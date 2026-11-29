Изтекла база данни на Росстат потвърждава, че 21 студенти са загинали при удара по общежитието на педагогическия колеж в Старобелск на 22 май 2026 г. Това съобщава Фокус, позовавайки се на руското опозиционно издание „Важные истории“, което е проверило записите за смъртни случаи в града.

Според анализа всички загинали са цивилни младежи на възраст между 18 и 22 години. Сред тях са двама мъже и 19 жени. Датите им на раждане съвпадат с тези от публикувания по-рано списък на жертвите.

Данните дават и информация за причините за смъртта. При 15 души е посочена механична асфиксия вследствие на притискане на гръдния кош и корема, а при четирима – размазване на главата. В един от записите е описано осколъчно нараняване в гърдите, а в друг – мозъчен оток, причинен от счупване на черепни кости.

Не са открити данни за загинали военни

Журналистите са проверили и дали в базата има записи за военнослужещи, загинали при същата атака. Прегледани са всички смъртни случаи в Русия, окупираните територии и зоната на бойните действия на 22 май, както и смъртните случаи вследствие на ранявания в Старобелския район до края на месеца.

Според „Важные истории“ тази проверка не е открила други записи, които да сочат на загинали при удара военни. Отделна проверка на „Медиазона“ също не е установила данни за военнослужещи, загинали в Старобелск на 22 май или в следващите дни.

Изтичането на базата не представлява официално публикуване от Росстат. То потвърждава броя и възрастта на жертвите, но само по себе си не дава отговор на въпроса каква е била целта на удара и дали в района е имало военен обект.

Противоречиви версии за целта на атаката

Руските власти заявиха, че украински безпилотни летателни апарати са ударили учебния комплекс и общежитието, в което са се намирали студенти. Спасителните работи са приключили на 23 май, а броят на загиналите е установен на 21 души. Ройтерс съобщи, че сред жертвите има много млади жени, като отбеляза, че информацията за обстоятелствата не е могла да бъде проверена независимо.

Украинският Генерален щаб отхвърли обвиненията за атака срещу граждански обект. Според украинската версия целта е бил щаб на подразделението „Рубикон“, което подготвя оператори на безпилотни летателни апарати.

Седмица след удара руският президент Владимир Путин обяви „разговор в затворен режим“ за отговора на Русия. Данните за жертвите вече са потвърдени от два независими анализа на изтеклата база, но спорът за характера на обекта и целта на атаката остава нерешен.