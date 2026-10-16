Трима ученици и възрастен загинаха при стрелба в Орегон ВИДЕО

Трима деца и един възрастен са загинали при стрелба в началното училище „Силвър Рейл“ в Бенд, щата Орегон. Броят на жертвите е потвърден от няколко източника от правоохранителните органи пред CBS News.

Заподозреният е бил на 16 години и е бил прострелян и убит от цивилен гражданин, съобщават източниците. Полицията не е предоставила допълнителни данни за него. Най-малко двама души са били откарани в медицинския център „Сейнт Чарлз“.

Комуникационният мениджър на полицията в Бенд Шийла Милър заяви на пресконференция, че „сред жертвите има деца“. По думите ѝ първоначално не е било ясно колко са пострадалите и загиналите.

Сигналите са постъпили в рамките на минута

Първият сигнал до полицията е подаден малко преди 13:00 часа местно време за мъж, който стреля по автомобил. Около минута по-късно са постъпили множество обаждания на телефон 911, че въоръженият човек е влязъл в училището и е започнал да стреля.

Полицията е пристигнала приблизително три минути след сигналите и скоро след това е съобщила, че заподозреният е мъртъв. Милър посочи, че все още не е ясно кой точно го е прострелял, като допуска, че това може да е бил цивилен гражданин.

Класните стаи са били евакуирани, а в района е останало засилено полицейско присъствие. Църква е използвана като място за среща между евакуираните деца и техните семейства.

Отменени са занятията във всички училища

На място са били служители на ФБР, Бюрото за алкохол, тютюн, оръжия и експлозиви и полицията на щата Орегон. Федералните агенции са оказвали съдействие на местните власти.

Училищният район „Бенд-Ла Пайн“ отмени учебните занятия и спортните събития във всички свои училища за петък.

„Потресени сме и сме съсипани от тази безсмислена трагедия“, заяви началникът на училищния район Стивън Кук. Той изрази съболезнования на семействата и посочи, че непосредствените приоритети са грижата за учениците и служителите и съдействието на разследващите и спешните екипи.

Бенд се намира в централната част на Орегон, на около 240 километра югоизточно от Портланд. Според базата данни K-12 School Shooting Database през предходната година в САЩ са регистрирани 235 стрелби в училища от системата на началното и средното образование. От началото на годината до инцидента в Бенд са регистрирани най-малко 149 подобни случая.

Източници: cbsnews.com