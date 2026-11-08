Рон Джонсън: В администрацията на Тръмп има корупция

Републиканският сенатор от Уисконсин Рон Джонсън обвини администрацията на Доналд Тръмп в корупция. Той направи изявлението в интервю за Fox News, в което коментира твърденията на бившия съветник на Белия дом Кали Мийнс.

„Той описа в детайли равнищата на корупция в правителството, включително корупция в администрацията на Тръмп“, каза Джонсън, цитиран от The Washington Post. Сенаторът допълни, че проблемът не е ограничен до една партия.

„Това е начинът, по който правителството работи на двупартийна основа“, заяви Джонсън.

По думите му това се случва „във всяка държавна агенция след друга“, които са били завладени от корпорации, регулирани от самото правителство. Джонсън не представи конкретни доказателства за твърдението си, а Белият дом не е отговорил незабавно на искане за коментар.

Твърденията на Кали Мийнс

Коментарите на сенатора последваха интервю на Кали Мийнс в подкаста „The Joe Rogan Experience“, публикувано в петък. Мийнс, който напусна администрацията през октомври, обвини високопоставени съветници и политически стратези на Тръмп, че обслужват специални интереси.

Той посочи, че близки до президента хора са блокирали или забавяли политики, подкрепяни от движението „Да направим Америка отново здрава“ – инициатива, свързвана със здравния секретар Робърт Кенеди-младши и с настоявания за промени в храненето и общественото здраве.

Твърденията на Мийнс са обвинения, а не установени от разследване факти. Те станаха част от по-широкия вътрешнопартиен спор в Републиканската партия след междинните избори, на които партията понесе тежки загуби.

Натиск за промени в Републиканската партия

Джонсън заяви, че републиканските избиратели са очаквали администрацията да изпълни обещанието за „пресушаване на блатото“, но според него „блатото е победило“.

Сенаторът призова партията да се върне към принципите на ограниченото управление, за да подобри позициите си преди изборите през 2028 г. Той събира и подписи за отлагане на изборите за ръководство на републиканците в Сената.

„Трябва да проведем задълбочени и сериозни дискусии“, каза Джонсън, като свърза инициативата си с необходимостта от анализ на резултатите от междинния вот. Засега не е ясно дали неговите обвинения ще доведат до официално разследване или до конкретни промени в администрацията.