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Руснаците поразиха логистичен център на пристанището в Одеса
  Тема: Украйна

Руснаците поразиха логистичен център на пристанището в Одеса

9 Ноември, 2026 17:01 1 000 46

  • одеса-
  • черно море-
  • русия-
  • украйна

Руското Министерство на отбраната твърди, че е ударен и сухотоварен кораб на 141 километра югозападно от града

Руснаците поразиха логистичен център на пристанището в Одеса - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руското Министерство на отбраната заяви, че руските въоръжени сили са поразили логистичния център „Сухой порт“ в пристанището на Одеса. Според ведомството обектът е бил предназначен за съхранение и разпределение на товари в интерес на Въоръжените сили на Украйна.

„В пристанището на Одеса е унищожен логистичният център „Сухой порт“, предназначен за съхранение и разпределение на товари в интерес на Въоръжените сили на Украйна“, се казва в съобщението на руското военно ведомство.

Москва съобщи и за удар по сухотоварен кораб в Черно море. Посочено е, че плавателният съд се е намирал на 141 километра югозападно от Одеса и е превозвал оръжия и военно имущество за украинската армия.

Името на кораба, неговият флаг, собственикът и данни за екипажа не са посочени. Руското Министерство на отбраната не съобщава и за жертви или ранени при твърдения удар по плавателния съд.

На 8 ноември ТАСС предаде информация от руското Министерство на отбраната за удар по сухотоварен кораб с оръжия и военни товари югозападно от Одеса, както и по контейнеровоз в пристанището на Черноморск.

Два дни по-рано ТАСС съобщи за поразен сухотоварен кораб в пристанището на Одеса, който според Москва е превозвал товари с двойно предназначение за Украйна.

Източници: tass.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Украйна загуби

    35 1 Отговор
    достъп до Ч. Море. Първото предложение на руснаците е най-добро.

    17:04 09.11.2026

  • 3 И =2,7 МЛН.ИЗБИТИ УКРАИНСКИ МОБИЛИЗИРАНИ

    29 1 Отговор
    НЕОПИТНИ ГРАЖДАНИ,ВСЯКАКВА ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУТУРА,ЕНЕРГИИНИ И ПРОМИШЛЕННИ УКРАИНСКИ МОЩНОСТИ,ВКЛЮЧИТЕЛНО И ВСИЧКОТО ДОСТАВЕНО НАТОВСКО ОРЪЖИЕ ЗА =570 МЛРД.$ СЪЩО Е УНИЩОЖЕНО.

    17:05 09.11.2026

  • 4 Путин свали белите ръкавици

    34 1 Отговор
    и сложи боксовите 🥊🥊. Човека им каза, че няма да разреши през Ч.Моте да влизат в Одеса оръжия, с които да тероризират руснаци

    17:05 09.11.2026

  • 5 Добри новини от фронта!

    28 0 Отговор
    Целта на Русия е да си върне Одеса и да отреже Украйна от достъп до Черно море!

    17:07 09.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Браво

    23 2 Отговор
    Това да се чува.

    17:10 09.11.2026

  • 8 Това да се чува

    19 1 Отговор
    Браво!

    17:11 09.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Браво, това да се чува!

    14 1 Отговор
    Браво, това да се чува!

    17:11 09.11.2026

  • 11 Това да се чува! Браво!

    14 1 Отговор
    Това да се чува! Браво!

    17:12 09.11.2026

  • 12 Това да се чува, браво!

    10 1 Отговор
    Това да се чува, браво!

    17:13 09.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Който може,

    15 1 Отговор
    си го може!

    17:15 09.11.2026

  • 15 Който може, си го може!

    10 1 Отговор
    Който може, си го може!

    17:16 09.11.2026

  • 16 Копейкотрошач

    7 2 Отговор
    Все това да се чува!

    17:17 09.11.2026

  • 17 Антирашист 5947

    11 1 Отговор
    Лошата новина каква е?

    17:18 09.11.2026

  • 18 Цеко

    8 1 Отговор
    Чудесно! Бързо и лесно!

    17:19 09.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ТРИ ДНЯ ТОВАРЕШЧЕ

    1 6 Отговор
    ТРИ ДНЯ....

    17:25 09.11.2026

  • 24 Зеленски

    8 1 Отговор
    Руснаците ни мачкат като гниди.

    17:27 09.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 СЛУШАЙ МОЯТА КОМАНДА!

    2 0 Отговор
    ТРИСТА, ТРИДЦАТЬ, ТРИ!

    17:29 09.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Тръмп рече на украинците:

    5 0 Отговор
    – Пари нема, загивате! Ха ха ха

    17:31 09.11.2026

  • 33 Деса Поетеса

    5 0 Отговор
    Руска е Одеса!

    17:32 09.11.2026

  • 34 Руското Министерство на отбраната заяви

    0 1 Отговор
    А УКРАИНСКОТО ПОТВЪРДИ ЛИ?

    17:34 09.11.2026

  • 35 Соломон

    5 1 Отговор
    Няма две мнения по въпроса, че Одеса е на Русия.

    17:34 09.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Антирашист 5932

    4 0 Отговор
    Зеленски не иска да се прибира в Украйна, защото техните го търсят да го тричат.

    17:37 09.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Цвете

    2 0 Отговор
    ЕДНО Е ДА ПРЕДПОЛАГАШ ,ДРУГОТО ПО ВАЖНО Е ,ДА СИ УБЕДЕН В ТОВА, КОЕТО ГОВОРИШ ? 🤡😠🫡🤔👎🤦‍♂️👎

    17:39 09.11.2026

  • 41 Соломон

    4 0 Отговор
    Одеса е руска, свиквайте дупчени центаци.

    17:40 09.11.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    Зеленски защо не се прибира в Украйна? Вече ще го приспиват ли? Изтече ли му срока на годност?

    17:42 09.11.2026

  • 44 Варненски укротрол с рак:

    2 0 Отговор
    Аз ще го повторя пак. Одеса е руска. Киев е руски. Както Кримския полуостров е руски.

    17:44 09.11.2026

  • 45 Има ли дупчени центаци?

    2 0 Отговор
    Довечера ще сънувате руснаци! Ха ха ха ха ха ха ха ха

    17:45 09.11.2026

  • 46 Раковоболен укротрол

    1 0 Отговор
    Одеса е руска!

    17:50 09.11.2026

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