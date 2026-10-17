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Стрелецът в училището в Бенд е учил там преди

Стрелецът в училището в Бенд е учил там преди

17 Октомври, 2026 04:53, обновена 17 Октомври, 2026 04:56 630 0

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16-годишният младеж е убил три деца и учител в началното училище „Силвър Рейл“. Полицията все още изяснява мотива за нападението

Стрелецът в училището в Бенд е учил там преди - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

16-годишният младеж, който откри огън в началното училище „Силвър Рейл“ в Бенд, щата Орегон, е бил бивш ученик там. Това съобщи началникът на градската полиция Майк Кранц. Младежът не е бил записан в училището към момента на нападението, извършено на 15 октомври.

При стрелбата са загинали три деца и учител. Други дете и учител са били ранени и са настанени в болница. Полицията не е съобщила имената на непълнолетните пострадали.

Как е проникнал в училището

Според Кранц младежът е приближил училището откъм залесена зона, хвърлил е пушката през оградата и я е преодолял. След това е стрелял по автомобил, като е улучил превозното средство най-малко три пъти, преди да се насочи към сградата.

Стрелецът е разбил стъклените панели на заключените входни врати с изстрели и е влязъл в класна стая за ученици със специални образователни потребности. Самият той е бил ученик със специални образователни потребности по време на обучението си в „Силвър Рейл“.

Кранц заяви, че в класната стая са били произведени до 15 изстрела с помпова пушка Maverick 88 калибър 12. Около 44 патрона са били открити у младежа и в раницата му.

Намесили са се учителка и свидетел

Учителка е хвърлила мобилния си телефон по младежа, повалила го е и се е опитала да му отнеме оръжието. Тя не е пострадала. „Тя почти сигурно е помогнала да бъде предотвратено още кръвопролитие“, каза Кранц.

Друг свидетел, който видял как младежът влиза в училището, го е последвал вътре и го е прострелял. Полицията посочи, че стрелецът е починал на място. По случая няма задържан обвиняем.

„Всички искат да знаят защо, включително и ние. Може никога да не получим пълния отговор, но го търсим“, заяви Кранц.

Разследването продължава

Полицията все още не е установила мотива за нападението и проверява как младежът е получил достъп до пушката. Извършен е обиск в дома му, а разследващите продължават да събират записи, веществени доказателства и показания.

Кранц съобщи, че екипите са направили нов оглед на училището, но местопрестъплението може да остане затворено за разследването най-малко до вторник. Училищните занятия в Бенд бяха отменени в петък, а на мястото бяха поставени цветя и свещи в памет на жертвите.

Източници: apnews.com, abcnews.com, ktvz.com


САЩ
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