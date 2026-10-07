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Задържаха мъж от Вашингтон за заговор с училищен стрелец

Задържаха мъж от Вашингтон за заговор с училищен стрелец

7 Октомври, 2026 03:14, обновена 7 Октомври, 2026 03:16 376 0

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  • британска колумбия-
  • заговор за убийство

Джеймс Коуди Брайънт е обвинен, че е давал съвети, изпращал е пари и е предложил да излъчва атаката в Канада.

Задържаха мъж от Вашингтон за заговор с училищен стрелец - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

30-годишният Джеймс Коуди Брайънт от Белингам, щата Вашингтон, е задържан и обвинен в заговор за убийство на лица в чужда държава заради предполагаемата му роля в стрелбата в училище „Тъмблър Ридж“ в Британска Колумбия, Канада.

Според американската прокуратура Брайънт е поддържал контакт със стрелеца най-малко шест месеца преди нападението на 10 февруари 2026 г. Двамата са общували чрез Discord, като обвинението твърди, че Брайънт е давал съвети за планирането на атаката, изпращал е пари и се е съгласил да излъчва убийствата на живо.

В наказателната жалба се посочва, че Брайънт е помагал при тестването на техниката за излъчване и е давал указания как да бъде увеличен броят на жертвите. Той е изпратил пари за закупуване на различни предмети, включително запалка, използвана при изработването на самоделно взривно устройство.

Властите твърдят още, че обвиняемият е съветвал стрелеца да изтрие съобщенията си и да използва виртуални частни мрежи, за да прикрие плана. Малко преди нападението Брайънт е потвърдил, че получава излъчването на живо.

„Брайънт е имал информацията и възможността да предупреди властите, но е избрал да не го направи“, заяви и.д. федерален прокурор Нийл Флойд.

На 10 февруари стрелецът първо е убил двама души в дома си, след което е отишъл в училището. Там са загинали пет деца и един образователен асистент. При нападението са били ранени 25 души. Стрелецът е разменил огън с полицията и се е самоубил.

Федералното обвинение срещу Брайънт е повдигнато чрез наказателна жалба. То предвижда максимално наказание доживотен затвор, ако бъде признат за виновен. Американското правосъдие изрично посочва, че твърденията в жалбата са само обвинения и че Брайънт се смята за невинен до доказване на противното.

Брайънт е направил първото си явяване пред федерален съд, а предварителното заседание по делото е насрочено за 20 октомври 2026 г. Разследването се води от Федералното бюро за разследване с участието на американски и канадски служби.

Източници: apnews.com, marketscreener.com, aljazeera.com


Канада
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