Руснаците поразиха логистичен център на пристанището в Одеса

Руското Министерство на отбраната заяви, че руските въоръжени сили са поразили логистичния център „Сухой порт“ в пристанището на Одеса. Според ведомството обектът е бил предназначен за съхранение и разпределение на товари в интерес на Въоръжените сили на Украйна.

„В пристанището на Одеса е унищожен логистичният център „Сухой порт“, предназначен за съхранение и разпределение на товари в интерес на Въоръжените сили на Украйна“, се казва в съобщението на руското военно ведомство.

Москва съобщи и за удар по сухотоварен кораб в Черно море. Посочено е, че плавателният съд се е намирал на 141 километра югозападно от Одеса и е превозвал оръжия и военно имущество за украинската армия.

Името на кораба, неговият флаг, собственикът и данни за екипажа не са посочени. Руското Министерство на отбраната не съобщава и за жертви или ранени при твърдения удар по плавателния съд.

На 8 ноември ТАСС предаде информация от руското Министерство на отбраната за удар по сухотоварен кораб с оръжия и военни товари югозападно от Одеса, както и по контейнеровоз в пристанището на Черноморск.

Два дни по-рано ТАСС съобщи за поразен сухотоварен кораб в пристанището на Одеса, който според Москва е превозвал товари с двойно предназначение за Украйна.

Източници: tass.com