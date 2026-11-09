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ЕС си постави четири задачи до края на годината
  Тема: Украйна

ЕС си постави четири задачи до края на годината

9 Ноември, 2026 15:49 820 14

  • европейски съюз-
  • украйна-
  • европейска централна банка-
  • джорджа мелони

Бюджетът, финансирането за Украйна, новият ръководител на ЕЦБ и евентуален пратеник за разговори с Русия са сред приоритетите

ЕС си постави четири задачи до края на годината - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Лидерите на Европейския съюз се опитват да решат до края на годината четири ключови политически въпроса: следващия дългосрочен бюджет на блока, избора на нов президент на Европейската централна банка, финансирането за Украйна и евентуалното назначаване на представител за разговори с Русия. Това съобщава изданието Rapporteur.

Председателят на Европейския съвет Антониу Кошта разполага с три срещи на върха, на които да търси компромис. Финалната и най-важна среща е планирана в Брюксел непосредствено преди Коледа. Италианският премиер Джорджа Мелони настоява на 17 и 18 декември европейските лидери официално да обсъдят кой може да представлява ЕС в преговори с Русия за прекратяване на войната в Украйна.

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Бюджетът и помощта за Украйна

Един от най-трудните въпроси е следващият седемгодишен бюджет на ЕС за периода 2028–2034 г. Държавите членки спорят за размера на националните вноски, разпределението на средствата и необходимостта от повече разходи за отбрана и конкурентоспособност.

Германия и Нидерландия свързват бюджетните преговори с осигуряването на ново финансиране за Украйна. Европейската комисия предложи оставащите 45 млрд. евро от общия пакет за 90 млрд. евро да бъдат предоставени на Киев през 2027 г. Средствата са предназначени за бюджетна подкрепа и за укрепване на отбранителните способности на страната.

Полският министър по европейските въпроси Игнаци Немчицки предупреди, че ако двете теми бъдат обвързани, държавите може да не постигнат съгласие нито по бюджета, нито по финансирането за Украйна. Решението за 45-те млрд. евро все още е част от политическите и законодателните преговори, а не окончателно ново споразумение.

Кой ще наследи Кристин Лагард

Другата задача е изборът на нов президент на ЕЦБ. Сред обсъжданите кандидати са Пабло Ернандес де Кос, който ръководи Банката за международни разплащания, и бившият управител на Нидерландската централна банка Клаас Кнот.

Според Rapporteur решението може да бъде свързано и с други назначения в ръководството на ЕЦБ. Очаква се изборът да бъде политически чувствителен заради предстоящите промени в няколко ключови европейски държави.

Спорът за разговорите с Русия

Мелони настоява Европа да говори с един глас по въпроса за Украйна. „Необходимостта Европа да говори с един глас по въпроса за Украйна вече не може да бъде отлагана“, написа тя в писмо до Кошта.

Италианският премиер е недоволна, че Рим остава извън формата, в който Германия, Франция и Великобритания обсъждат дипломатическите усилия около войната. Кошта е поел ангажимент да отдели време за темата на предстояща среща, но според публикацията не е потвърдил конкретен срок за избор на представител.

Натискът за бързи решения се увеличава и заради националните избори, които предстоят в Европа през 2027 г. Предизборните кампании и засилването на популистките партии могат да направят компромисите между държавите членки още по-трудни.

Източници: rbc.ru, rapporteur.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    9 0 Отговор
    Първата задача в пятница, 13 ноември е как да изтъргуват половин Украйна за Ганчо.

    15:51 09.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 1488

    10 1 Отговор
    съвременното робство е монета с две страни:

    капитализма е финансовата страна (парите водят до мьрзел и зависимост към чуждия труд, както и свикване с идеята за непритежание на собствения труд, тоест живот на заплата)

    демокрацията е идеологическата страна (държава, закони и овластяване на други хора да мислят вместо нас, тоест загуба на лична власт)

    двете страни си пасват идеално и водят до окови
    и двете страни са замислени в Израел

    15:53 09.11.2026

  • 4 горски

    15 1 Отговор
    Моля Ви,не използвайте думата лидери в статиите,а накаква друга дума близа до ментална недостатъчност или късогледство,а защо не и мафиотство...

    15:55 09.11.2026

  • 5 Гост

    14 0 Отговор
    Карл Попър: " ТЕЗИ, КОИТО НИ ОБЕЩАВАТ РАЙ НА ЗЕМЯТА НИКОГА НЕ СА СЪЗДАВАЛИ ДРУГО ОСВЕН АД!".

    15:55 09.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Всичко се върти около пари

    14 0 Отговор
    и Украйна. Никой не си задава въпроса защо европейските граждани показват такава огромна ,, любов ,, по площадите към управляващата върхушка.

    15:57 09.11.2026

  • 8 Факт

    10 1 Отговор
    Заради необятните си ресурси Украйна е просто една инвестиция за ЕС.
    Цялата им безусловна подкрепа и човеколюбие към украинският народ се изчерпва с една дума - БИЗНЕС.

    15:58 09.11.2026

  • 9 ЕС си постави четири задачи

    7 0 Отговор
    да увеличат притока на имигранти
    да стрижат още повече данъкоплатците
    да фалират ес държавите да увеличат дълговете си
    да въведат нови наказателни процедури за повече приходи

    16:17 09.11.2026

  • 10 ......-

    7 1 Отговор
    ЕС си постави четири задачи до края на годината.

    1.Да помагаме на Урка.
    2.Да помагаме на Урка.
    3.Да помагаме на Урка.
    4.Да обявим вой на на Мецан

    16:17 09.11.2026

  • 11 Мандо

    7 0 Отговор
    Като гледам така , нито една от задачите не се отнася за благополучието на европейския гражданин ! Та по добре тоз брюкселски парламент да го изнесат в Украйна и да не ни се показват повече пред очите

    16:19 09.11.2026

  • 12 Да попитам

    2 0 Отговор
    Има ли преки излъчвания на заседанията им? Като нашия парламентарен контрол? Бих го гледал да видя има ли разлика?

    16:34 09.11.2026

  • 13 А сред

    1 0 Отговор
    целите включен ли е разпада на ЕС? След кончината му Урсула, Кая, Борел и останалите от номенклатурата ще могат спокойно да си харчат парите за добре свършената работа!

    17:11 09.11.2026

  • 14 Промяната

    1 0 Отговор
    Две от задачите са несъвместими! Познайте кои?

    17:14 09.11.2026