сухар и веднага го .....премести ....

    Коментиран от #14, #18

    13:56 22.01.2026

  • 11 Тодор Тагарев, военен министър

    8 25 Отговор
    Напълно разбирам и с две ръце подкрепям колегата !!!
    Дано, дано Господ даде сила и пари на Украйна да прати в Руския Мир поне още 2млн рускоговорящи. Светът само ще благодари и аплодира. България също 👍

    Коментиран от #12, #16, #19

    13:58 22.01.2026

  • 12 джудж ,😡

    24 4 Отговор

    До коментар #11 от "Тодор Тагарев, военен министър":

    Наблягай на джумерките и киселото зеле ! Мисленето вече не е за теб ....

    13:58 22.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Дориана

    25 5 Отговор
    Тогава Хърватския премиер заедно с Урсула , Макрон, и техните патерици като Желязков да се готвят да понесат всички последици от ескалирането на войната и превръщането и в Световна. Желязков от угодничество е готов да вкара и България във война в мирно време без да отстоява националните интереси. Точно за това от ГЕРБ/ СДС заедно с Пеевски са абсолютно вредни за България.

    14:00 22.01.2026

  • 16 Атина Палада

    20 3 Отговор

    До коментар #11 от "Тодор Тагарев, военен министър":

    20 милиона руско говорящи от Украйна са емигрирали в Русия.!!!
    4 милиона от Украйна са емигрирали в Европа и САЩ..

    Коментиран от #20

    14:01 22.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Владимир Путин, президент

    6 16 Отговор

    До коментар #10 от "ха-ха 😝":

    "...веднага гo .....премести .."

    Най-вече се чудя къде да местя гpo6овeтe на 2млн pyскоговорящи. Някакви идеи тoвapищ ?

    Коментиран от #29

    14:02 22.01.2026

  • 19 Дориана

    15 5 Отговор

    До коментар #11 от "Тодор Тагарев, военен министър":

    Това, което не знаеш, е че Висшите сили са с Русия и с Путин. Събитията се подреждат точно в тази посока. Украйна вече е унищожена , а Европа сама се самоунищожава .

    Коментиран от #27

    14:03 22.01.2026

  • 20 Тодор Тагарев, военен министър

    4 12 Отговор

    До коментар #16 от "Атина Палада":

    И два мильона рускоговорящи имигрираха на оня свят, като това не е края. Тази година чакам още толкоз 👍

    Коментиран от #44

    14:04 22.01.2026

  • 21 Споко пич

    11 1 Отговор
    Те ще си вземат каквото трябва без да те питат.

    14:07 22.01.2026

  • 22 Ха-ха

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    На коя планета сте отседнали?
    Кажете да знаем къде отсядат неадекватните!

    14:08 22.01.2026

  • 23 Кой ги пита тия бе

    14 3 Отговор
    Не им ли стана ясно че не се интересуват от мнението им
    Секви пинчери се навъдиха кой от кой по крякащ

    14:08 22.01.2026

  • 24 ЕвроАтлантически гьон

    13 1 Отговор
    Бе то и Брюксел не трябва да забранява демокрацията и гласа на хората за еврото в БГ, ама на- правят го.

    14:09 22.01.2026

  • 25 Хохо Бохо

    16 2 Отговор
    Украйна няма свои територии, всички територии са руска. Къв ти е проблема? Една измислена наскоро държава се упражнява на друга измислена наскоро държава

    14:10 22.01.2026

  • 26 От Кремъл официальнъй

    12 1 Отговор
    Тихо, да не сте следващите

    14:11 22.01.2026

  • 27 Владимир Путин, президент

    3 12 Отговор

    До коментар #19 от "Дориана":

    След като не можа по американски за Три Дня да се справи със СВО, Русия от самото начало нямаше нито един полезен ход. Воюва и избива собствения си народ, при това изцяло за своя сметка. Колегата Доналд аплодира прав и говори дежурните глупости за мир, това е равносметката от Четири Года руска СВО.

