Унгария и Словакия искат да транспортират руски петрол през Хърватия

Хърватия е готова да помогне на Унгария и Словакия с доставките на петрол след прекъсването на вноса на руски петрол по петролопровода „Дружба“. Капацитетите на хърватската компания ЯНАФ - акционерно дружество с мажоритарен държавен капитал, оператор на Адриатическия петролопровод, са достатъчни и няма технически причини да не се осъществи внос на руски петрол, обяви днес министърът на икономиката Анте Шушняр в социалната мрежа Екс, реагирайки на съобщение на унгарския външен министър Петер Сиярто, предаде БТА.

Сиярто обяви снощи в същата мрежа, че „тъй като Украйна отказва да възобнови транзита на петрол през тръбопровода „Дружба“ по политически причини“, заедно със словашкия министър на икономиката Дениса Сакова е изпратил писмо до хърватския министър на икономиката Анте Шушняр, в което апелира Хърватия да разреши транспорта на руски петрол до Унгария и Словакия по Адриатическия тръбопровод.

„Готови сме да помогнем за разрешаването на рязкото прекъсване на доставките, в съответствие със законодателството на ЕС и разпоредбите на OFAC (агенцията в Министерството на финансите на САЩ, която управлява и прилага икономическите и търговски санкции, бел. ред.). Никой не трябва да остава без гориво“, казва Шушняр, цитиран от вестник „Ютарни лист”.

Хърватският министър припомня, че винаги е твърдял, че ЯНАФ има достатъчен капацитет за това.

„Макар че ни обвиниха във „военна спекула“, нашите тарифи бяха и остават прозрачни и пазарно базирани. Хърватия поддържа критичната инфраструктура стабилна и безпроблемна, независимо от всякакви политически обвинения и няма да позволи доставките на гориво за Централна Европа да бъдат застрашени“, подчертава Шушняр.

С това той очевидно намеква за твърденията на унгарските политически и енергийни кръгове преди затварянето на тръбопровода „Дружба“, че ЯНАФ не разполага с достатъчен капацитет да снабдява адекватно рафинериите на МОЛ в Унгария и Словакия със суров петрол и че хърватските транспортни такси са твърде високи, коментира хърватския информационния портал Индекс.