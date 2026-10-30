Трима загинаха при сблъсък на два хеликоптера в Орегон

Трима души загинаха при сблъсък във въздуха между два хеликоптера край общинското летище на Макминвил в северозападната част на американския щат Орегон. Катастрофата е станала след 14:00 часа местно време на 29 октомври, югоизточно от града, съобщиха местните власти.

Федералната авиационна администрация уточни, че са се сблъскали хеликоптер Robinson R22 и Airbus H125. На борда на първия е имало пилот, а вторият е превозвал двама души. По-късно шерифската служба на окръг Ямхил потвърди, че никой от тримата не е оцелял.

Сигналът за катастрофата е подаден около 14:15 часа. На мястото са изпратени полицейски служители, пожарникари и медицински екипи. Машините са паднали в поле близо до път в югоизточната част на Макминвил, а районът е бил отцепен.

Разследването ще установява причината

Националният съвет за безопасност на транспорта ще ръководи разследването, а Федералната авиационна администрация също ще участва в него. Засега не е съобщено какво е довело до сблъсъка. Не са обявени данни за маршрута на полета, височината на двата хеликоптера или възможни технически проблеми.

Авиационното училище Jerry Trimble Helicopters, базирано на летището в Макминвил, съобщи, че един от хеликоптерите е бил негов. „Мислите и съчувствието ни са с хората, които са били въвлечени в инцидента, техните семейства и всички, които са засегнати от случилото се“, заявиха от училището. То е посочило, че съдейства на властите и на разследващите екипи.

Затворени са пътища около мястото

Заради катастрофата магистрала 233 е била затворена в двете посоки на около 1,6 километра западно от Дейтън. Ограничения са въведени и по местни пътища, като шерифската служба е призовала хората да не се приближават до района. Не е обявен срок за възстановяване на движението.

Летището на Макминвил е останало отворено, въпреки че катастрофата е станала в близост до него. Градът се намира на около 56 километра югозападно от Портланд.

Източници: apnews.com, cbsnews.com, opb.org