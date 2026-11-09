ЕС си постави четири задачи до края на годината.

Лидерите на Европейския съюз се опитват да решат до края на годината четири ключови политически въпроса: следващия дългосрочен бюджет на блока, избора на нов президент на Европейската централна банка, финансирането за Украйна и евентуалното назначаване на представител за разговори с Русия. Това съобщава изданието Rapporteur.

Председателят на Европейския съвет Антониу Кошта разполага с три срещи на върха, на които да търси компромис. Финалната и най-важна среща е планирана в Брюксел непосредствено преди Коледа. Италианският премиер Джорджа Мелони настоява на 17 и 18 декември европейските лидери официално да обсъдят кой може да представлява ЕС в преговори с Русия за прекратяване на войната в Украйна.

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Бюджетът и помощта за Украйна

Един от най-трудните въпроси е следващият седемгодишен бюджет на ЕС за периода 2028–2034 г. Държавите членки спорят за размера на националните вноски, разпределението на средствата и необходимостта от повече разходи за отбрана и конкурентоспособност.

Германия и Нидерландия свързват бюджетните преговори с осигуряването на ново финансиране за Украйна. Европейската комисия предложи оставащите 45 млрд. евро от общия пакет за 90 млрд. евро да бъдат предоставени на Киев през 2027 г. Средствата са предназначени за бюджетна подкрепа и за укрепване на отбранителните способности на страната.

Полският министър по европейските въпроси Игнаци Немчицки предупреди, че ако двете теми бъдат обвързани, държавите може да не постигнат съгласие нито по бюджета, нито по финансирането за Украйна. Решението за 45-те млрд. евро все още е част от политическите и законодателните преговори, а не окончателно ново споразумение.

Кой ще наследи Кристин Лагард

Другата задача е изборът на нов президент на ЕЦБ. Сред обсъжданите кандидати са Пабло Ернандес де Кос, който ръководи Банката за международни разплащания, и бившият управител на Нидерландската централна банка Клаас Кнот.

Според Rapporteur решението може да бъде свързано и с други назначения в ръководството на ЕЦБ. Очаква се изборът да бъде политически чувствителен заради предстоящите промени в няколко ключови европейски държави.

Спорът за разговорите с Русия

Мелони настоява Европа да говори с един глас по въпроса за Украйна. „Необходимостта Европа да говори с един глас по въпроса за Украйна вече не може да бъде отлагана“, написа тя в писмо до Кошта.

Италианският премиер е недоволна, че Рим остава извън формата, в който Германия, Франция и Великобритания обсъждат дипломатическите усилия около войната. Кошта е поел ангажимент да отдели време за темата на предстояща среща, но според публикацията не е потвърдил конкретен срок за избор на представител.

Натискът за бързи решения се увеличава и заради националните избори, които предстоят в Европа през 2027 г. Предизборните кампании и засилването на популистките партии могат да направят компромисите между държавите членки още по-трудни.

Източници: rbc.ru, rapporteur.com