Хърватският премиер: Украйна не трябва да предава територии на Русия

Украйна не трябва да поставя „дори капка мастило“ върху документ, който юридически предава нейни територии на Русия, заяви хърватският премиер Андрей Пленкович по време на Световния икономически форум в Давос, съобщава вестник „Ютарни лист“, предава БТА.
Пленкович участва в панел за Украйна заедно с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, финландския президент Александер Стуб, нидерландския премиер Дик Схоф и латвийския президент Едгарс Ринкевичс.
Той подчерта, че Хърватия е сред страните, които са „ясно проукраински“ по отношение на солидарност и подкрепа, като поясни, че това се основава на опита на страната му след войната за независимост от бивша Югославия през 90-те години.
„Всички мирни споразумения имат два контекста - моментът и обстановката, в която се подписват, както и последствията им в бъдеще“, каза Пленкович. Според него решението на ситуацията в Украйна е от ключово значение за стабилността на международната общност и нейното бъдеще.
