Унгария и Словакия искат да транспортират руски петрол през Хърватия
Унгария и Словакия искат да транспортират руски петрол през Хърватия

16 Февруари, 2026 16:39 1 047 38

Украйна отказва да възобнови транзита на петрол през тръбопровода „Дружба“ по политически причини, обяви Унгария

Снимка: БГНЕС/ EPA
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Хърватия е готова да помогне на Унгария и Словакия с доставките на петрол след прекъсването на вноса на руски петрол по петролопровода „Дружба“. Капацитетите на хърватската компания ЯНАФ - акционерно дружество с мажоритарен държавен капитал, оператор на Адриатическия петролопровод, са достатъчни и няма технически причини да не се осъществи внос на руски петрол, обяви днес министърът на икономиката Анте Шушняр в социалната мрежа Екс, реагирайки на съобщение на унгарския външен министър Петер Сиярто, предаде БТА.

Сиярто обяви снощи в същата мрежа, че „тъй като Украйна отказва да възобнови транзита на петрол през тръбопровода „Дружба“ по политически причини“, заедно със словашкия министър на икономиката Дениса Сакова е изпратил писмо до хърватския министър на икономиката Анте Шушняр, в което апелира Хърватия да разреши транспорта на руски петрол до Унгария и Словакия по Адриатическия тръбопровод.

„Готови сме да помогнем за разрешаването на рязкото прекъсване на доставките, в съответствие със законодателството на ЕС и разпоредбите на OFAC (агенцията в Министерството на финансите на САЩ, която управлява и прилага икономическите и търговски санкции, бел. ред.). Никой не трябва да остава без гориво“, казва Шушняр, цитиран от вестник „Ютарни лист”.

Хърватският министър припомня, че винаги е твърдял, че ЯНАФ има достатъчен капацитет за това.

„Макар че ни обвиниха във „военна спекула“, нашите тарифи бяха и остават прозрачни и пазарно базирани. Хърватия поддържа критичната инфраструктура стабилна и безпроблемна, независимо от всякакви политически обвинения и няма да позволи доставките на гориво за Централна Европа да бъдат застрашени“, подчертава Шушняр.

С това той очевидно намеква за твърденията на унгарските политически и енергийни кръгове преди затварянето на тръбопровода „Дружба“, че ЯНАФ не разполага с достатъчен капацитет да снабдява адекватно рафинериите на МОЛ в Унгария и Словакия със суров петрол и че хърватските транспортни такси са твърде високи, коментира хърватския информационния портал Индекс.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 аха

    8 7 Отговор
    и аз искам да си прекарам водопровод от София за Нигерия и да пренасям вода, ама....

    16:44 16.02.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    11 1 Отговор
    Тази война ще продължи дълго.

    16:44 16.02.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    През Черно море и през Босфора.

    16:48 16.02.2026

  • 4 И как ще стане,

    6 2 Отговор
    след като всички въглеводороди по тръби са забранени?!

    Не съм чул да има дерогация за Хърватия

    Коментиран от #8

    16:48 16.02.2026

  • 5 Добра новина за централна Европа

    21 8 Отговор
    Бившите държави на Австроунгарската империя имат смелостта и достойнството да се подкрепят напук на урсулите, каите, мерцовци и наркозелените убийци на народите в ЕС и Украйна.

    Коментиран от #18

    16:49 16.02.2026

  • 6 Хърватия

    6 6 Отговор
    май иска да си докара санкции от САЩ И ЕС?

    16:50 16.02.2026

  • 7 Хасковски каунь

    15 4 Отговор
    А трябваше ние да предложим. Скапани бг.англосакси сме.
    Затова никой от съседите не ни обичи

    Коментиран от #11

    16:50 16.02.2026

  • 8 От кого са забранени?

    11 5 Отговор

    До коментар #4 от "И как ще стане,":

    От двуглавата змия в Брюксел?

    16:52 16.02.2026

  • 9 Хасковски каунь

    8 0 Отговор
    Простичк:% България няма добросъседски отношения от барем век и половина.

    16:52 16.02.2026

  • 10 И за какво им

    7 11 Отговор
    този руски петрол.В Унгария бензина е по-скъп от България. Да се ориентират към по-изгодни оферти.

    Коментиран от #13

    16:55 16.02.2026

  • 11 Нямаме нефтопровод

    12 2 Отговор

    До коментар #7 от "Хасковски каунь":

    Плитко умните герои от НФСБ в Бургас саботирахза построяването на нефтопровод за мир - Бургас-Александрополис и заедно с ГРОБ и други десняци загробиха проекта.

    Затова пък, искаха магистрала от Александрополис до Констанца през Бургас и Варна, за да има логистика за война.

    Коментиран от #35

    16:56 16.02.2026

  • 12 Опорка

    9 2 Отговор
    А можеше да е България... Няма надежда за тоя народ.

    16:57 16.02.2026

  • 13 Няма по-изгодни цени

    12 8 Отговор

    До коментар #10 от "И за какво им":

    от цените на руския нефт.

    Не само за Унгария, но и за България.

    Коментиран от #14, #17, #23

    17:00 16.02.2026

  • 14 Има няма

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Няма по-изгодни цени":

    няма значение, Няма смисъл да се спори за нещо, което вече е в миналото.

    Коментиран от #16, #19

    17:04 16.02.2026

  • 15 само да питам

    4 2 Отговор
    през Луната ли ще минават тръбите след като Украйна и Полша не искат да минава мръсните руски въглеводороди през техните държави?

    Коментиран от #20

    17:08 16.02.2026

  • 16 Незапомненото минало

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Има няма":

    ни очаква в бъдеще.

