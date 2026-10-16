Почти изравнени позиции! Флавио Болсонаро води пред Лула преди балотажа в Бразилия

Сенаторът Флавио Болсонаро води минимално пред президента Луиз Инасио Лула да Силва преди втория тур на президентските избори в Бразилия, показва проучване на CNT/MDA. Подкрепата за най-големия син на бившия президент Жаир Болсонаро е 46,8%, а за Лула да Силва – 45,9%.

Разликата от 0,9 процентни пункта е по-малка от статистическата грешка на изследването, която е 2,2 пункта. Така резултатът поставя двамата кандидати в практически равна позиция, въпреки че Болсонаро има числена преднина.

Преднина и при действителните гласове

При изчисление само на действителните гласове, без белите и недействителните бюлетини и без избирателите, които все още не са решили за кого ще гласуват, Флавио Болсонаро получава 50,5%. Лула да Силва има 49,5%.

В общия резултат белите и недействителните бюлетини са 4,9%, а неопределилите се избиратели – 2,4%.

Как се стигна до балотажа

Проучването е проведено от 13 до 15 октомври сред 2014 души. То е първото изследване на CNT/MDA след първия тур на 4 октомври.

На първия тур Флавио Болсонаро е получил 47,03% от действителните гласове, а Лула да Силва – 45,16%. Двамата продължиха към балотажа, след като никой от кандидатите не достигна необходимото мнозинство.

Вторият тур на президентските избори е насрочен за 25 октомври. Резултатът от последното проучване не показва сигурен победител, тъй като разликата между кандидатите остава в рамките на посочената статистическа грешка.

Източници: bta.bg, noticias.uol.com.br