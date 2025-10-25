Лула да Силва: Чувствам се млад! Ще се боря за нов мандат на президентските избори в Бразилия през 2026 г.

Луис Инасио Лула да Силва обяви, че ще се кандидатира за четвърти мандат като президент на Бразилия на изборите през 2026 г., съобщи БиБиСи.

79-годишният президент посочи по време на последната си предизборна кампания, че това ще бъде последната му, но подчерта, че не усеща възрастта си като пречка. По думите му макар и да наближава 80-те, той има същата енергия, както когато е бил на 30 г.

Решението да се кандидатира идва въпреки здравословните проблеми, които Лула имаше на поста си, след като спечели най-оспорвания балотаж в историята на южноамериканската страна.

Най-възрастният президент на Бразилия при встъпването си в длъжност, през декември миналата година претърпя операция за мозъчен кръвоизлив, причинен от удар в главата, който получи при падане в президентския дворец.

Лула да Силва победи тогавашния действащ Жаир Болсонару с 51% срещу 49% на изборите през 2022 г. Бившият президент е малко вероятно да може да се противопостави отново на Лула, тъй като излежава 27-годишна присъда за планиране на военен преврат.

Бразилската конституция ограничава президентите до два последователни мандата. Лула изкара два мандата като президент между 2003 и 2011 г.