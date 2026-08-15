Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
Орегон преживява най-тежкия летен сезон в историята си

Орегон преживява най-тежкия летен сезон в историята си

15 Август, 2026 12:43 342 1

  • сащ-
  • орегон-
  • пожари-
  • рекорд-
  • природа-
  • въздух-
  • замърсяване

Над 2 милиона кара земя е обхваната от пожари

Орегон преживява най-тежкия летен сезон в историята си - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американският щат Орегон преживява най-тежкия летен сезон в съвременната си история, след като пожари обхванаха над 2 млн. акра земя. Щатът достигна и впоследствие надхвърли рекордните стойности от 2024 г.

Предишният рекорд беше поставен преди 2 години, когато пожарите засегнаха около 2,08 млн. акра в Орегон. Тревожното през 2026 г. е, че тази граница беше достигната още преди традиционно най-опасната част от сезона през август и септември.

Още в края на юли близо 1,8 млн. акра бяха изгорели, след като серия от сухи гръмотевични бури предизвика десетки пожари в различни части на щата. Високите температури, продължителната липса на валежи, сухата растителност и ниската влажност създадоха условия за изключително бързо разпространение на огъня.

Орегонските противопожарни служби предупреждават, че подобен мащаб толкова рано през сезона е необичаен. През последната седмица на юли повече от 12 000 души са участвали в операциите по овладяване на пожарите в щата.

Сред най-големите огнища е Big Grass Fire, който се разпространява по границата между Орегон и Айдахо. Към 12 август пожарът беше достигнал около 555 000 акра, което го превръща в един от най-мащабните пожари в региона през последните десетилетия.

Друг сериозен пожар е Grasshopper Fire източно от Маунт Худ. Той е унищожил най-малко шест жилища и 15 други постройки, а около 200 сгради остават застрашени. В средата на август пожарът беше обхванал над 77 000 акра.

Огънят доведе до евакуации, затваряне на пътища и отмяна на местни събития заради опасността за населението и тежкото задимяване.

Последиците от пожарите не се ограничават само до районите непосредствено до огъня. Димът обхвана голяма част от Орегон, като в отделни периоди качеството на въздуха достигна нездравословни нива.

Здравните власти предупреждават, че фините частици в дима могат да предизвикат дразнене на очите и дихателните пътища и да влошат състоянието на хора със сърдечни и белодробни заболявания.

Кризата в Орегон е част от много по-тежък пожарен сезон в цялата страна. По данни на National Interagency Fire Center към 14 август в САЩ са регистрирани 48 469 горски пожара, които са засегнали над 6,54 млн. акра. Това е почти двойно повече от площта, изгоряла през същия период на 2025 г.

Reuters съобщава, че към 12 август общата изгоряла площ в страната е била най-голямата, регистрирана до тази дата. Федералните данни показват и необичайно висок риск за самите пожарникари – през 2026 г. са отчетени 12 случая, при които екипи са били обкръжени или блокирани от огъня, най-високият брой за този етап от годината от две десетилетия. Шестима пожарникари са загинали при подобни инциденти.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    То па една история 250 годишна ,да не сте намерили некаква индианска история

    12:58 15.08.2026