След опита за преврат! Жаир Болсонаро поискал убежище в Аржентина

Федералната полиция на Бразилия заяви, че съобщения, открити в телефона на бившия президент Жаир Болсонаро, показват, че в един момент е искал да избяга в Аржентина и да поиска политическо убежище.

Това съобщава АП след получен достъп до 170-страничен доклад.

Болсонаро е разполагал с чернова на молба за политическо убежище от правителството на аржентинския президент Хавиер Милей с дата 10 февруари 2024 г.

В 33-странично писмо, адресирано до Милей, Болсонаро твърди, че е политически преследван в Бразилия.

"Аз, Жаир Болсонаро, искам политическо убежище в Аржентина, при спешен режим, тъй като се намирам в ситуация на политическо преследване в Бразилия и се страхувам за живота си", пише бразилският лидер.

Аржентинското правителство не е отговорило на искането за коментар.

Припомняме, че Болсонаро чака решение на Върховния съд следващия месец относно предполагаем опит за преврат.

Той може да отговаря пред властите и за друг случай, тъй като полицията официално обвини него и един от синовете му в възпрепятстване на правосъдието във връзка с предстоящия му процес.

Делото срещу Болсонаро привлече още по-голямо внимание от рязко разделената бразилска общественост.

То получи още по-голямо внимание, след като американският президент Доналд Тръмп директно обвърза 50% мито върху вносните бразилски стоки със съдебното положение на неговия съюзник. Тръмп нарече процедурата "лов на вещици" срещу политически опонент, което предизвика националистически реакции от много бразилски политици.