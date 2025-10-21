Новини
Съдът позволи на Тръмп да прати Националната гвардия в Портланд ВИДЕО

21 Октомври, 2025 06:34, обновена 21 Октомври, 2025 05:38 417 1

Това стана въпреки възраженията на градските и щатските власти

Съдът позволи на Тръмп да прати Националната гвардия в Портланд ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Американски апелативен съд постанови, че Доналд Тръмп може да изпрати сили на Националната гвардия в град Портланд, щата Орегон.

Това стана въпреки възраженията на градските и щатските власти и с това осигури важна юридическа победа на президента републиканец, който изпраща такива сили във все повече градове, управлявани от демократите, предаде Ройтерс.

Съдът заяви, че смята "за вероятно президентът да е упражнил законно правомощията си", като е изпратил войници от този корпус, представляващ част от резерва на американските въоръжени сили. С това той отменя решението на съдия от първоинстанционен съд, блокирал разполагане на такива сили в града в Орегон, посочва Франс прес.

Използвайки извънредно въоръжените сили на САЩ за вътрешни цели, Тръмп изпрати войници от Националната гвардия в Лос Анджелис, в столицата Вашингтон и в Мемфис, като обяви планове да направи това също в Портланд и Чикаго. Управляваните от демократите щати и градове заведоха дела, които имат цел да спрат разполагането, но съдилищата все още не са стигнали до окончателно решение за законността на решенията на Тръмп да изпрати Националната гвардия в американските градове.

Властите в Портланд и щата Орегон съдят правителството в опит да спрат разполагането на Националната гвардия в Портланд с аргумента, че действията на Тръмп нарушават няколко федерални закона, регулиращи използването на военни сили, както и щатските права съгласно Десетата поправка в конституцията.

В съдебното дело Тръмп бе обвинен, че преувеличава мащаба на протестите срещу неговата имиграционна политика, за да оправдае незаконното поемане на контрола върху щатските подразделения на Националната гвардия.

На 27 септември Тръмп нареди 200 войници от Националната гвардия да бъдат изпратени в Портланд за обуздаване на протестите и укрепване на правоприлагането по отношение на имиграцията. Президентът си навлече остри критики, след като определи града като "опустошен от войната".


  • 1 Пъзльо

    3 0 Отговор
    Да я прати в Донбас !

    05:41 21.10.2025