    17:08 16.02.2026

  • 17 много пъти

    5 3 Отговор

    До коментар #13 от "Няма по-изгодни цени":

    в последните 1000 години се е доказало, че евтиното е скъпо.

    17:09 16.02.2026

  • 18 Пффф

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Добра новина за централна Европа":

    Споко, уе, Шушняр го е казал в прав текст. Министерството на финансите на САЩ ще ръководят транспорта..
    Интересно дали е случаЕност и визитата на Рубио в региона..
    Но наш ГанЮЮЮ нека си мисли, че ОбРан и Фичу си "отстояват интереса" хаха

    17:09 16.02.2026

  • 19 така е

    5 4 Отговор

    До коментар #14 от "Има няма":

    В миналато е вече и ЕС! Това вече е фа..тска диктатура на 4-тия рай..х!

    17:09 16.02.2026

  • 20 А ти

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "само да питам":

    Луна ли се казваш?

    Коментиран от #21

    17:09 16.02.2026

  • 21 ма може ли

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "А ти":

    педьо не се обади, че има мераци за мъжко....
    ех дженди...

    Коментиран от #24

    17:10 16.02.2026

  • 22 Само

    5 4 Отговор
    Някой щатски военен хеликоптер да не посети руското сенчесто ръждясало корабче преди да е минало Гибралтар. ХаХаХа. Че им се получава…

    17:11 16.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Партия на педо филите

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "ма може ли":

    В тази петроханска партия ли членуваш заедно с деби лите?

    Коментиран от #25

    17:14 16.02.2026

  • 25 там не беше ли

    4 3 Отговор

    До коментар #24 от "Партия на педо филите":

    един дребен дъртак който целуваше коремчетата на 5 годишни деца освен кОрана?
    Тоя дето ти е идола... Не не.. не съм от тази ваша партия.

    Коментиран от #31

    17:18 16.02.2026

  • 26 Боят настана!

    3 3 Отговор
    Руснаците са опечатали българското посолство в Москва и са изгонили посланика и дипломатите. Някой знае ли, какво ще последва? Това се прави обикновено преди започване на война. Но ние не се плашим от Русия, защото произвеждаме барут, снаряди и имаме два самолета! Освен това, както Кипър сме в ЕС и НАТО.

    Коментиран от #33

    17:20 16.02.2026

  • 27 ха ха ха

    4 2 Отговор
    ДА взимат кофите и да пренасят. Никой не ги спира. Те да си решават с какъв транспорт да го пренасят.

    17:21 16.02.2026

  • 28 Реално

    2 0 Отговор
    По-скоро ескимосите да почнат да изнасят лед за Африка.

    17:22 16.02.2026

  • 29 Братството приключи

    0 4 Отговор
    С нас Русия няма да се церемони, както с Украйна. Ще има серия ядрени удари. Бъдете храбри. Прочетете в интернет как се действа в такъв случай. Купете си противогази и тревожна раница с най-необходимото.

    Коментиран от #30

    17:25 16.02.2026

  • 30 ха ха ха

    3 2 Отговор

    До коментар #29 от "Братството приключи":

    с приятели като Русия - врагове не ти трябват.
    братство??? аре бе... вЕрно ли?

    Коментиран от #37

    17:27 16.02.2026

  • 31 На теб

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "там не беше ли":

    опуленият дребен дъртак и измислен генерал от Партията на Педо филите и Деби лите ти е ортак, не се засягаш нали?

    Сънуваш друг дъртак и изневеряваш на опуления inch-hi генерал А.А. :)))

    Коментиран от #32, #34

    17:27 16.02.2026

  • 32 хо хо

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "На теб":

    нещо взе да пелтечиш. Това което сме видели нагледно е как еврейчето Шаломов (по известен като ка Путин) се навежда и целува 5 годишния Никита Конкин на 28 юни 2006. ТОЧНО И ЯСНО !!!! Има и видео от РУСКА НАЦИОНАЛА ТЕЛЕВИЗИЯ, както и снимки.
    Не несвързани пелтечения като тебе на измислени случки.
    така е дженди... аре друг път първо помисли за кумира си, че го поставяш в лоша светлина като се изказваш като кифладжия пред товарен влак.

    17:32 16.02.2026

  • 33 ..........😂

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Боят настана!":

    чудесна новина, значи трябва да се изгони по най-бързия начин тьотя Митра.😂.

    17:33 16.02.2026

  • 34 Никита

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "На теб":

    Мальчик Никита уже ответил на вопрос о президентском поцелуе: «Я просто ему понравился»

    17:35 16.02.2026

  • 35 Украина талантливая и трудолюбивая

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Нямаме нефтопровод":

    Т ъп русофил пак не си схванал няма да сме с рашия.

    17:43 16.02.2026

  • 36 Удри

    1 1 Отговор
    И България също има капаците да транспортира газ. Но нека първо войната да свърши и ще пренасяме руски газ като част от репарациите, които Русия ще плаща на Украйна. Освен онези 300 милиарда замразени руски активи.

    Коментиран от #38

    17:56 16.02.2026

  • 37 Боят настана!

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "ха ха ха":

    Информацията я имаше в тубата. Може още да е там. Медиите мълчат. Така беше преди нахлуването в Украйна. В България няма да нахлуят, а показно ще унищожат каквото си поискат с атом. Няколко ядрени удара ще ни заличат като държава завинаги.

    17:58 16.02.2026

  • 38 забелязал

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Удри":

    Явно няма психиатри у ваше село.

    18:09 16.02.2026

