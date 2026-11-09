Руснаците поразиха логистичен център на пристанището в Одеса

Руското Министерство на отбраната заяви, че руските въоръжени сили са поразили логистичния център „Сухой порт“ в пристанището на Одеса. Според ведомството обектът е бил предназначен за съхранение и разпределение на товари в интерес на Въоръжените сили на Украйна.
„В пристанището на Одеса е унищожен логистичният център „Сухой порт“, предназначен за съхранение и разпределение на товари в интерес на Въоръжените сили на Украйна“, се казва в съобщението на руското военно ведомство.
Москва съобщи и за удар по сухотоварен кораб в Черно море. Посочено е, че плавателният съд се е намирал на 141 километра югозападно от Одеса и е превозвал оръжия и военно имущество за украинската армия.
Името на кораба, неговият флаг, собственикът и данни за екипажа не са посочени. Руското Министерство на отбраната не съобщава и за жертви или ранени при твърдения удар по плавателния съд.
На 8 ноември ТАСС предаде информация от руското Министерство на отбраната за удар по сухотоварен кораб с оръжия и военни товари югозападно от Одеса, както и по контейнеровоз в пристанището на Черноморск.
Два дни по-рано ТАСС съобщи за поразен сухотоварен кораб в пристанището на Одеса, който според Москва е превозвал товари с двойно предназначение за Украйна.
Източници: tass.com
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2 Украйна загуби
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7 Браво
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11 Това да се чува! Браво!
17:12 09.11.2026
12 Това да се чува, браво!
17:13 09.11.2026
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14 Който може,
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23 ТРИ ДНЯ ТОВАРЕШЧЕ
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43 стоян георгиев
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