    Коментиран от #43

    14:11 22.01.2026

  • 28 Реалист

    12 1 Отговор
    Понякога се чудя : Вижте го този . Станал Премиер . Би трябвало да е трезвомислещ и прагматик и реалист . А той : Не трябвало да отстъпват !? Ами те байо вече са отстъпили , да не кажа загубили територии . Ще загубят и Държавата . То е като да кажеш "стоп!" на прииждаща вода . Глупаво .

    14:13 22.01.2026

  • 29 джудж ,😡

    9 2 Отговор

    До коментар #18 от "Владимир Путин, президент":

    Вече ти написах - наблягай на храната , остави писането на другите !

    Коментиран от #40

    14:14 22.01.2026

  • 30 12345

    7 1 Отговор
    Този дали някой щего пита? Едва ли.

    14:15 22.01.2026

  • 31 дядото

    8 2 Отговор
    те краставите магарета са такива.укрите с помощта си в сс немските дивизии,а хърватите с усташкото си минало.еднакно кървави и човеко ненавистнически

    14:17 22.01.2026

  • 32 1111

    2 2 Отговор
    Украйна е руска територия,така,че няма този думата.Русия ще си вземе своето със сила,ако Украйна откаже.

    14:20 22.01.2026

  • 33 Лудия козел

    2 2 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    14:21 22.01.2026

  • 34 Лудия козел

    2 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #37

    14:22 22.01.2026

  • 35 Лудия козел

    2 2 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    14:22 22.01.2026

  • 36 ГРУ гайтанжиева

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Това е кремълска пропаганда, разпространявана от така попyляpните "noлeзни и д и o т и", които cе зоват "патpиоти" !

    Коментиран от #39

    14:22 22.01.2026

  • 37 ГРУ гайтанжиева

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Лудия козел":

    Това е кремълска пропаганда, разпространявана от така попyляpните "noлeзни и д и o т и", които cе зоват "патpиоти" !

    Коментиран от #38

    14:23 22.01.2026

  • 38 Лудия козел

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "ГРУ гайтанжиева":

    Демилитаризацията на урки продължава

    14:23 22.01.2026

  • 39 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "ГРУ гайтанжиева":

    Към П О Л Е З Н И Т Е. -- И Д И О Т И спадаш ти❗
    Пишейки, че очевАдни ИСТИНИ са уж лъжа ‼️

    14:26 22.01.2026

  • 40 Владимир Путин, президент

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "джудж ,😡":

    "....наблягай на храната....."

    Именно това и правя, товарищь !!!
    Родната постна руска кухня от капуста, краставици, пельмени и водка отдавна ми е омръзнала, та в момента наблягам на българската кухня с пълнени чушки, кисело мляко, царска туршия и кайсиева ракия......сръбска наистина, но това са подробности 🍻

    Коментиран от #45

    14:26 22.01.2026

  • 41 Теслатъ

    1 1 Отговор
    Сега остава да мобилизира мъжкото население на Хърватска и да го изпрати в УССР да воюва срещу руснаците!!! -)))

    14:27 22.01.2026

  • 42 Не така

    2 0 Отговор
    Какво очакваш от страна съюзник на нацистка Германия.Хърватските усташи са избивали сърби и други етноси по същия начин като бандеровците .

    14:27 22.01.2026

  • 43 Урсул фон дер Бандер

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Владимир Путин, президент":

    Толкова ли сте тъпи, че не запомнихте - това с трите дена са думи на ген Марк Мили

    14:27 22.01.2026

  • 44 Селянин

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Тодор Тагарев, военен министър":

    Тошко не пожелавай на никому това което не искаш да ти се случи на теб.Бъди смирен.

    14:29 22.01.2026

  • 45 до Владимир Путин, президент

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Владимир Путин, президент":

    Приятен апетит и наздраве!

    14:29 22.01.2026

