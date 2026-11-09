Катар подготвя среща между Ванс и Резаи

Катар се очаква да бъде домакин на разговори между вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и секретаря на иранския Върховен съвет за национална сигурност Мохсен Резаи през следващата седмица. Информацията е разпространена от турския вестник „Türkiye“, който се позовава на ръководителя на турската Национална разузнавателна организация Ибрахим Калън.

Калън е определил евентуалната среща в Доха като „важна възможност“ за постигане на напредък към решение на кризата около Иран. По думите му следващите седмици ще бъдат решаващи за дипломатическите усилия.

Срещата обаче все още не е официално потвърдена от американската, иранската или катарската страна. По-ранни публикации сочеха, че Вашингтон разглежда Доха и Истанбул като възможни места за среща между Ванс и Резаи, а американският вицепрезидент вече е изпратил писмо до иранския представител с предложение за подновяване на преките преговори.

Ердоган е призовал Тръмп да не нанася нови удари

Калън съобщи още, че по време на телефонен разговор на 7 ноември турският президент Реджеп Тайип Ердоган е призовал американския си колега Доналд Тръмп да се въздържа от нови атаки срещу Иран.

„Подновяването на американските атаки срещу Иран може да въвлече региона в нов конфликт“, е заявил Калън. Той е добавил, че Турция продължава да работи за дипломатическо решение на спора между Вашингтон и Техеран.

Американски представители и регионални посредници вече описаха дипломатическия процес като бавен, но все още възможен. Катарският премиер заяви, че разговорите продължават, докато Тръмп е дал знак, че засега ще позволи на дипломатическите усилия да се развиват. Успоредно с това американските въоръжени сили остават в готовност за нови действия, ако президентът промени позицията си.

Иранската криза може да бъде обсъдена на COP31

Според Калън въпросът за Иран може да бъде поставен и по време на двустранните разговори на Ердоган с други световни лидери в кулоарите на климатичната конференция COP31 в Анталия.

Срещата на световните лидери в рамките на форума е насрочена за 11 и 12 ноември. Самата конференция COP31 се провежда в Анталия от 9 до 20 ноември, което предоставя на турския президент възможност да обсъжда кризата с представители на държави, участващи в дипломатическите усилия.

Източници: dosadinews.net, turkiyetoday.com