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Руски офицер предавал на Киев координати и помогнал за гибелта на стотици от своите
  Тема: Украйна

Руски офицер предавал на Киев координати и помогнал за гибелта на стотици от своите

16 Октомври, 2026 05:36, обновена 16 Октомври, 2026 05:41 2 296 11

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Лев Ступников е снимал руски военнослужещи и е предавал данни на украинската страна, преди да премине фронтовата линия

Руски офицер предавал на Киев координати и помогнал за гибелта на стотици от своите - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският лейтенант Лев Ступников е предавал на украинската страна координати на свои части, складове и струпвания на военнослужещи, преди да премине фронтовата линия през юли 2024 г. Според разследване на The Wall Street Journal действията му са помогнали за серия от удари срещу руската армия, при които са загинали стотици военнослужещи. Точният брой на жертвите не е независимо потвърден.

Ступников е бил офицер в 36-а гвардейска мотострелкова бригада. Завършил е Военната академия за свръзки в Санкт Петербург, а през ноември 2023 г. е изпратен в района на Вугледар. Там е работил като командир на батальон за свръзки, а по-късно е преминал обучение за оператор на безпилотни летателни апарати.

Снимал руските части край Вугледар

В един от описаните от американския вестник епизоди Ступников е заснел група руски военнослужещи, събрани край полигон в източната част на Украйна. По това време армията се е подготвяла за настъпление към Вугледар. След като е изпратил снимката, той е предал и приблизителния брой на хората на място:

„Тук има между 120 и 150 души.“

Няколко източника свързват Ступников с удара по руски полигон край Волноваха на 20 февруари 2024 г. Украински публикации посочват около 65 загинали при атаката. Руски медии и военни канали твърдят, че за приблизително седем месеца предадената от офицера информация е допринесла за смъртта на повече от 200 военнослужещи. Тези оценки се разминават и не са потвърдени от независима проверка.

Бягството през фронтовата линия

След като започва да подозира, че е разкрит, Ступников подготвя бягството си. Според публикувани данни на 7 юли 2024 г. украинското разузнаване организира извеждането му от руските позиции. Офицерът преминава минно поле под наблюдението на украински дрон и достига до украински разузнавателен екип.

По-късно се появява видео, в което Ступников говори за сътрудничеството си с украинската страна. Той е свързван и с Руския доброволчески корпус, който воюва срещу руските сили. Независимо потвърждение за всички подробности около сегашния му статут няма.

След бягството му руските власти го обявяват за издирване, а руски военни групи отправят заплахи срещу него. Случаят показва как информация от офицер с достъп до вътрешни данни може да бъде използвана за насочване на ракетни и артилерийски удари, но мащабът на нанесените щети остава предмет на различни твърдения.

Източници: wsj.com, antikor.ua, euronews.ba


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 хихи

    35 0 Отговор
    През лятото на 2023 г. Кузминов отвлича руски хеликоптер Ми-8 и го предава на украинските въоръжени сили, след което получава награда и се преселва в Испания- Тъпак!!!!
    Максим Кузминов, бивш руски пилот, който живее в Испания с фалшива украинска самоличност.
    Кузминов е прострелян между 6 и 12 пъти, след което е прегазен със собствения си автомобил. Тялото му е открито на рампата пред вход на жилищен паркинг.

    05:55 16.10.2026

  • 3 хихи

    24 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пожелавам му":

    Не се казва,че е жив.

    06:00 16.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ФилоСофф

    27 1 Отговор
    Всяко стадо си има мърша .

    06:14 16.10.2026

  • 6 Боруна Лом

    24 0 Отговор
    ТО И НИЕ СИ ГИ ИМАМЕ СЪЩИТЕ.. ГЕИЗЕРИ

    06:19 16.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 няма да живее дълго

    24 0 Отговор
    навсякъде има предатели но тях никой не ги обича освен себеподобните им!

    06:26 16.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

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