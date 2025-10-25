Новини
Свят »
Бразилия »
Лула да Силва: Чувствам се млад! Ще се боря за нов мандат на президентските избори в Бразилия през 2026 г.

Лула да Силва: Чувствам се млад! Ще се боря за нов мандат на президентските избори в Бразилия през 2026 г.

25 Октомври, 2025 13:19 520 1

  • бразилия-
  • лула да силва-
  • жаир болсонару

Най-възрастният президент на Бразилия при встъпването си в длъжност, през декември миналата година претърпя операция за мозъчен кръвоизлив, причинен от удар в главата, който получи при падане в президентския дворец

Лула да Силва: Чувствам се млад! Ще се боря за нов мандат на президентските избори в Бразилия през 2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Луис Инасио Лула да Силва обяви, че ще се кандидатира за четвърти мандат като президент на Бразилия на изборите през 2026 г., съобщи БиБиСи.

79-годишният президент посочи по време на последната си предизборна кампания, че това ще бъде последната му, но подчерта, че не усеща възрастта си като пречка. По думите му макар и да наближава 80-те, той има същата енергия, както когато е бил на 30 г.

Решението да се кандидатира идва въпреки здравословните проблеми, които Лула имаше на поста си, след като спечели най-оспорвания балотаж в историята на южноамериканската страна.

Най-възрастният президент на Бразилия при встъпването си в длъжност, през декември миналата година претърпя операция за мозъчен кръвоизлив, причинен от удар в главата, който получи при падане в президентския дворец.

Лула да Силва победи тогавашния действащ Жаир Болсонару с 51% срещу 49% на изборите през 2022 г. Бившият президент е малко вероятно да може да се противопостави отново на Лула, тъй като излежава 27-годишна присъда за планиране на военен преврат.

Бразилската конституция ограничава президентите до два последователни мандата. Лула изкара два мандата като президент между 2003 и 2011 г.


Бразилия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много им се услажда

    0 0 Отговор
    властта на такива като него, да ги изброявам ли? Част от тях - Путин, Си Дзинпин, Лукашенко, Хомейни, Байдън, Сталин, Мао Дзедун, Б.Б., Шиши, Кимчо водородния, Урсула фон дер Лайен, Кри-Сталинка Георгиева, Кристин Лагард, Янка Такева.................

    13:37 25.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания