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Почти изравнени позиции! Флавио Болсонаро води пред Лула преди балотажа в Бразилия

Почти изравнени позиции! Флавио Болсонаро води пред Лула преди балотажа в Бразилия

16 Октомври, 2026 20:10 601 2

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  • балотаж

Сенаторът получава 46,8% срещу 45,9% за президента според проучване на CNT/MDA, разликата е в рамките на статистическата грешка

Почти изравнени позиции! Флавио Болсонаро води пред Лула преди балотажа в Бразилия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Сенаторът Флавио Болсонаро води минимално пред президента Луиз Инасио Лула да Силва преди втория тур на президентските избори в Бразилия, показва проучване на CNT/MDA. Подкрепата за най-големия син на бившия президент Жаир Болсонаро е 46,8%, а за Лула да Силва – 45,9%.

Разликата от 0,9 процентни пункта е по-малка от статистическата грешка на изследването, която е 2,2 пункта. Така резултатът поставя двамата кандидати в практически равна позиция, въпреки че Болсонаро има числена преднина.

Преднина и при действителните гласове

При изчисление само на действителните гласове, без белите и недействителните бюлетини и без избирателите, които все още не са решили за кого ще гласуват, Флавио Болсонаро получава 50,5%. Лула да Силва има 49,5%.

В общия резултат белите и недействителните бюлетини са 4,9%, а неопределилите се избиратели – 2,4%.

Как се стигна до балотажа

Проучването е проведено от 13 до 15 октомври сред 2014 души. То е първото изследване на CNT/MDA след първия тур на 4 октомври.

На първия тур Флавио Болсонаро е получил 47,03% от действителните гласове, а Лула да Силва – 45,16%. Двамата продължиха към балотажа, след като никой от кандидатите не достигна необходимото мнозинство.

Вторият тур на президентските избори е насрочен за 25 октомври. Резултатът от последното проучване не показва сигурен победител, тъй като разликата между кандидатите остава в рамките на посочената статистическа грешка.

Източници: bta.bg, noticias.uol.com.br


Бразилия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    6 0 Отговор
    Лула стопи 5% и вероятно ще излезе напред!

    20:16 16.10.2026

  • 2 нннн

    5 0 Отговор
    Щом тука пускат такова проучване, значи че Лула ще победи

    20:23 16.10.2026

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